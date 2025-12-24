BKKszilvesztertömegközlekedéskarácsony

Figyelmeztetett a BKK, így változik a közlekedés az ünnepeken

A megszokottól elétrően közlekednek a karácsonyi ünnepek és a szilveszter idején a budapesti járatok. A BKK a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazította a közösségi közlekedést, amely szentestén, az ünnepnapokon és év végén is több ponton módosul.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 24. 15:35
Budapest, 2025. november 30. Adventi fényvillamos közlekedik a fővárosban a Kossuth Lajos téren 2025. november 30-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetett, illetve vezet be. A BKK korábbi tájékoztatása szerint december 24-én a járatok napközben a szombati menetrend szerint közlekednek. Szenteste a nappali felszíni járatok 15 és 16 óra között indulnak utoljára a végállomásokról, azonban a belváros közlekedését biztosító metrók a többi nappali járathoz képest még tovább, 18 óráig közlekednek. 

Figyelmeztetett a BKK, így változik a közlekedés az ünnepeken (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)
Figyelmeztetett a BKK, így változik a közlekedés az ünnepeken (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A külvárosi nagyobb bevásárlóközpontok korábbi zárása miatt, a járatok jellemzően 13.30 és 14.30 között térnek be utoljára az áruházakhoz, kivéve a 22-es autóbuszt, amely üzemzárásig érinti azokat. A nappali járatok üzemzárását követően, 16 és 18 óra között a metrókkal és az éjszakai járatokkal lehet utazni, de bizonyos éjszakai járatok módosított útvonalon közlekednek, hogy csatlakozást biztosítsanak a metrókhoz.

 

Éjszakai járatok délután fél 4 után

A 100E és a 200E repülőtéri autóbuszok, valamint a 6-os villamos a megszokott módon éjjel-nappal járnak, a 6-os villamos 16 és 20 óra között 10 percenként, 20 órától 15 percenként közlekedik. A 200E autóbusz 16 óra után 8-10 percenként közlekedik, a járatok az utolsó metró közlekedése után a Határ út metrómegállótól 20 percenként indulnak, és oda érkeznek csatlakozva a metróhoz és az éjszakai buszokhoz.

Az éjszakai járatok körülbelül 15.30 és 16 óra között indulnak el, jellemzően az éjszakai időszakhoz hasonló követési időközzel. Bizonyos éjszakai járatok 16 és 18 óra között a metróközlekedéshez igazodva módosított útvonalon – a metróhoz csatlakozva, több járat esetében sűrűbben vagy szóló helyett csuklós busszal – közlekednek és sűrűbben jár majd a 907-es, a 909A, a 923-as, a 956-os, a 973-as, a 979-es és a 979A autóbusz.

A 916-os a budai Várban várható turistaforgalom miatt 16 óra és 21:30 között sűrítve, 5-10 percenként közlekedik, a 916A 18 óráig sűrítő jelleggel indul a Széll Kálmán tér és a Deák Ferenc tér között.

18 óra után - amikor már a metrók nem közlekednek - valamennyi éjszakai autóbuszjárat a teljes útvonalán és a munkanapi járatsűrűségük szerint közlekedik, de a szabadidős forgalmat segítő többletindulások és járatok szenteste nem közlekednek. A Budapest határát átlépő HÉV-vonalak (H5-ös, H6-os, H8-as és H9-es) normál üzemzárásig, késő estig közlekednek, de ritkább követéssel.

A BKK arra kéri ügyfeleit, hogy ne megszokásból közlekedjenek szenteste, az ünnepi utazás megtervezéséhez is érdemes a BudapestGO alkalmazást használni.

December 25-én és 26-án, karácsony első és második napján, valamint január 1-jén a nappali járatok ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi rend szerint közlekednek. December 25-én a repülőtér kisebb forgalma miatt a 100E autóbuszok a szokásosnál ritkább menetrend szerint közlekednek.

 

Két ünnep között is lesznek változások

December 29-től 31-ig az utasforgalom változása és a közúti forgalom jellemző csökkenése miatt a metrók mellett számos villamos-, trolibusz- és autóbuszjárat év végi menetrend szerint közlekedik, a járatok többségén pedig az iskolaszüneti munkanapi menetrend lesz érvényben, nem közlekedik a 33A és a 10-es járat.

December 31-én, szilveszter éjszaka számos nagy kapacitású járat egész éjjel közlekedik: valamennyi metró, az összes HÉV, a nagykörúti 4-es 6-os, a 14-es, a 17-es, a 47-es, az 50-es és az 56A villamos, a 75-ös és a 80-as trolibusz, valamint az 5-ös, a 7-es és a 8E, 16-os és 223E autóbusz. A MÁV tájékoztatása szerint minden vonalon egész éjszaka közlekednek a HÉV-ek.

Az éjszakai autóbuszhálózaton számos járat eltérő menetrend szerint, a metrókhoz és villamosokhoz csatlakozóan jár, ugyanakkor változatlan menetrend szerint közlekednek a reptéri 100E és 200E járatok.

A BKK felhívta a figyelmet arra: az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon fizetős a közterületi parkolás, azaz december 29-én, 30-án és 31-én, hétfőn, kedden és szerdán fizetni kell a parkolásért.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hegedüs Róbert)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjézus

Karácsony-sziget

Bayer Zsolt avatarja

Az összes világmegváltó Jézus elpusztításával akarja kezdeni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu