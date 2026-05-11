A partinak nemsokára vége

Magyar Péternek nagyon nehéz lesz a Tisza roppant fragmentált szavazói bázisát összetartani.

tisza párt európai unió kormány brüsszel Magyar Péter 2026. 05. 11. 5:40
Fotó: Polyák Attila
Az sem erősíti az új miniszterelnök személyi döntéseit, hogy a gazdasági és energetikai miniszterjelölt, Kapitány István a leendő egészségügyi és pénzügyminiszter helyett elmélkedett a szabad szülész-nőgyógyász választásról, illetve az adópolitikáról. Lehet, hogy Kapitány tudja, mit csinál ezzel, talán Magyarnak rá kell majd a legjobban figyelnie.

Nagyon olyan érzése van az embernek, hogy a tiszások összevissza beszélnek, ami azzal is jár, hogy nem lesznek igazi döntések, vagy ha lesznek is, azokat majd (ilyen-okból) gyorsan módosítják. Ez nagyon bizonytalan helyzetet, végső soron akár az ország irányíthatatlanságát is okozhatja. 

Mindez onnan eredhet, hogy a Tisza Párt tényleg hatalmas újdonság az előző huszonhat évhez képest. Egyedül Magyar Péter mutat profi politikusi jellemvonásokat, a többiek nem.

Az óriási felhatalmazás mellett a teljes politikai felelősség egy ilyen bizonytalan politikai erőé lett. Senki nem tudja róluk megmondani, hogy milyen ideológia és milyen képességek alapján fognak kormányozni. Csak nagyjából érezzük, mit is akarnak majd, de mindez nagyon képlékeny. 

A Tisza önmagában egyesíti az européer, brüsszelita, globalista erővonalakat, ezek eddig az MSZP–SZDSZ-ben, majd az óbaloldal pártjaiban szerveződtek. A tiszások sok dologban egyetértenek, de biztos lesznek részletkérdések, amelyek akár szétfeszíthetik ezt a megácsolt szövetséget.

Olyan kormányra készülő párt tényleg biztosan nem volt, amely nem organikus szerveződés során jött volna létre. A Tisza ilyen, huszonvalahány fős tagsága van, létezik elnökség, de egy-két kivételtől eltekintve nem hallottunk elnökségi ülésekről. Nincs választmány, kongresszus, semmi. A párt elnöke kinevezte az elnökséget… Lesz valamikor tisztújítás? Lesz párttagság, kongresszus, küldöttek? Talán az sem véletlen, hogy nincs ilyen szervezetrendszer. Így a kormányalakításba sem tudnak beleszólni.

A jobboldalnak a vereség feldolgozási folyamatában azt azért rögzítenie kell: a Fidesz által középpontba helyezett témák a valóságot mutatták be. A háború(k) helyett béke kell, ki kell maradni a konfliktusokból, az energiaválság ránk rúgja az ajtót, ennek hatásaitól az államnak minden lehetséges eszközzel védenie kell a fogyasztókat és az ipart. Ahogy az országot a migránsoktól és gyermekeinket a genderaktivistáktól is. 

Politikai megfontolás alapján teljesen érthető – bár a választókat annyira nem tisztelő – álláspont volt a Tisza részéről az előző két évben, hogy ezekről a nagy civilizációs ügyekről és leágazásaikról nem mondott semmit. Csak azt sugallták, hogy a kormánnyal szemben inkább – elsődleges szempontból az uniós források hazahozatala miatt – a brüsszeli álláspontot osztják.

Csakhogy a részletekbe nem mentek bele, így például a migránskvóta elfogadásába, a déli határzár jogi megnyitásába – az uniós bíróság napi egymillió eurós bírságának feloldásáért – vagy éppen a gyermekvédelmi törvény hatályon kívül helyezésébe. És még nem is beszéltünk a különféle gazdasági, piaci követelményekről. Az energiaszektor liberalizációjáról (a rezsicsökkentés megszüntetéséről), az állami cégek privatizációjáról, a családtámogatások felülvizsgálatáról.

Ezekről kormányon dönteni kell. Nem mismásolva, hanem beleállva az intézkedésekbe. Ne gondoljuk, hogy fél–egy év múlva is lehet majd olyan fergeteges bulit rendezni a Kossuth téren, mint most szombaton. Nemsokára megszűnik a partihangulat, a másnap pedig csúnya eszmélést fog hozni mindenkinek.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
