Magyar Péter ezt nem fogja lájkolni: elfeledett ügyeire emlékeztet Az áruló

– Az áruló megírásának ötlete onnan ered, hogy hamarosan már a harmadik PR-könyv jelenik meg, amely – kis túlzással – Magyar Péter vízen járását és egyéb csodatételeit taglalja, miközben egyetlen olyan kötet sincs a piacon, amely kritikus lenne a szektavezérrel – mondta Pilhál Tamás, lapunk főmunkatársa, akinek a Tisza Párt elnökéről szóló könyve napokon belül kikerül a nyomdából, és kapható lesz a Libri könyvesboltjaiban. A publicista szerint Magyar Péter tanácsadójától – a hírhedt Csipke Józsika című LMBTQ-s „mesekönyvet” is jegyző Bódis Krisztától – aligha várható, hogy művében bemutassa a valóságot, főnöke valódi természetét.

Az áruló viszont éppen erre törekszik: visszaidézni a Tisza-vezér elmúlt másfél éves ámokfutását, a legsúlyosabb botrányokat. Egyben felhívja a figyelmet, hogy milyen veszélyes egy ilyen egzaltált fickó kezébe hatalmat adni.

Nagy sikernek ígérkezik Pilhál Tamás Az áruló című könyve, Magyar Péter nem garantáltan nem fogja lájkolni (Forrás: Pilhál Művek/Facebook)

Bólogató János

A szerző elmondta: a kötet egyfajta közéleti napló, publicisztikafüzér, és szubjektív megközelítésű ugyan, de rengeteg idézet, hangfelvétel-leirat, hiteles beszámoló és a könyv főhőse számára kellemetlen tény szerepel benne, amelyek egy részéről az olvasók talán már megfeledkezhettek.

– Nem arról van szó, hogy csúnyákat szeretnék mondani Magyar Péterről, ám tettei és a tények makacs együttállása miatt lehetetlen például nem árulónak nevezni egy olyan embert, aki lehallgatja, másfél évig zsarolja, majd elárulja a feleségét. Azért is áruló, mert harminc ezüstért eladta magát Manfred Webernek és Von der Leyennek, azóta Brüsszel „bólogató Jánosaként” viselkedik. Pártja mamelukjai ukrán zászlós pólóban feszítenek az Európai Parlamentben, és egyetlen szavuk sincs, amikor az ukránok szétbombázzák a Barátság kőolajvezetéket, veszélyeztetve a magyarok mindennapjait. Mi ez, ha nem árulás?

– tette fel a kérdést Pilhál.

Közveszélyes summantó

Lapunk újságírója kiemelte, Magyar Péter egykori munkatársai, barátai elárulása mögött sem valamiféle megvilágosodás, jó útra térés áll, ahogy hívei hinni szeretnék. – Ha így lenne, akkor kiugrása óta miért nem kezdett „dalolni”? Miért hallgat a bennfentes kereskedési ügyéről, miért „summant” arról, hogy a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként milliókat tolt ki a testvérét foglalkoztató vállalkozásnak? Vagy miért nem tépi meg nyilvánosan a ruházatát, ­amiért kvázi szerelmeslevelet írt Mészáros Lőrincnek, akivel bármi áron egy asztalhoz szeretett volna ülni, törleszkedni hozzá, és akitől ma már mégis mindent einstandolna? Micsoda fokozhatatlan becstelenség, alávalóság már ez! – sorolta Pilhál Tamás. Hozzátette:

annyiban azért működött a Fidesz immunrendszere, hogy nem engedték magasabb polcra jutni ezt a totálisan gátlástalan és amorális pojácát, aki képtelen volt elviselni felesége sikereit, tehetségét; nem kizárt, végül ebbe betegedett bele.

– A válásuk időszakában készült rendőrségi és mentős jegyzőkönyv is azt bizonyítja, hogy Magyar Péter közveszélyes, és annyi hatalmat sem lenne szabad neki adni, mint a naposnak az óvodában – fogalmazott Az áruló írója.