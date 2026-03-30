Magyarország nem ukrán kémeknek való vidék

Egészen elképesztő az a nyomásgyakorlás, amellyel a magyar szuverenista kormányzatot meg akarja buktatni Brüsszel és Kijev. Orbán Viktor legyőzéséért 2014-től volt ott minden: fél összefogás, teljes összefogás, elcsórt fontok, Action for Democracy, guruló dollárok, pénzgyűjtő ládikák, amit csak el lehet képzelni. De arra, ami most zajlik, a leggazdagabb fantáziával megáldott vagy összeesküvés-elméletekben hívő jobboldali szimpatizáns se gondolhatott volna előre. Ez ugyanis nem elmélet, hanem összeesküvés-gyakorlat.

Amit most látunk, az nem szokványos választási kampány, hanem egy frontális, összehangolt támadás az ország szuverenitása ellen. Brüsszel, Kijev, a progresszív hálózatok, a globális tőke összefogása kívülről záporozza az ütéseket, deszantosaik pedig a Tisza Párton belül aktivizálódtak.

A rendszerváltás óta ilyen nyíltan, brutálisan még nem akarták az országot beállítani a globalista, progresszív, föderalista menetoszlopba, mint most. 2022-ben, a Korányi Dávid-féle Action for Democracy Márki-Zay Péter kampányába guruló dollárjai számított a legemlékezetesebb ilyen manővernek. Azt az azóta megbukott amerikai baloldal, a Demokrata Párthoz kötődő hálózat intézte. De Márki-Zay nem kapott olyan nyílt brüsszeli, kijevi és multicéges segítséget, mint most Magyar Péter. És bár MZP kétségkívül sok hülyeséget beszélt, de agresszivitásban, manipulációs képességekben nem volt egy súlycsoportban Magyarral. És nem volt olyan brüsszelita néppárti, multi és digitális, közösségi médiás támogatói háttere sem, mint utódjának. Magyarnak – aki jól ráérzett a közösségi médiás ritmusra – egy nagyon erős hatósugarú digitális teret építettek fel. Ezért sem véletlen, hogy 2024-ben a Meta korábbi jogtanácsosa tiszás, európai parlamenti képviselő lett.

Ezen a közösségi oldalakon kialakított érzeten alapul az egész Magyar-jelenség, és a karakter esélyességmenedzsmentjét is erre húzták fel. A legújabb elméletek szerint a 21. században a politikai erő manifesztálódása a digitális tér, a gyakorlatban azonban más a helyzet. Ahol több tízezres lájkokat termel egy-egy hőbörgés, agresszív magamutogatás, ott a korábbi balos szavazók is az új „sztárhoz” fognak csapódni. De ez a „siker” – amely a 2024-es EP-kampányban 30 százalékot ért – csak a kiindulópont volt,

le kellett tarolni a valójában az ugyancsak a közösségi oldalakon létező többi baloldali pártot is, szavazóikat pedig el kellett hódítani. Az ő elszippantásukat célozza a manipulált közvélemény-kutatási számok publikálása, ami máig is folyik az abszurd adatok közlésével. A Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt is talpon van még, a Tisza szerint ők nem kaphatnak egy szavazatot sem.

Ez az előnysulykolás – ez is a cél – hatással lehet a bizonytalanokra is. Azonban mindez – és talán ezzel nem számolnak a Tiszában kellő komolysággal – erősen motiválhatja az ellenfél lazább kötődésű szavazóit is.