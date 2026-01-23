Valter Attilát megelőzve új magyar csapattársa szinte végig vezette az év első rangos versenyét

A Bahrain Victorious országúti kerékpáros csapata csütörtökön jelentette be, hogy az évindító spanyolországi egynaposokon ott lesz a rajtlistán a magyar Feldhoffer Bálint is. Tavaly augusztusban derült ki, hogy a legutóbbi Tour de Hongrie-n legjobb magyarként összetettben hetedik bringás 2026-ban a Bahrain utánpótláscsapatában versenyezhet, méghozzá a bahreini együttes és a Feldhoffert is foglalkoztató magyar, kontinentális besorolású Team United Shipping közötti megállapodás értelmében. A húszéves kerékpáros akkor azt nyilatkozta, hogy Valter Attila Bahrain Victoriousba igazolása miatt könnyebb volt az együttműködés, ő pedig egy év után már szeretne a World Tour-csapatban tekerni – aligha gondolta volna, hogy erre már 2026. január 23-án, a Classica Camp de Morvedre versenyen sorra kerül.

A tavalyi Tour de Hongrie-n remeklő Feldhoffer Bálint (középen) rögtön bemutatkozott a Bahrain Victorious kerékpárcsapatában – előbb, mint Valter Attila Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Valter Attila előtt debütált Feldhoffer Bálint

2026-ban a rangos országúti kerékpáros versenyek kedden az ausztráliai Santos Tour Down Underrel kezdődtek meg, ám az a körverseny vasárnapig tart, így idén először az 1.1-es kategóriába tartozó spanyolországi egynaposok fejeződnek be.

Elsőként pénteken, Estivella környékén 164 kilométeres táv várt a bringásokra a Classica Camp de Morvedrén. A tavaly a mersini körversenyen szakaszgyőztes Feldhoffer rögtön meg is mutatta magát a Bahrain Victorius World Tour-csapatában történt bemutatkozásán, amire előbb került sor, mint Valter Attila debütálására – a tervek szerint utóbbi február közepén, szintén Spanyolországban lesz.

Január elején Feldhoffer Bálint (balra) és Valter Attila együtt készült az év első versenyeire (Forrás: Facebook/Valter Attila)

Spanyolországban a Bahrain Victorius World Tour-kerékpárcsapata is versenyez

A pénteki körözés elején még együtt volt a mezőny, szűk húsz kilométer után viszont egy ötfős boly ellépett a többiektől.

A szökevények között volt Feldhoffer Bálint is, aki ezáltal olykor, sőt legtöbbször az élen is haladt. Ez éppen száz kilométeren keresztül így is maradt, egészen addig a magyar kerékpáros vagy (ritkábban) valamelyik szökevénytársa vezette a versenyt.

Miután az esélyesek csoportja bő negyven kilométerrel a cél előtt utolérte őket, még volt néhány szökési próbálkozás, de a hajrát több tucatnyian együtt kezdték az élen.