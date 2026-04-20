A Tisza sikerének gyúanyaga

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

Pindroch Tamás
választás Fidesz kampány Tisza 2026. 04. 20. 5:55
A Tisza kétharmados győzelme után kétségkívül egyfajta gyászfolyamattal kell szembenéznie a nemzeti tábornak, amely még hónapokig eltarthat. Ebből a pszichés nyomásból a munka, a folyamatos tevékenység húzza ki az embert a leghatékonyabban. Nekem személyesen is ez a tapasztalatom, a vasárnap esti mélypont után hétfőn négy médiaszereplésre is meghívást kaptam, így volt lehetőségem a dolgok „kibeszélésére”. A vereség után szinte az első reakciómat a hallgatókkal, nézőkkel oszthattam meg. Persze jobb ilyenkor kivárni, megnyugodni, átgondolni, más érveket is meghallgatni, majd így értékelni, de a meghívásokat már az előző héten elfogadtam. 

De nem erre készültem, hanem győzelemre. Azt könnyebb kommentálni.

Az ismerőseim, kollégáim tudják, hogy április 12. előtt is az optimisták táborába tartoztam. Bár kétségkívül volt bennem rossz érzés, régóta olyan turbulenciát éreztem a belpolitikai közegben, amit korábban – és most a 2014 óta számított voksolásokra gondolok – nem.

Ilyen erős kampánymunkát még nem láttam a jobboldalon, de kétségkívül a baloldalon sem. Ott Magyar Péter karaktere, szerepfelfogása tényleg hatalmas felhajtóerőként hatott. Most már egyértelműen látszik, hogy a fiatal szavazók mellett a 2022-es fideszes peremszavazókra is. Ez egy hatalmas, hatszázezres tábort jelentett. De ők – ezt az eredmény is mutatja – nem elkötelezett jobboldaliak voltak, egész egyszerűen ráuntak a tizenhat éves fideszes kormányzásra, hatalomgyakorlásra, a folyamatos kormányzati cselekvésre, az állandó fideszes küzdelmekre Brüsszellel. És persze náluk is táptalajra hullott az 1998 óta (Orbán Viktor első miniszterelnöki ciklusának kezdete) folyamatosan épített, táplált Orbán-gyűlölet.

A korrupciós politikai termék is hatékony volt, beérett. Ha nincs „luxizás”, ha nincs Magyar Nemzeti Bank-botrány, akkor könnyebb dolga lett volna a Fidesznek. Az Orbán-kormányok vívmányait ez a réteg – rezsicsökkentés, családtámogatási rendszer, többgyermekes anyák, fiatalok adómentessége, egykulcsos szja, védett benzinár, árrésstop, 13., 14. havi nyugdíj – köszönték szépen, elfogadták. Mindezt ugyanis adottságnak tartják, ami automatikusan jár nekik, megszokták. És úgy gondolták, hogy a Tisza nem is nyúl ezekhez, mert Magyar Péter ezt mondta a kampányban. Igaz, hogy a kollégái, tiszás tanácsadói másról beszéltek, de ők ezt nem akarták meghallani, és nem is hallották meg. És egyértelmű, hogy átvették, rájuk ragadt az a dühérzet, amelyet Magyar Péter az elmúlt hónapokban személyesen is elvitt az ország szinte minden szegletébe.

Ezt a terepmunkát nem szabad lebecsülni, és az a kitartás, amellyel ezt csinálta, mindenképp elismerést érdemel. Ezt a folyamatos háborgást, hőbörgést, a gyűlöletkampányt kiválóan levezényelte, ő lett Ron Werber legjobb hazai tanítványa. A fiatalabbak kedvéért: Werber az MSZP 2002-es kampányfőnöke volt. 

A baloldal akkor is legyőzte a Fideszt. Most is bebizonyosodott, hogy a negatív érzelmek, az utálat, az irigység, a harag pusztító erejű hatást tud kifejteni. A Tisza ajánlata csupán arról szólt, hogy ők jelentik a változást, mindent megtartanak a Fidesz-kormány jó intézkedéseiből, sőt még bővítik is azokat. Ez volt huszonnégy éve a szocialisták ajánlata is. De Magyar Péter nemcsak személyesen volt jelen a városokban, falvakban – volt rá ideje, hiszen az Európai Parlamentbe nem járt be dolgozni, csak alkalomadtán –, hanem beköltözött a telefonokba, tabletekbe, asztali számítógépekbe; a közösségi média a tenyerén hordozza.

Miközben a jobboldali politikusok, influenszerek elérését a kampányidőszakban minimálisra tekerték, a választások után pedig szinte rögtön feloldották a korlátozást. Ezt az arcátlan cenzúrát én is megtapasztaltam a saját oldalam elérései kapcsán. Magyar Péter és a balos véleményformálók mindeközben sütkéreztek a közösségi oldalak sikerében, őket nem le-, hanem feltekerték a machinátorok. Tízezrével gyűjtötték a megtekintéseket, lájkokat, megosztásokat, követőket. Ez is nyilvánvalóan egy globalista beavatkozás volt a magyar választási kampányba. Mivel Orbán Viktor miniszterelnöknek a kormányzással, a válságokkal kellett megküzdenie az utolsó ciklusában (is), fizikailag sem tudott annyi településre ellátogatni, mint a színrelépése óta az ellenfele.

Így a Fidesz a személyes kampányban sem tudott úgy teljesíteni, ahogy Magyar, bár a vidéki DPK-találkozók és az utolsó hetek hatalmas nagygyűlései, valamint a Békemenet azt az érzést kelthette, hogy megvan a biztos tömegbázis. De a közösségi oldalakon való megjelenéssel egy olyan pályán kellett a patriótáknak csatázniuk, ahol garantált volt a vereség. A sokkal nagyobb erőt, a „nagyok, izgalmasak, érdekesek, vonzók vagyunk” érzetet ugyanis itt a lájkszámok adják. Mint már utaltam rá, ezt a fideszes szereplőknél egyszerűen lekeverték, így esély sem volt ebben a térben a győzelemre. Ezzel a jelenséggel a következő kampányokban biztos kezdeni kell valamit. A legjobb lenne természetesen egy saját pályát építeni, illetve saját szabályokat kialakítani, de erre a globális „pályatulajdonosok” miatt kevés az esély.

És persze azt se felejtsük el, hogy az orbáni, szuverenista politika egy erőszakosan föderalizáló Európai Unióban már eleve sikertelenségre volt ítélve. Szinte csodaszámba megy, hogy a Fidesz–KDNP tizenhat évig eredményesen és hatékonyan tudta képviselni a patrióta politikáját! A brüsszeliták már 2010-től eleve ellenségesen viszonyultak Orbánhoz. 

Ehhez az alapvető ellenszenvhez még hozzáadódott a multikra kivetett, hatalmas méretű különadók rendszere, illetve a 2015-ös migránsválság magyar kezelése. A 2020-as Covid-járványt sem a brüsszeli recept alapján orvosolta az Orbán-kormány, és a 2022-ben kitört orosz–ukrán konfliktusban a magyar béketeremtési politika is hatalmas nézeteltérést hozott Brüsszellel és Kijevvel. Mindez együtt okozta egy új magyar ellenzék létrehozásának külföldi szándékát. Ebből lett a Tisza, amely minden lehetséges támogatást megkapott Brüsszelből. A baloldalon letakarították előle a terepet, a kis pártok parancsszóra számolták fel magukat, mindezzel segítve a Tisza hatalomra kerülését.

Mindez együtt lett a Tisza sikerének gyúanyaga.

De mivel a politika a folyamatos jelenben történik, a Fidesznek a vereség után rendezni kell a helyzetét. Az ötvenkét tagú, a listacserék miatt új képviselőkkel teletűzdelt ellenzéki frakció mögött egy tisztújításon átesett párt és egy tömegmozgalom áll majd ősztől. Ez így egy olyan érték- és akciószövetséget jelent majd, amely akkor mozdul majd, ha kell. Így lesz ez akkor, ha a jobboldal értékeivel szemben lép majd a Tisza-kormány. Nem kizárt a nemzeti ellenállás megszervezése, ha privatizálnák a Molt, az MVM-et, a repteret vagy épp a tb-kasszát. 

Az új, jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert ez a globalista Tisza mindenre képes. 

Remélem, hogy a jobboldali szavazók felkelnek a padlóról, és belátják, hogy a politika velejárója, hogy az inga, ahogy kileng balra, legközelebb jobbra üt vissza. De ezért már most, a vesztes választás után néhány nappal el kell kezdeni dolgozni.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

