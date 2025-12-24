A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetett, illetve vezet be. A BKK korábbi tájékoztatása szerint december 24-én a járatok napközben a szombati menetrend szerint közlekednek. Szenteste a nappali felszíni járatok 15 és 16 óra között indulnak utoljára a végállomásokról, azonban a belváros közlekedését biztosító metrók a többi nappali járathoz képest még tovább, 18 óráig közlekednek.

Figyelmeztetett a BKK, így változik a közlekedés az ünnepeken (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A külvárosi nagyobb bevásárlóközpontok korábbi zárása miatt, a járatok jellemzően 13.30 és 14.30 között térnek be utoljára az áruházakhoz, kivéve a 22-es autóbuszt, amely üzemzárásig érinti azokat. A nappali járatok üzemzárását követően, 16 és 18 óra között a metrókkal és az éjszakai járatokkal lehet utazni, de bizonyos éjszakai járatok módosított útvonalon közlekednek, hogy csatlakozást biztosítsanak a metrókhoz.

Éjszakai járatok délután fél 4 után

A 100E és a 200E repülőtéri autóbuszok, valamint a 6-os villamos a megszokott módon éjjel-nappal járnak, a 6-os villamos 16 és 20 óra között 10 percenként, 20 órától 15 percenként közlekedik. A 200E autóbusz 16 óra után 8-10 percenként közlekedik, a járatok az utolsó metró közlekedése után a Határ út metrómegállótól 20 percenként indulnak, és oda érkeznek csatlakozva a metróhoz és az éjszakai buszokhoz.

Az éjszakai járatok körülbelül 15.30 és 16 óra között indulnak el, jellemzően az éjszakai időszakhoz hasonló követési időközzel. Bizonyos éjszakai járatok 16 és 18 óra között a metróközlekedéshez igazodva módosított útvonalon – a metróhoz csatlakozva, több járat esetében sűrűbben vagy szóló helyett csuklós busszal – közlekednek és sűrűbben jár majd a 907-es, a 909A, a 923-as, a 956-os, a 973-as, a 979-es és a 979A autóbusz.

A 916-os a budai Várban várható turistaforgalom miatt 16 óra és 21:30 között sűrítve, 5-10 percenként közlekedik, a 916A 18 óráig sűrítő jelleggel indul a Széll Kálmán tér és a Deák Ferenc tér között.

18 óra után - amikor már a metrók nem közlekednek - valamennyi éjszakai autóbuszjárat a teljes útvonalán és a munkanapi járatsűrűségük szerint közlekedik, de a szabadidős forgalmat segítő többletindulások és járatok szenteste nem közlekednek. A Budapest határát átlépő HÉV-vonalak (H5-ös, H6-os, H8-as és H9-es) normál üzemzárásig, késő estig közlekednek, de ritkább követéssel.

A BKK arra kéri ügyfeleit, hogy ne megszokásból közlekedjenek szenteste, az ünnepi utazás megtervezéséhez is érdemes a BudapestGO alkalmazást használni.

December 25-én és 26-án, karácsony első és második napján, valamint január 1-jén a nappali járatok ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi rend szerint közlekednek. December 25-én a repülőtér kisebb forgalma miatt a 100E autóbuszok a szokásosnál ritkább menetrend szerint közlekednek.