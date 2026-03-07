Tadej Pogacarstrade biancheValter Attilakerékpár

Eltévedt a Strade Bianche címvédője, Valter Attila is balszerencsés volt + videó

Szombaton rendezték a női és a férfikerékpárosok számára is a fehér murvás szakaszairól elnevezett Strade Bianche versenyt. A férfiak között a szlovén klasszis, Tadej Pogacar megvédte a címét, s negyedik sikerével immár a Strade Bianche egyedüli csúcstartója lett. A versenyt kedvelő Valter Attila már Pogacar hosszú szólója előtt gondba került, defektet kapott. A női címvédő sokkal rosszabbul járt, mint Pogacar: Demi Vollering is tagja volt annak a csoportnak, amely pontosan a kísérő motoros hathatós segítségével eltévedt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 16:45
Tadej Pogacar dominanciája idén is folytatódhat, a szlovén kerékpáros hosszú szólóval lett a Strade Bianche első négyszeres győztese Fotó: AFP/Marco Bertorello
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton rendezték a női és a férfikerékpárosok számára is a fehér murvás szakaszairól elnevezett Strade Bianche versenyt. Valter Attila (Bahrain–Victorious) az egyik kedvenc versenyén pórul járt, defekt miatt maradt le. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates–XRG), a szlovén címvédő tőle megszokott módon hosszú akcióra vállalkozott, ezúttal 78 kilométerrel a cél előtt hagyta ott a riválisokat. Pogacar az első kerékpáros lett, aki negyedszer is megnyerte az olaszországi egynapos versenyt, a női címvédő, Demi Vollering (FDJ United–Suez) viszont pórul járt.

Míg Tadej Pogacar újra nyert, Demi Vollering pórul járt: a Strade Bianche női címvédője is tagja volt annak a csoportnak, amely eltévedt
Míg Tadej Pogacar újra nyert, Demi Vollering pórul járt: a Strade Bianche női címvédője is tagja volt annak a csoportnak, amely eltévedt. Fotó: AFP/Dirk Waem

A holland Vollering is tagja volt annak a csoportnak több másik esélyessel együtt, amely eltévedt. Igaz, nem segítette őket az sem, hogy előttük a kísérő motoros is rossz irányba haladt. Mire Volleringék eszméltek, és visszafordultak, rengeteg időt veszítettek.

Vollering csapatánál végül annyira mégsem bosszankodtak, ugyanis az FDJ így is győzelmet ünnepelhetett a svájci Elise Chabbey révén.

 

Tadej Pogacar dominanciája folytatódott

Míg a nőknél izgalmas volt a hajrá Siena emelkedőjén, a férfiak között Tadej Pogacar hamar eldöntötte a versenyt. A szlovén kerékpáros a célvonal után leszállt a kerékpárjáról, meghajolt, majd pacsizott a nézőkkel, azaz maradt még energiája a hosszú szóló után.

Pogacar mögött a franciák szupertehetsége, a 19 éves Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) lett a második, aki így megakadályozta a UAE kettős győzelmét. Pogacar csapattársa, Isaac del Toro lett a harmadik.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Egy ukrán náci

Bayer Zsolt avatarja

És vajon hány ilyen állat van még ott? És ezeknek a s…ggét nyalja ma Európa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu