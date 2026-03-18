Békemenetes lendület a jobboldalon

A csapatok kilovagoltak! Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök március 15-én, a Békemeneten megígérte, másnap meg is indította a kampány intenzív szakaszát, a vidéki kampánykörutat kaposvári beszédével.

A már­cius 15-i szónoklat nemcsak a fideszes szavazóknak, hanem mindenkihez szólt. A brüsszeli, kijevi és tiszás támadásokkal szemben a nemzeti érdekeket védő államférfi szólt az egybegyűltekhez. A kormányfő a választások tétjét is megnevezte: vagy az ukrán elnök, vagy ő alakít kormányt, tehát a háború és a béke között lehet választani.

A válasz egyértel­műen az utóbbi lesz. Szijjártó Péter és Lázár János, a Fidesz kampányát erősítő miniszterek is nagy tapsot kaptak a beszédeikre. A két, fiatalabb generációhoz tartozó ismert politikus szereplése arról is árulkodik – és ezt a miniszterelnök is el szokta mondani –, hogy ez nem egy one man show, hiszen a kormányzatban komoly tudással, tapasztalattal rendelkező emberek ülnek.

A következő időszakban ezzel a békemenetes lendülettel a kormányfő számos vidéki városba ellátogat.

A Tisza viszont beragadt… Magyar Péter gyenge, idézhetetlen beszédet mondott vasárnap, ami a semmibe hullt. Még a balliberális portálok sem nagyon tudtak tételmondatokat kiragadni a szónoklatából. Felmerül a kérdés:

kinek a nemzeti menete volt a tiszás „Nemzeti menet”? A legnagyobb, felvonulós zászló díját ugyanis nem egy magyar, hanem egy ukrán lobogó kaphatta volna meg a rendezvényen. Érthetetlen a tiszások háborgása, provokációt kiáltása, hiszen a saját, tavaly meghirdetett pártszavazásukon ők álltak ki Ukrajna uniós tagsága mellett.

A tiszás telefonos applikáció fejlesztésében is ott volt egy ukrán, aki egy ukrán hadseregnek dolgozó cég alkalmazottja. És Tseber Roland „testvér” (mármint Magyar Péteré) ügynökkavarásairól, ukrajnai Tisza-sziget-alapításáról még nem is szóltunk. Ezeken kívül még számos olyan kis sárga-kék puzzle van ebben a történetben, amely a végén egy nagy ukrán zászlót ad majd ki. De az a legfőbb bizonyíték, hogy Magyar Péter nem ítélte el a Barátság kőolajvezeték ukrán elzárását és a Török Áramlat gázvezeték elleni támadást. A csend többet mond minden szónál.