családgyermekpénz

Ezért jobb a béke: jövőre még több pénz marad a családoknál

Fontos intézkedések lépnek életbe január elsejétől, amivel több pénz marad a magyar családoknál és a vállalkozásoknál. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője megjegyezte, hogy a háborúpárti országokban megszorításokkal indul az év.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 9:52
Adómentességgel és kedvezményekkel segíti a családokat kormány Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Máté a közösségi oldalán érdekesnek nevezte, hogy a háborút támogató országokban adóemelésekkel és megszorításokkal indul az év. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett, hogy Magyarországon ez nem így lesz: minden eddiginél több pénz marad a családoknál és a vállalkozásoknál.

Ezért is jobb a béke

– jegyezte meg.

 

Fontos intézkedések lépnek életbe januártól

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Kormányinfón részletesen ismertette, hogy milyen változások lépnek életbe január elsejétől. Mint ismert, januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, ez ötvenszázalékos emelést jelent. Egy gyermek esetén húszezer, két gyermek esetén nyolcvanezer, három gyermek esetén 198 ezer forinttal több marad havonta a családoknál. Életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége, a 40 év alatti édesanyák esetében ez két gyermek vállalása esetén vehető igénybe.

Megállapodás született a munkaadók és a munkavállalók között, 

így januártól 322 800 ezer forint lesz a minimálbér összege.

A garantált bérminimum pedig 373 200 forint. A kis- és középvállalkozók alanyi áfamentességének mértéke húszmillió forintra emelkedik, a következő években 22 millióra, majd 24 millióra fogják emelni.

A 13. havi nyugdíj kifizetése mellett

megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését.

Az átlagnyugdíj 250 ezer forintra emelkedik. A közszolgálati dolgozóknak ingatlanvásárlási segítséget nyújtanak egymillió forint értékben. Folytatják a tanárok bérének emelését, a diplomások átlagbérének 80 százalékát már elérték, ezt tartják, ezért jövőre tízszázalékos emelést kapnak a pedagógusok, így 936 ezer forint lesz az átlagbérük. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter megkapta élete legszörnyűbb karácsonyi ajándékát

Csépányi Balázs avatarja

Erre nem számított.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu