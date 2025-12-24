– Miniszterelnök úr, elképzelhetőnek tartja, hogy Európa számára 2025 volt az utolsó békeév?

– Igen, ezt nem lehet kizárni.

– Már önmagában az is megrázó, hogy ez a kérdés egyáltalán felmerülhet.

– Elszoktunk a háborútól. Az utolsó nagy európai háború 1945-ben ért véget, és azóta nyolcvan év telt el. Ez Euró­pában rendkívül ritka állapot. Sokáig a nukleá­ris tömegpusztító fegyverek tartották vissza a kontinens népeit a háborútól. Mindenki abból indult ki, hogy egy európai konfliktus elkerülhetetlenül nukleáris világháborúvá fajulna. Ez a félelem nyolcvan éven át működött. Most viszont egy teljesen új világ van kialakulóban.

A pénzügyi, katonai és politikai hatalom újraelosztása zajlik, ami akár háborút is fellobbanthat. Az Európában érezhető háborús feszültség Nyugat-Euró­pa és az Európai Unió hanyatlásának a következménye.

– Ön néhány napja tért vissza a brüsszeli uniós csúcstalálkozóról. Közelebb kerültünk a békéhez vagy távolodunk tőle?

– A háborúhoz kerültünk közelebb. A múlt héten Brüsszelben annyit tudtunk elérni, hogy lassítottuk a háborúba sodródás ütemét. Voltak, akik ezt a folyamatot hipersebességűvé akarták gyorsítani, őket sikerült blokkolnunk. A folyamat azonban nem állt meg. Csak a gyorsulását akadályoztuk meg. Ma Európában újra két tábor van: a háborús párt és a békepárt. Jelenleg a háborúpárti erők vannak fölényben. Brüsszel háborút, Magyarország békét akar.

– Mintha egy csehovi szituációban lennénk: sorra tűnnek fel a fegyverek az európai díszletek között. Újrafegyverkezés, sorkötelezettség, a közvélemény háborúra hangolása – minden egyszerre történik.

– A látszat szerint az ukrán–orosz háború jelenti az eszkaláció veszélyét, de ez inkább következmény. A valódi ok Nyugat-Európa politikai, gazdasági és társadalmi hanyatlása. Ez a folyamat már a 2000-es évek közepén elindult, majd a pénzügyi válságra adott rossz válaszok felgyorsították. Húsz évvel ezelőtt az Európai Unió és az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye nagyjából azonos szinten volt. Ma Amerika az egekben van, Európa pedig lefelé csúszik. A világ egykori mintaadó kontinense néhány év alatt megmosolygott, komolytalan szereplővé vált.