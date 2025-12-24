Ukrajnában a háború alatt robbanásszerűen növekszik a korrupció. Miközben az Európai Unió országai folyamatosan fegyvereket szállítanak Kijevnek az orosz invázió elleni harchoz, a felszerelések egy része állítólag eltűnik. A Le Parisien december 22-i beszámolója szerint a svájci Globális Kezdeményezés a Transznacionális Szervezett Bűnözés Ellen (GI-TOC) 2024 júniusáig mintegy hatszázezer ellopott vagy elveszett fegyvert regisztrált a 2022-ben kezdődött háború óta – írja a lejdd.fr cikkére az Origo.
Svájci jelentés: több százezer fegyver veszett el Ukrajnában
Miközben az Európai Unió kilencvenmilliárd eurós kölcsönnel támogatja Ukrajnát az orosz invázió elleni harcban, egy svájci civil szervezet becslése szerint az elmúlt két évben több mint félmillió fegyvernek veszett nyoma.
Ulrich Bounat geopolitikai elemző a lap megkeresésére úgy nyilatkozott: a fegyverek eltűnése nem szokatlan jelenség, hiszen sok esetben – más konfliktusokhoz hasonlóan – maguk a katonák viszik el azokat. Ezeket az eszközöket később értékesítik, miközben hivatalosan elveszettként jelentik be. A szakértő szerint az is előfordult, hogy egyes parancsnokok a valósnál nagyobb létszámot tüntettek fel, hogy több fegyverhez jussanak, amelyek egy részét más célokra irányították át.
A nyomonkövetési hiányosságok súlyos kérdéseket vetnek fel, különösen annak tükrében, hogy az Európai Unió további 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelt biztosított Ukrajnának, amelyet régóta a fegyverkereskedelem egyik központjaként tartanak számon. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ukrajna már 2022 februárjában bevezette a Kosovai nevű rendszert a katonai segélyek nyilvántartására és szállításuk teljes körű követésére – írja a portál.
Ulrich Bounat a Le Parisiennek elmondta: az ellenőrzési rendszer elsősorban a nagy értékű és költséges haditechnikai eszközökre, például a harckocsikra koncentrál. A könnyebb fegyverek felügyelete ezzel szemben jóval ritkább, holott ezek esetében nagyobb a visszaélések és a lopások kockázata.
A felszereléseket operatív okokból mozgatják a frontvonalak mentén, és az információ nem feltétlenül éri el a teljes parancsnoki láncot
– emelte ki.
A portál szerint az ukrán hatóságok igyekeznek fellépni az ilyen visszaélések ellen, ám a bűnözői csoportok rendkívül szervezetten működnek, és hatékony piacokat, tranzitútvonalakat, valamint ellátási láncokat építettek ki.
Terrortámadás Sydney-ben: újabb embert tartóztattak le
Letartóztattak egy férfit, aki rokonszenvezett a merénylőkkel és antiszemita megjegyzéseket tett az interneten.
Megtalálták a lezuhant repülőgép feketedobozát
Ankarától nem messze történt a baleset.
Újabb felkavaró felvétel a kényszersorozásról: fényes nappal hurcoltak el egy férfit
A hozzátartozó kétségbeesetten próbált közbelépni.
Először mutat be misét szenteste XIV. Leó pápa
Tagalog és igbo nyelven is megszólalnak a fohászok.
