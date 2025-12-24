Svájci jelentés: több százezer fegyver veszett el Ukrajnában

Ulrich Bounat a Le Parisiennek elmondta: az ellenőrzési rendszer elsősorban a nagy értékű és költséges haditechnikai eszközökre, például a harckocsikra koncentrál. A könnyebb fegyverek felügyelete ezzel szemben jóval ritkább, holott ezek esetében nagyobb a visszaélések és a lopások kockázata.

A felszereléseket operatív okokból mozgatják a frontvonalak mentén, és az információ nem feltétlenül éri el a teljes parancsnoki láncot

– emelte ki.

A portál szerint az ukrán hatóságok igyekeznek fellépni az ilyen visszaélések ellen, ám a bűnözői csoportok rendkívül szervezetten működnek, és hatékony piacokat, tranzitútvonalakat, valamint ellátási láncokat építettek ki.