Vélemény

Magyarország nem ukrán kémeknek való vidék

Frontális, összehangolt brüsszeli és kijevi támadássorozat folyik a nemzeti szuverenista kormány ellen.

Pindroch Tamás avatarja
Pindroch Tamás
magyarország brüsszel tisza párt támadás orbán viktor kijev Magyar Péter 2026. 03. 30. 5:35
Egészen elképesztő az a nyomásgyakorlás, amellyel a magyar szuverenista kormányzatot meg akarja buktatni Brüsszel és Kijev. Orbán Viktor legyőzéséért 2014-től volt ott minden: fél összefogás, teljes összefogás, elcsórt fontok, Action for Democracy, guruló dollárok, pénzgyűjtő ládikák, amit csak el lehet képzelni. De arra, ami most zajlik, a leggazdagabb fantáziával megáldott vagy összeesküvés-elméletekben hívő jobboldali szimpatizáns se gondolhatott volna előre. Ez ugyanis nem elmélet, hanem összeesküvés-gyakorlat. 

Amit most látunk, az nem szokványos választási kampány, hanem egy frontális, összehangolt támadás az ország szuverenitása ellen. Brüsszel, Kijev, a progresszív hálózatok, a globális tőke összefogása kívülről záporozza az ütéseket, deszantosaik pedig a Tisza Párton belül aktivizálódtak.

A rendszerváltás óta ilyen nyíltan, brutálisan még nem akarták az országot beállítani a globalista, progresszív, föderalista menetoszlopba, mint most. 2022-ben, a Korányi Dávid-féle Action for Democracy Márki-Zay Péter kampányába guruló dollárjai számított a legemlékezetesebb ilyen manővernek. Azt az azóta megbukott amerikai baloldal, a Demokrata Párthoz kötődő hálózat intézte. De Márki-Zay nem kapott olyan nyílt brüsszeli, kijevi és multicéges segítséget, mint most Magyar Péter. És bár MZP kétségkívül sok hülyeséget beszélt, de agresszivitásban, manipulációs képességekben nem volt egy súlycsoportban Magyarral. És nem volt olyan brüsszelita néppárti, multi és digitális, közösségi médiás támogatói háttere sem, mint utódjának. Magyarnak – aki jól ráérzett a közösségi médiás ritmusra – egy nagyon erős hatósugarú digitális teret építettek fel. Ezért sem véletlen, hogy 2024-ben a Meta korábbi jogtanácsosa tiszás, európai parlamenti képviselő lett.

Ezen a közösségi oldalakon kialakított érzeten alapul az egész Magyar-jelenség, és a karakter esélyességmenedzsmentjét is erre húzták fel. A legújabb elméletek szerint a 21. században a politikai erő manifesztálódása a digitális tér, a gyakorlatban azonban más a helyzet. Ahol több tízezres lájkokat termel egy-egy hőbörgés, agresszív magamutogatás, ott a korábbi balos szavazók is az új „sztárhoz” fognak csapódni. De ez a „siker” – amely a 2024-es EP-kampányban 30 százalékot ért – csak a kiindulópont volt, 

le kellett tarolni a valójában az ugyancsak a közösségi oldalakon létező többi baloldali pártot is, szavazóikat pedig el kellett hódítani. Az ő elszippantásukat célozza a manipulált közvélemény-kutatási számok publikálása, ami máig is folyik az abszurd adatok közlésével. A Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt is talpon van még, a Tisza szerint ők nem kaphatnak egy szavazatot sem.

 Ez az előnysulykolás – ez is a cél – hatással lehet a bizonytalanokra is. Azonban mindez – és talán ezzel nem számolnak a Tiszában kellő komolysággal – erősen motiválhatja az ellenfél lazább kötődésű szavazóit is.

Ők ugyanis azt tapasztalják, hogy az állandó háborgás, fenyegetőzés, agresszivitás nem párosul politikai kezdeményezésekkel. 

A Tisza permanens védekezésbe szorult, és Brüsszel, Kijev, valamint a globalista lobbisták miatt nincs valódi üzenete a választóknak. Lépten-nyomon bizonyítják, hogy nem önálló politikai entitásról van szó, nem is lehet őszinte véleményük a Magyarországot érintő kihívásokról.

 Egy-két ilyen nagy ügy kapcsán cölöpszerűen beverték farönkjeiket a földbe, de inkább azóta sem beszélnek róluk. Ilyen volt Ukrajna unióhoz csatlakozásának pártszavazáson való 58 százalékos támogatása vagy az olcsó orosz energia importjának megszüntetése. Ez utóbbi a rezsicsökkentés megszüntetését is jelentené. Mindkét kérdés kardinális a jövőnk szempontjából, és a Tisza mindkét ügyben a brüsszeli–kijevi álláspontot, nem a magyar érdeket képviseli. Ez utóbbit az Orbán-kormány tűzön-vízen keresztül felvállalja, hiszen a magyar mezőgazdaság az ukrán uniós integráció után azonnal tönkremenne, a háztartások nagy része pedig a rezsiemelésbe rokkanna bele.

Mindkét ügy szimbolizálja, hogy ez a választás valójában a világok harca is egyben. A föderális Európa, a progresszív brüsszeliták vágyálma, amit ki lehet kényszeríteni a tagállamok közös Ukrajna-hitelével, a közös háborús uniós hadsereg megszervezésével és ukrán frontra küldésével. A migrációs kvóta nyári élesítése (annak tiszás támogatása) is halálos veszély a magyarokra, az uniós, napi egymillió eurós büntetés is a progresszívok zsarolásának egyik eszköze. A kormány mindennek ellenáll, ezért 

Brüsszel minden jogi és politikai nyomásgyakorlást bevet: visszatartja az uniós támogatásokat, migrációs kvótasarcot vet be ellenünk, a szavazati jogunk megszüntetésével fenyeget. Nem áll ki kellő határozottsággal Magyarország mellett a Barátság kőolajvezeték ukrán megnyitásáért. Sunnyognak, közben annak drukkolnak, hogy Orbán Viktor belebukjon az energiaválságba.

 Egy társadalmi, egzisztenciális lázadásban reménykedtek a választás előtt, ami a Tiszát segítette volna a kampányban. 

Magyar Péter ezért lapított a fűben, nem állt ki a magyarok érdekeiért. Azt gondolta, a 2026 elején kilövő infláció olyan lehet, mintha ötöse lenne a lottón. Nem jött be… Az ország olajtartalékai elegendőek, az ársapka hatékony benzinár-szabályozó módszer. Az uniós források politikai alapú visszatartása sem rengette meg az országot, ezért az ugyancsak kudarcos ukrán energiablokád után jöttek Zelenszkijnek és sleppjének Orbán Viktor számára címzett halálos fenyegetései. A Tisza nem volt valami eltökélt a miniszterelnök megvédésében sem. Mindez így a csendes jobboldali szavazókat motiválta, ezért voltak tömegek a budapesti Békemeneten és a kormányfő minden vidéki fórumán.

Brüsszelben és Kijevben most elővették a titkosszolgálati beavatkozás módszerét. Minden hangszeren játszanak: ügynök-újságíró adja ki „megerősítésképpen” egy külföldi kémhivatalnak Szijjártó Péter személyes telefonszámát. Aztán a külügyminiszter lehallgatásának anyagából ír oknyomozó cikket… 

És ő volt az is, aki – mindenféle bizonyíték nélkül – azzal vádolta a kormányt, hogy orosz kémekkel működik együtt az ellenzék lejáratásában. Persze, ezt felkapta Magyar Péter is, hogy belerúghasson a kormányba.

De a titkosszolgálati jelentésből nyilvánvalóvá vált: a Tiszába két, ukrán kiképzésen átesett informatikus is beépült, akik folyamatosan tartották a kapcsolatot az ukrán nagykövetséggel. A magyar kémelhárítás tette a dolgát. Ezt, nagyon úgy tűnik, nem tudta lekövetni az a rendőr százados, aki a két tiszást védve a Direkt36 nevű (külföldi szponzorációból fenntartott) lapot informálta az ügyről. Valójában azonban ezzel azokat a magyar elhárítókat támadja, akik az ország biztonságát védik.

Az ukránok tehát műveleti terepet csináltak az országból, a Tisza Párt pedig örömmel kiszolgálja ezt az ellenséges politikát. Leplezetlen, ahogy őket akarják Kijevből és Brüsszelből hatalomra segíteni.

 Azonban Magyarország ellenáll, ez itt nem ukrán kémeknek való vidék. Április 12-én a magyarok a biztosat, a hazait, a magyar érdeket választják majd a külföldi helyett.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

