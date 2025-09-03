Már előrendelhető Pilhál Tamás könyve, ami Magyar Péterről szól

Előrendelhető: Az áruló! – adta hírül közösségi oldalán a Pilhál Művek. Pilhál Tamás, lapunk publicistája ezúttal Magyar Péterről írt könyvet, ami immáron a Libriben előrendelhető. – Csapjatok le rá! Már csak azért is, mert ha az előrendelési sikerlistára fölkúszna a kötet, garantáltan epeömlést kapna tőle annak főhőse, esetleg még a szája széle is remegni kezdhet. Már ezért megérné – írták közösségi oldalukon Pilhálék.