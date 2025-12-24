Elektronikus emlékeztetőt fognak kapni a betegek

A jövőben a digitális időpontfoglalási rendszerben lefoglalt időpontot legkésőbb 48 órával megelőzően, vagy ha az időpontfoglalás és az ellátás időpontja között 48 óránál kevesebb van, akkor az időpontfoglalást követő 12 órán belül értesítést fog kapni a beteg az általa megadott elérhetőségen – SMS vagy e-mail útján – az ellátás időpontjáról és helyéről. Ebben fel fogják hívni a beteg figyelmét arra, hogy ha nem tudja igénybe venni a lefoglalt időpontban az ellátást, milyen módon mondhatja azt le – hívja fel a figyelmet az Infostart. A lap szerint a különböző egészségügyi időpontokra szükséges várakozási időt próbálja csökkenteni a jogalkotó.

A várakozási időt csökkentenék

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet indoklása szerint jelentős problémát okoz az állami egészségügyi ellátórendszerben, hogy a betegek egy része nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálatokon vagy műtéteken, és erről nem értesíti az egészségügyi intézményt. Ez a jelenség a kapacitások kihasználatlanságához vezet, miközben más betegek hosszabb-rövidebb ideig várnak az adott ellátásra. Szükséges ezen gyakorlat visszaszorítása, megszüntetése annak érdekében, hogy a várakozási idő csökkenjen a feleslegesen foglalt időpontok felszabadításával.

Borítókép: E-mailben vagy SMS-ben jön majd az üzenet (Fotó: Illusztráció)