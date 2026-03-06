Valter Attila kedvenc versenye előtt új csapata világos képet festett

Valter Attila három évet húzott le a holland sztárcsapatban, a Vismában. Óriási elismerés volt, hogy a magyar kerékpárosra lecsapott a világ egyik legjobb sora, de Valter tavalyi idénye már szenvedős volt a csapatban. Idén a Visma sárga meze helyett már a Bahrain–Victorious kék trikójában figyelhetjük a legmagasabb szinten tekerő magyar férfi kerékpárost, aki már három versenyen túl van új csapatában. Valter februárban a Clásica Jaén nevű spanyolországi egynaposon tizedik lett, ami a szombati Strade Bianche előtt bizakodásra ad okot.

Valter Attila kedvenc versenyét is Tadej Pogacar uralta az elmúlt években, tavaly durva bukása ellenére is ő lett a Strade Bianche győztese Fotó: NurPhoto via AFP/Paolo Giuliani

Jaj de jólesett ez! A lelkemnek

– posztolta a verseny után a közösségi médiában a 27 éves Valter, aki a murvás szakaszokra utalva „mini” Strade Biancheként jellemezte a spanyolországi versenyt.

„Egyértelműen szükségem van még egy pár kemény versenyre, hogy újra a legjobb formámban legyek, de elképesztően örülök ennek a versenynek” – tette még hozzá Valter, aki két éve negyedik lett a párizsi olimpia mezőnyversenyén, tavaly viszont a magyar időfutam-bajnokságot leszámítva egyetlen versenyén sem végzett az első tíz között.

Valter Attila kedvenc versenye, a Strade Bianche következik

A csömöri születésű kerékpáros abból sosem csinált titkot, hogy a Siena környéki Strade Bianche az egyik kedvenc versenye. Valter kétszer végzett az első öt között a versenyen: 2022-ben a negyedik, egy évvel később az ötödik helyen ért célba.