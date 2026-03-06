Valter Attilastrade biancheMatej MohoricTadej PogacarDina Márton

Valter Attila kedvenc versenye előtt új csapata világos képet festett

Szombaton rendezik az idény első igazán kiemelt országúti kerékpárosversenyét. A murvás útszakaszairól ismert olaszországi egynapos, a Strade Bianche mezőnyében a címvédő Tadej Pogacar mellett ott lesz Valter Attila és Dina Márton is. A két éve olimpiai negyedikként végzett Valter Attila az utóbbi években a Strade Bianche állandó résztvevője, idén immár a Bahrain–Victorious mezében teker a versenyen.

Koczó Dávid
2026. 03. 06. 5:05
Ezt még szokni kell: Valter Attila a Bahrain–Victorious kék mezében, ebben teker a Strade Bianche mezőnyében is Fotó: SprintCyclingAgency/Luis Angel Gomez
Valter Attila három évet húzott le a holland sztárcsapatban, a Vismában. Óriási elismerés volt, hogy a magyar kerékpárosra lecsapott a világ egyik legjobb sora, de Valter tavalyi idénye már szenvedős volt a csapatban. Idén a Visma sárga meze helyett már a Bahrain–Victorious kék trikójában figyelhetjük a legmagasabb szinten tekerő magyar férfi kerékpárost, aki már három versenyen túl van új csapatában. Valter februárban a Clásica Jaén nevű spanyolországi egynaposon tizedik lett, ami a szombati Strade Bianche előtt bizakodásra ad okot.

Valter Attila kedvenc versenyét is Tadej Pogacar uralta az elmúlt években, tavaly durva bukása ellenére is ő lett a Strade Bianche győztese
Valter Attila kedvenc versenyét is Tadej Pogacar uralta az elmúlt években, tavaly durva bukása ellenére is ő lett a Strade Bianche győztese Fotó: NurPhoto via AFP/Paolo Giuliani

Jaj de jólesett ez! A lelkemnek

posztolta a verseny után a közösségi médiában a 27 éves Valter, aki a murvás szakaszokra utalva „mini” Strade Biancheként jellemezte a spanyolországi versenyt.

„Egyértelműen szükségem van még egy pár kemény versenyre, hogy újra a legjobb formámban legyek, de elképesztően örülök ennek a versenynek” – tette még hozzá Valter, aki két éve negyedik lett a párizsi olimpia mezőnyversenyén, tavaly viszont a magyar időfutam-bajnokságot leszámítva egyetlen versenyén sem végzett az első tíz között.

Valter Attila kedvenc versenye, a Strade Bianche következik

A csömöri születésű kerékpáros abból sosem csinált titkot, hogy a Siena környéki Strade Bianche az egyik kedvenc versenye. Valter kétszer végzett az első öt között a versenyen: 2022-ben a negyedik, egy évvel később az ötödik helyen ért célba.

A magyar kerékpáros az idény előtt kiemelte, hogy új csapatában várhatóan többször tekerhet majd magáért, s kevesebbszer osztanak rá segítő szerepet, mint a Vismánál, ugyanakkor a Bahrain–Victoriousban nem ő az egyetlen, aki kiváló Strade Bianche-eredményeket tud felmutatni az elmúlt évekből. A csapat hivatalos oldala alapján a legutóbbi négy kiírás többi ötödik helyén osztozó duó, 

a szlovén Matej Mohoric (2024-es ötödik helyezett) és a spanyol Pello Bilbao (2022, 2025) lesz a csapat két vezére szombaton, míg Valtert – korábbi kiváló itteni eredményei megemlítése mellett – kulcsfontosságú segítőként említi a Bahrain–Victorious beharangozója.

– Matej és Pello jó eredményekért küzdött itt a múltban, ezt a trendet megpróbáljuk idén is fenntartani – Enrico Gasparotto sportigazgató sem a magyar versenyzőjére koncentrált a nyilatkozatában.

Úgy tűnik tehát, hogy bár Valternek immár nincs olyan világsztár csapattársa, mint a Vismánál Jonas Vingegaard vagy Wout van Aert volt, az egyik kedvenc versenyét elsőre segítőként teljesítheti új csapatában. Az erősorrend nem csak abból ered, hogy Mohoric és Bilbao hosszú évek óta a csapat tagja: a Strade Bianche szempontjából mérvadónak tekinthető jaéni versenyen a spanyol kerekes hatodik, a szlovén bringás nyolcadik lett, azaz mindketten megelőzték Valtert. Ugyanakkor bízhatunk abban, amiben maga Valter Attila is reménykedik: a környezetváltásnak és a versenynaptár összeállításában kapott nagyobb szabadságnak köszönhetően visszatér az a tűz a versenyzésébe, amely pályafutása korai szakaszában jellemezte.

Pogacar újabb rekordra tör

A végső győzelemre alkalmas taktikát az erős triójával is nehéz lesz kidolgoznia Valter csapatának, ugyanis ott lesz a mezőnyben a világ jelenlegi legjobb kerékpárosa, a szlovén Tadej Pogacar (UAE Team Emirates–XRG), aki a legutóbbi három részvétele (2022, 2024, 2025) alkalmával megnyerte a Strade Bianchét, tavaly annak ellenére, hogy bukott és véresre horzsolta magát. Pogacar negyedik győzelmével egyedüli csúcstartója lenne a versenynek, amelynek korábbi győztesei közül Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), Wout van Aert (Visma–Lease a Bike) és Julian Alaphilippe (Tudor) is ott lesz idén a rajtnál.

Valter Attila mellett lesz még egy magyar tagja a mezőnynek: Dina Márton a magyar bejegyzésű ProTeam, az MBH Bank CSB Telecom Fort csapat színeiben áll rajthoz. A 29 éves kerékpáros a magyar bajnoki trikóban tekerhet a versenyen, amelyen eddig egyszer, 2022-ben indult, de akkor nem ért be a célba. Valter csapatán belül sincs egyedül magyarként. A 20 éves Feldhoffer Bálint hivatalosan a Bahrain–Victorious utánpótlássorának a tagja, de kapott már lehetőséget rangos versenyen, ugyanakkor jelenleg kulcscsonttörésből lábadozik.

 

