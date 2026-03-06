Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

Vásárhelyi Mária mentegeti Zelenszkijt

Az ismert szociológus szerint nem volt halálos fenyegetés, amit Volodomir Zelenszkij mondaott.

2026. 03. 06. 6:55
– Zelenszkij eredeti szövegében oroszul és angolul is az van, hogy „hívják fel és mondják meg”, mármint Orbánnak a katonák – írja közösségi oldalán Vásárhelyi Mária, aki ahelyett, hogy elítélte volna az ukrán elnök fenyegetését, inkább nyelvészkedésbe kezdett. Szerinte ez azért nem ugyanaz, mint ahogy itthon a média –  mindkét oldalon – interpretálja.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky answers AFP journalists' questions during an interview in Kyiv on February 20, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. AFP has conducted an exclusive interview with Zelensky who spoke at length, as Ukraine prepares to enter its fifth year of war. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
Volodomir Zelenszkij (Fotó: AFP/Genya Savilov)

– Úgy állítják be, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbánt. Lehet, hogy nem jó mondat Zelenszkijé, de nem életveszélyes fenyegetés – magyarázta ki Vásárhelyi Mária.

Borítókép: Vásárhelyi Mária (Forrás: YouTube)

