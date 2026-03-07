Eltévedt a Strade Bianche címvédője, Valter Attila is balszerencsés volt + videó

Szombaton rendezték a női és a férfikerékpárosok számára is a fehér murvás szakaszairól elnevezett Strade Bianche versenyt. Valter Attila (Bahrain–Victorious) az egyik kedvenc versenyén pórul járt, defekt miatt maradt le. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates–XRG), a szlovén címvédő tőle megszokott módon hosszú akcióra vállalkozott, ezúttal 78 kilométerrel a cél előtt hagyta ott a riválisokat. Pogacar az első kerékpáros lett, aki negyedszer is megnyerte az olaszországi egynapos versenyt, a női címvédő, Demi Vollering (FDJ United–Suez) viszont pórul járt.

Míg Tadej Pogacar újra nyert, Demi Vollering pórul járt: a Strade Bianche női címvédője is tagja volt annak a csoportnak, amely eltévedt. Fotó: AFP/Dirk Waem

A holland Vollering is tagja volt annak a csoportnak több másik esélyessel együtt, amely eltévedt. Igaz, nem segítette őket az sem, hogy előttük a kísérő motoros is rossz irányba haladt. Mire Volleringék eszméltek, és visszafordultak, rengeteg időt veszítettek.

Vollering csapatánál végül annyira mégsem bosszankodtak, ugyanis az FDJ így is győzelmet ünnepelhetett a svájci Elise Chabbey révén.

Tadej Pogacar dominanciája folytatódott

Míg a nőknél izgalmas volt a hajrá Siena emelkedőjén, a férfiak között Tadej Pogacar hamar eldöntötte a versenyt. A szlovén kerékpáros a célvonal után leszállt a kerékpárjáról, meghajolt, majd pacsizott a nézőkkel, azaz maradt még energiája a hosszú szóló után.