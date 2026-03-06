Vásárhelyi Mária mentegeti Zelenszkijt

– Zelenszkij eredeti szövegében oroszul és angolul is az van, hogy „hívják fel és mondják meg”, mármint Orbánnak a katonák – írja közösségi oldalán Vásárhelyi Mária, aki ahelyett, hogy elítélte volna az ukrán elnök fenyegetését, inkább nyelvészkedésbe kezdett. Szerinte ez azért nem ugyanaz, mint ahogy itthon a média – mindkét oldalon – interpretálja.

Volodomir Zelenszkij (Fotó: AFP/Genya Savilov)

– Úgy állítják be, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbánt. Lehet, hogy nem jó mondat Zelenszkijé, de nem életveszélyes fenyegetés – magyarázta ki Vásárhelyi Mária.