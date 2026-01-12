magyar pétertiszatisza pártvidéki prókátororbán viktorfidesz

Magyar Péter a végét járja, egyik legfőbb támogatója is a Fidesz győzelméről beszél

Nem kell majd a kardunkba dőlni, ha mégis Orbán Viktor fog tovább kormányozni – közölte.

Munkatársunktól
2026. 01. 12.
„Nem kell majd beledőlni a kardunkba, ha áprilisban az Orbán-párt egyedül vagy a kistestvérével együtt abszolút – de nem kétharmados – többséget szerez” – írta a Tisza Párthoz köze álló Vidéki Prókátor nevű Facebook-oldal, a baloldali Magyar Hang egyik, csak előfizetéssel olvasható cikkére hivatkozva. 

Az oldal mögött álló és Magyar Péter szekerét látványosan toló állítólagos ügyvéd – aki egyes feltételezések szerint maga a Tisza Párt elnöke lehet – úgy fogalmazott: egyáltalán nem tartja kizártnak, hogy a „sikeres és teljes rendszerváltást közép- és hosszabb távon egy szűk Fidesz-győzelem jobban elősegítené, mint egy szűk Tisza-győzelem”. Ebből nem az következik, hogy a Fidesz győzelmének örülne, ugyanakkor 

érdemes néha áprilison túl is tekinteni, mert 2026 áprilisában sem fog megállni az élet, bármilyen eredményt is hoz a választás 

– olvasható a baloldali közösségi oldalon.

Emlékezetes, ez az oldal robbantotta ki annak idején a kegyelmi ügyet, amely előidézte Magyar Péter színrelépését.

