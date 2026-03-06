Magyar Péterukrajnatisza pártBarátság kőolajvezeték

Mindenkit várnak az ukrán nagykövetség elé, aki elfogadhatatlannak tartja a hazánkkal szembeni zsarolást

Az ukrán zsarolásra és a választásba történő beavatkozásra akarja felhívni a figyelmet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM). Szűcs Gábor, a szervezet alapító tagja lapunknak részletesen értékelte azt a politikai nyomásgyakorlást, ami most hazánk ellen zajlik. Mint jelezte, az ukrán nagykövetség elé várnak mindenkit, aki elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajna hazánkat zsarolja. A tüntetésen Bárdosi Sándor és Szijjártó Péter is felszólalnak.

Máté Patrik
2026. 03. 06. 5:30
Az EU több tízmilliárd eurós pénzügyi csomagokat hagyott jóvá, és folyamatosan napirenden tartja az újabb szankciós csomagok elfogadását Forrás: AFP
– Ukrajna zsarolja Magyarországot, de hazánk egy szuverén állam, szuverén kormánnyal és választópolgárokkal. Éppen ezért hívunk fel mindenkit arra, hogy tiltakozzunk együtt az ukrán zsarolás ellen – fogalmazott lapunknak Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) alapítója. A szervezet március 6-án, pénteken 16 órától demonstrációt tart Budapesten az Istenhegyi út 84/B szám alatt lévő ukrán nagykövetség előtt. Egy békés demonstrációt szeretnének tartani, amivel felhívják a figyelmet egyrészt az ukrán zsarolásra és választási beavatkozásra, másrészt pedig az ukránok előtt akarnak tiltakozni az ellen, amit folytatnak Magyarországgal szemben.

Illusztráció A Barátság- kőolajvezeték
Az ukránok a Barátság kőolajvezeték leállításával zsarolják Magyarországot (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Szűcs Gábor emlékeztetett, hogy frissen kitört egy háború Iránban, ami komolyan fenyegeti az európai energiaellátás biztonságát. Szerinte ilyenkor még inkább felértékelődik a vezetékes kőolajszállítás, így a Barátság kőolajvezeték szerepe is. 

Az ukránok minden technikai és műszaki érv hiányában – függetlenül attól, hogy erre hivatkoznak – elzárták a Barátság kőolajvezetéket

– húzta alá a NEM alapítója. Megjegyezte, hogy Magyarország és Szlovákia felajánlotta, hogy vizsgálóbizottságot küldenek Ukrajnába, akik megerősíthetik a technikai gondokat. Azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egész egyszerűen megtagadta ezeknek a szakértőknek a belépését Ukrajnába.

 

Zelenszkij érdeke egy Tisza-kormány

– Ez innentől egyértelmű beismerése annak, hogy egy politikai nyomásgyakorlás zajlik, és semmilyen műszaki oka nincs annak, hogy nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket – rögzítette Szűcs Gábor. Jelezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök műholdas fotókat osztott meg, amik szintén azt bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték rendben van. A NEM alapítója kiemelte, hogy hazánk az olcsó orosz energiával tudja relatíve alacsonyan tartani az üzemanyagárakat, orosz olaj nélkül azonnal ezer forint fölé menne az üzemanyag ára. Ez pedig nemcsak drágább tankolásokat jelentene, hanem a boltokban is áremelkedéshez vezetne, ami komoly inflációs hatást eredményezne Magyarországon.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben Forrás: AFP
Magyar Péter ideális kormányfő lenne Zelenszkij számára (Fotó: AFP)

– Ne felejtsük, hogy Zelenszkij elnök és az adminisztrációjának tagjai többször kijelentették, hogy miért nem jó az, amit a jelenlegi magyar kormány csinál, és azt is elmondták, hogy nekik az az érdekük, hogy Tisza-kormány legyen – hívta fel a figyelmet Szűcs Gábor. Szerinte ez mind olyan beavatkozás a választásokba, ami egy szuverén ország számára elfogadhatatlan. – Az teljesen egyértelmű, hogy miért szeretnék, hogy a Tisza kerüljön kormányra. 

Ukrajnának és az ukrán kormánynak nem az a végső célja, hogy Magyarországon ne legyen olaj és Magyar Péter legyen a kormányfő, ezek csak eszközök a valódi céljaik megvalósításához. Az ukránoknak az a céljuk, hogy bekerüljenek az Európai Unióba, így még több pénzhez és fegyverhez jussanak, valamint belerángassanak minket a háborúba.

– fogalmazott Szűcs Gábor. Szerinte az ukrán célok elérésének az eszközei a politikai nyomásgyakorlás Magyarország ellen és a Barátság kőolajvezeték elzárása.

 

Magyar Péterék ukránbarát politikát képviselnek

– Az ukránok úgy gondolják, hogy ha nálunk nem lenne megfelelő mennyiségű nyersanyag vagy felmennének az árak, akkor ezzel megbuktathatják a magyar kormányt. Ezzel pedig kikerül a bot a küllők közül, merthogy Orbán Viktor az egyetlen, aki nemet mond a háborúba való bevonódásra. Arra, hogy odaadjuk a magyar adófizetők pénzét Ukrajnának, és az egyetlen, aki blokkolja az ukrán EU-tagságot, ami az egész unió érdeke – tette hozzá. 

Az ukránoknak egy másik eszköz, hogy hatalomra segítsék Magyar Pétert, hiszen ők maguk ismerték be, hogy amennyiben a Tisza Párt hivatalba kerülne, akkor azonnal egy sokkal ukránbarátabb politikát képviselne

– fogalmazott.

Erre Szűcs Gábor bizonyítékként említette, hogy Magyar Péter azt mondta a nemzet hangja nevű konzultációjuk eredményének a kihirdetésekor, hogy amilyen eredmény születik, ők annak megfelelő kormányzati politikát fognak folytatni. Ezen a konzultáción 58 százalék szavazott a tiszások közül az ukrán EU-tagság, ami egyértelmű többséget jelent. – Tehát a Tisza Párt ezt képviselné kormányra kerülve – húzta alá a NEM alapítója.

A másik bizonyítéknak nevezte, hogy a Tisza Párt annak az Európai Néppártnak a tagja, amelynek az elnöke, Manfred Weber kimondta, hogy három alapelve van a néppárti tagságnak. Az egyik az, hogy Ukrajnát a végletekig támogatni kell ebben a háborúban. Ezek betartása nélkül pedig senki nem lehet tagja a néppártnak. Szűcs Gábor szerint ez azt jelenti, hogy Ukrajnába pénzt, fegyvert és végső soron katonát is kellene küldeni. – Ezekre számíthatunk Magyar Péteréktől. De nem szeretnénk azt, hogy Magyarországnak ilyen kormánya legyen, és azt sem szeretnénk, hogy az ukránok ennek érdekében beavatkozzanak a magyar választásokba – tette hozzá.

Az ukrán nagykövetség elé várjuk minden magyar honfitársunkat, aki nem szeretne magasabb üzemanyagárakat és ebből kifolyólag inflációt, akik nem szeretnék, hogy megszűnjön a rezsicsökkentés, és akik elfogadhatatlannak tartják és tiltakoznak ellene, hogy az ukránok mindezekkel zsarolnak minket

– húzta alá Szűcs Gábor.

A főszervező Szűcs Gábor mellett felszólal a tüntetésen Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az események pedig egyre jobban felpörögnek, az interjú még azelőtt készült, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Így a tüntetésnek még nagyobb súlya lesz.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

Szijjártó Péter és Bárdosi Sándor is felszólal az ukrán zsarolás elleni tüntetésen pénteken

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

