kerékpárBahrain Victoriousfeldhoffer bálintValter Attila

Valter Attilát megelőzve új magyar csapattársa szinte végig vezette az év első rangos versenyét

A rangosabb versenyek közül elsőként egy pénteki, spanyolországi egynapos zárult le a 2026-os országúti kerékpáros szezonban. A Classica Camp de Morvedre rajtlistáján ott volt Feldhoffer Bálint is, aki tehát előbb debütált a Bahrain Victorious World Tour-együttesében, mint magyar csapattársa, Valter Attila.

Wiszt Péter
2026. 01. 23. 16:26
Feldhoffer Bálint volt a legjobb magyar versenyző a 2025-ös Tour de Hongrie országúti kerékpáros-körversenyen Fotó: MTI/Illyés Tibor
A Bahrain Victorious országúti kerékpáros csapata csütörtökön jelentette be, hogy az évindító spanyolországi egynaposokon ott lesz a rajtlistán a magyar Feldhoffer Bálint is. Tavaly augusztusban derült ki, hogy a legutóbbi Tour de Hongrie-n legjobb magyarként összetettben hetedik bringás 2026-ban a Bahrain utánpótláscsapatában versenyezhet, méghozzá a bahreini együttes és a Feldhoffert is foglalkoztató magyar, kontinentális besorolású Team United Shipping közötti megállapodás értelmében. A húszéves kerékpáros akkor azt nyilatkozta, hogy Valter Attila Bahrain Victoriousba igazolása miatt könnyebb volt az együttműködés, ő pedig egy év után már szeretne a World Tour-csapatban tekerni – aligha gondolta volna, hogy erre már 2026. január 23-án, a Classica Camp de Morvedre versenyen sorra kerül.

A tavalyi Tour de Hongrie-n remeklő Feldhoffer Bálint rögtön bemutatkozott a Bahrain Victorious kerékpárcsapatában – előbb, mint Valter Attila
A tavalyi Tour de Hongrie-n remeklő Feldhoffer Bálint (középen) rögtön bemutatkozott a Bahrain Victorious kerékpárcsapatában – előbb, mint Valter Attila Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Valter Attila előtt debütált Feldhoffer Bálint

2026-ban a rangos országúti kerékpáros versenyek kedden az ausztráliai Santos Tour Down Underrel kezdődtek meg, ám az a körverseny vasárnapig tart, így idén először az 1.1-es kategóriába tartozó spanyolországi egynaposok fejeződnek be. 

Elsőként pénteken, Estivella környékén 164 kilométeres táv várt a bringásokra a Classica Camp de Morvedrén. A tavaly a mersini körversenyen szakaszgyőztes Feldhoffer rögtön meg is mutatta magát a Bahrain Victorius World Tour-csapatában történt bemutatkozásán, amire előbb került sor, mint Valter Attila debütálására – a tervek szerint utóbbi február közepén, szintén Spanyolországban lesz.

Január elején Feldhoffer Bálint (balra) és Valter Attila együtt készült az év első versenyeire
Január elején Feldhoffer Bálint (balra) és Valter Attila együtt készült az év első versenyeire (Forrás: Facebook/Valter Attila)

Spanyolországban a Bahrain Victorius World Tour-kerékpárcsapata is versenyez

A pénteki körözés elején még együtt volt a mezőny, szűk húsz kilométer után viszont egy ötfős boly ellépett a többiektől. 

A szökevények között volt Feldhoffer Bálint is, aki ezáltal olykor, sőt legtöbbször az élen is haladt. Ez éppen száz kilométeren keresztül így is maradt, egészen addig a magyar kerékpáros vagy (ritkábban) valamelyik szökevénytársa vezette a versenyt.

Miután az esélyesek csoportja bő negyven kilométerrel a cél előtt utolérte őket, még volt néhány szökési próbálkozás, de a hajrát több tucatnyian együtt kezdték az élen. 

Csapata is külön posztot tett közzé Feldhoffer spanyolországi teljesítményéről:

Az utolsó emelkedőn aztán Feldhoffer csapattársa, a 2024-ben Giro d’Italia-5. Antonio Tiberi két riválisával együtt ellépett, és közülük került ki a végső győztes is: a kolumbiai Diego Pescadort (Movistar Team) és az olasz Tiberit lehajrázva a szintén olasz Christian Scaroni (XDS Astana Team) nyerte az év első rangos versenyét.

Feldhoffer Bálint mellett magyarként az MBH Bank CSB Telecom Fort két kerékpárosa, Dina Márton és Valent Márk versenyzett még pénteken a Classica Camp de Morvedrén, és ők hárman ott lesznek a szombati Gran Premio Castellónon is – akkor 172 kilométer vár a mezőnyre Spanyolországban. Szintén pénteken megkezdődött a keddig tartó sardzsai körverseny is, itt Peák Barnabás (MBH Bank CSB Telecom Fort) a 20. lett a nyitószakaszon.

A Classica Camp de Morvedre tavalyi összefoglalója, akkor a spanyol Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) győzött:

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

