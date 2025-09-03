Pilhál TamáskönyvLibribenMagyar Péter

Már előrendelhető Pilhál Tamás könyve, ami Magyar Péterről szól

Az áruló című könyv nem lesz a Tisza-vezér kedvence.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 21:54
Előrendelhető: Az áruló! – adta hírül közösségi oldalán a Pilhál Művek. Pilhál Tamás, lapunk publicistája ezúttal Magyar Péterről írt könyvet, ami immáron a Libriben előrendelhető. – Csapjatok le rá! Már csak azért is, mert ha az előrendelési sikerlistára fölkúszna a kötet, garantáltan epeömlést kapna tőle annak főhőse, esetleg még a szája széle is remegni kezdhet. Már ezért megérné – írták közösségi oldalukon Pilhálék. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

