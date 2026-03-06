Mindenkit várnak az ukrán nagykövetség elé, aki elfogadhatatlannak tartja a hazánkkal szembeni zsarolást

– Ukrajna zsarolja Magyarországot, de hazánk egy szuverén állam, szuverén kormánnyal és választópolgárokkal. Éppen ezért hívunk fel mindenkit arra, hogy tiltakozzunk együtt az ukrán zsarolás ellen – fogalmazott lapunknak Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) alapítója. A szervezet március 6-án, pénteken 16 órától demonstrációt tart Budapesten az Istenhegyi út 84/B szám alatt lévő ukrán nagykövetség előtt. Egy békés demonstrációt szeretnének tartani, amivel felhívják a figyelmet egyrészt az ukrán zsarolásra és választási beavatkozásra, másrészt pedig az ukránok előtt akarnak tiltakozni az ellen, amit folytatnak Magyarországgal szemben.

Az ukránok a Barátság kőolajvezeték leállításával zsarolják Magyarországot (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Szűcs Gábor emlékeztetett, hogy frissen kitört egy háború Iránban, ami komolyan fenyegeti az európai energiaellátás biztonságát. Szerinte ilyenkor még inkább felértékelődik a vezetékes kőolajszállítás, így a Barátság kőolajvezeték szerepe is.

Az ukránok minden technikai és műszaki érv hiányában – függetlenül attól, hogy erre hivatkoznak – elzárták a Barátság kőolajvezetéket

– húzta alá a NEM alapítója. Megjegyezte, hogy Magyarország és Szlovákia felajánlotta, hogy vizsgálóbizottságot küldenek Ukrajnába, akik megerősíthetik a technikai gondokat. Azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egész egyszerűen megtagadta ezeknek a szakértőknek a belépését Ukrajnába.

Zelenszkij érdeke egy Tisza-kormány

– Ez innentől egyértelmű beismerése annak, hogy egy politikai nyomásgyakorlás zajlik, és semmilyen műszaki oka nincs annak, hogy nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket – rögzítette Szűcs Gábor. Jelezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök műholdas fotókat osztott meg, amik szintén azt bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték rendben van. A NEM alapítója kiemelte, hogy hazánk az olcsó orosz energiával tudja relatíve alacsonyan tartani az üzemanyagárakat, orosz olaj nélkül azonnal ezer forint fölé menne az üzemanyag ára. Ez pedig nemcsak drágább tankolásokat jelentene, hanem a boltokban is áremelkedéshez vezetne, ami komoly inflációs hatást eredményezne Magyarországon.