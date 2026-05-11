A partinak nemsokára vége

Az sem erősíti az új miniszterelnök személyi döntéseit, hogy a gazdasági és energetikai miniszterjelölt, Kapitány István a leendő egészségügyi és pénzügyminiszter helyett elmélkedett a szabad szülész-nőgyógyász választásról, illetve az adópolitikáról. Lehet, hogy Kapitány tudja, mit csinál ezzel, talán Magyarnak rá kell majd a legjobban figyelnie.

Nagyon olyan érzése van az embernek, hogy a tiszások összevissza beszélnek, ami azzal is jár, hogy nem lesznek igazi döntések, vagy ha lesznek is, azokat majd (ilyen-okból) gyorsan módosítják. Ez nagyon bizonytalan helyzetet, végső soron akár az ország irányíthatatlanságát is okozhatja.

Mindez onnan eredhet, hogy a Tisza Párt tényleg hatalmas újdonság az előző huszonhat évhez képest. Egyedül Magyar Péter mutat profi politikusi jellemvonásokat, a többiek nem.

Az óriási felhatalmazás mellett a teljes politikai felelősség egy ilyen bizonytalan politikai erőé lett. Senki nem tudja róluk megmondani, hogy milyen ideológia és milyen képességek alapján fognak kormányozni. Csak nagyjából érezzük, mit is akarnak majd, de mindez nagyon képlékeny.

A Tisza önmagában egyesíti az européer, brüsszelita, globalista erővonalakat, ezek eddig az MSZP–SZDSZ-ben, majd az óbaloldal pártjaiban szerveződtek. A tiszások sok dologban egyetértenek, de biztos lesznek részletkérdések, amelyek akár szétfeszíthetik ezt a megácsolt szövetséget.

Olyan kormányra készülő párt tényleg biztosan nem volt, amely nem organikus szerveződés során jött volna létre. A Tisza ilyen, huszonvalahány fős tagsága van, létezik elnökség, de egy-két kivételtől eltekintve nem hallottunk elnökségi ülésekről. Nincs választmány, kongresszus, semmi. A párt elnöke kinevezte az elnökséget… Lesz valamikor tisztújítás? Lesz párttagság, kongresszus, küldöttek? Talán az sem véletlen, hogy nincs ilyen szervezetrendszer. Így a kormányalakításba sem tudnak beleszólni.