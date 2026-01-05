Minden áldozatot azonosítottak az újévi svájci tűzvész után

Azonosították a svájci Crans-Montana egyik zsúfolt szórakozóhelyén, szilveszteréjjel történt tűz összes sérültjét és halottját – jelentette be a svájci rendőrség. A sérültek valós száma 116, mivel korábban további három, szintén sürgősségi betegellátásra szoruló, de nem a tűz miatt kórházba került személyt is közéjük számoltak tévedésből. A tűzben 40 ember vesztette életét.

Fotó: Europress/AFP/Maxime Schmid

A sérültek között 68 svájci, 21 francia, tíz olasz, négy szerb, két lengyel, valamint egy-egy belga, ausztrál, portugál, cseh, bosznia-hercegovinai, kongói, luxemburgi, valamint négy kettős állampolgár is van (francia–finn, svájci–belgiumi, francia–olasz és olasz–fülöp-szigeteki), 83-an továbbra is kórházban vannak.

A tűzvészben életét vesztett 40 ember holttestének azonosítását vasárnap este fejezték be a svájci hatóságok.

A tűzkatasztrófa halálos áldozatai között 21 svájci, hét francia, öt olasz, egy-egy belga, portugál, román, török, egy-egy kettős (svájci–francia és olasz–egyesült arab emirátusi) és egy hármas (francia–izraeli–brit) állampolgár van, a legfiatalabb 14 éves, a legidősebb 39 éves volt. Az öt olasz állampolgár holttestét az olasz hatóságok hétfőn hazaszállították a crans-montana-i Sion repülőteréről.

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, január 1-jén a svájci Crans-Montana síközpont egyik népszerű bárjában tűz ütött ki nem sokkal éjfél után. Az eddigi vizsgálatok szerint a lángokat feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök, csillagszórók okozhatták, amelyek túl közel kerültek a gyúlékony mennyezeti burkolathoz. A svájci ügyészség büntetőeljárást indított annak megállapítására, hogy terhel-e bárkit jogi felelősség.