Tizennégy éves lány a svájci tűzvész legfiatalabb, eddig azonosított áldozata

A Crans-Montana-i bártűzben elhunyt negyven ember közül a tragédia eddig azonosított legfiatalabb halottja egy 14 éves svájci lány – közölte a Wallis kantoni rendőrség vasárnap. A rendőrségi adatok szerint az azonosított áldozatok jelentős része kiskorú volt. A halottak között van két 15 éves svájci lány, valamint további tíz, 16 és 18 év közötti fiatal is. Az eddig azonosított áldozatok életkora 14 és 39 év között mozog.

Fotó: AFP

Az áldozatok többsége svájci állampolgár volt, de olaszok, egy olasz–emírségekbeli kettős állampolgár, továbbá egy 18 éves román, egy 18 éves török és egy 39 éves francia állampolgár is az elhunytak között szerepel. Neveket a hatóságok nem hoztak nyilvánosságra.

Olasz hivatalos közlések szerint az elsőként azonosított olasz áldozatok között három 16 éves fiú van; emellett egy 16 éves milánói lány haláláról is beszámoltak, akinek hivatalos azonosítása még folyamatban van.

A hatóságok folytatják az áldozatok személyazonosságának megállapítását.

A svájci szövetségi kormány január 9-re nemzeti gyásznapot hirdetett az áldozatok emlékére.

A sebesültek száma 119, többségük súlyos égési sérüléseket szenvedett.

A sérültek között több mint 70 svájci, valamint francia, olasz, szerb és más nemzetiségű érintettek vannak; sok sebesültet külföldi, speciális égési központokba szállítottak.

Mint ahogyan azt korábban megírtuk: a bár, amelyben a tragédia történt, különösen népszerű volt a fiatalok között, ugyanis ide már 16 éves kortól beengedtek mindenkit, holott a környéken a legtöbb hasonló helyre csak 18 éven felüliek mehetnek be. Szilveszter éjszakáján több mint száz vendég ünnepelte bent az új évet.