Ezért jobb a béke: jövőre még több pénz marad a családoknál

Kocsis Máté a közösségi oldalán érdekesnek nevezte, hogy a háborút támogató országokban adóemelésekkel és megszorításokkal indul az év. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett, hogy Magyarországon ez nem így lesz: minden eddiginél több pénz marad a családoknál és a vállalkozásoknál.

Ezért is jobb a béke

– jegyezte meg.

Fontos intézkedések lépnek életbe januártól

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Kormányinfón részletesen ismertette, hogy milyen változások lépnek életbe január elsejétől. Mint ismert, januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, ez ötvenszázalékos emelést jelent. Egy gyermek esetén húszezer, két gyermek esetén nyolcvanezer, három gyermek esetén 198 ezer forinttal több marad havonta a családoknál. Életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége, a 40 év alatti édesanyák esetében ez két gyermek vállalása esetén vehető igénybe.

Megállapodás született a munkaadók és a munkavállalók között,

így januártól 322 800 ezer forint lesz a minimálbér összege.

A garantált bérminimum pedig 373 200 forint. A kis- és középvállalkozók alanyi áfamentességének mértéke húszmillió forintra emelkedik, a következő években 22 millióra, majd 24 millióra fogják emelni.

A 13. havi nyugdíj kifizetése mellett

megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését.

Az átlagnyugdíj 250 ezer forintra emelkedik. A közszolgálati dolgozóknak ingatlanvásárlási segítséget nyújtanak egymillió forint értékben. Folytatják a tanárok bérének emelését, a diplomások átlagbérének 80 százalékát már elérték, ezt tartják, ezért jövőre tízszázalékos emelést kapnak a pedagógusok, így 936 ezer forint lesz az átlagbérük.

