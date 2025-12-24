Szívmelengető karácsonyi üzenetet küldött Kapu Tibor + videó

– Karácsony az az időszak, amikor visszatekintünk az évre, értékeljük azt és hálát adunk mindazért, amit átéltünk. 2025 számomra és remélem, hogy sokak számára is különleges év volt – mondta közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Kapu Tibor. A Hunor program kutatóűrhajósa felidézte, a Nemzetközi Űrállomáson szolgálhatott az Axiom–4-es küldetés tagjaként.

Karácsony alkalmából üzent Kapu Tubor (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

Mint mondta, 45 év után Magyarország újra visszatért a világűrbe és elvégezhették azokat a tudományos kísérleteket, amivel magyar kutatók éveken keresztül dolgoztak. – Odafönt a Nemzetközi Űrállomáson nem ér el minket a világ zaja, minden nap együtt dolgozunk, békességben és vigyázunk egymásra. Ezt kívánom idén karácsonyra is mindenkinek! Hagyjuk kívül a világ zaját, töltsük az ünnepeket nyugalomban, családdal, és ami számomra legfontosabb pihenéssel, rengeteg pihenéssel. Nagyon köszönjük, hogy idén velünk voltak, azt tudjuk ígérni, hogy jövőre is folytatjuk. Áldott ünnepeket kívánok mindenkinek! – üzente az űrhajós.