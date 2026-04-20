A Tisza sikerének gyúanyaga

A Tisza kétharmados győzelme után kétségkívül egyfajta gyászfolyamattal kell szembenéznie a nemzeti tábornak, amely még hónapokig eltarthat. Ebből a pszichés nyomásból a munka, a folyamatos tevékenység húzza ki az embert a leghatékonyabban. Nekem személyesen is ez a tapasztalatom, a vasárnap esti mélypont után hétfőn négy médiaszereplésre is meghívást kaptam, így volt lehetőségem a dolgok „kibeszélésére”. A vereség után szinte az első reakciómat a hallgatókkal, nézőkkel oszthattam meg. Persze jobb ilyenkor kivárni, megnyugodni, átgondolni, más érveket is meghallgatni, majd így értékelni, de a meghívásokat már az előző héten elfogadtam.

De nem erre készültem, hanem győzelemre. Azt könnyebb kommentálni.

Az ismerőseim, kollégáim tudják, hogy április 12. előtt is az optimisták táborába tartoztam. Bár kétségkívül volt bennem rossz érzés, régóta olyan turbulenciát éreztem a belpolitikai közegben, amit korábban – és most a 2014 óta számított voksolásokra gondolok – nem.

Ilyen erős kampánymunkát még nem láttam a jobboldalon, de kétségkívül a baloldalon sem. Ott Magyar Péter karaktere, szerepfelfogása tényleg hatalmas felhajtóerőként hatott. Most már egyértelműen látszik, hogy a fiatal szavazók mellett a 2022-es fideszes peremszavazókra is. Ez egy hatalmas, hatszázezres tábort jelentett. De ők – ezt az eredmény is mutatja – nem elkötelezett jobboldaliak voltak, egész egyszerűen ráuntak a tizenhat éves fideszes kormányzásra, hatalomgyakorlásra, a folyamatos kormányzati cselekvésre, az állandó fideszes küzdelmekre Brüsszellel. És persze náluk is táptalajra hullott az 1998 óta (Orbán Viktor első miniszterelnöki ciklusának kezdete) folyamatosan épített, táplált Orbán-gyűlölet.

A korrupciós politikai termék is hatékony volt, beérett. Ha nincs „luxizás”, ha nincs Magyar Nemzeti Bank-botrány, akkor könnyebb dolga lett volna a Fidesznek. Az Orbán-kormányok vívmányait ez a réteg – rezsicsökkentés, családtámogatási rendszer, többgyermekes anyák, fiatalok adómentessége, egykulcsos szja, védett benzinár, árrésstop, 13., 14. havi nyugdíj – köszönték szépen, elfogadták. Mindezt ugyanis adottságnak tartják, ami automatikusan jár nekik, megszokták. És úgy gondolták, hogy a Tisza nem is nyúl ezekhez, mert Magyar Péter ezt mondta a kampányban. Igaz, hogy a kollégái, tiszás tanácsadói másról beszéltek, de ők ezt nem akarták meghallani, és nem is hallották meg. És egyértelmű, hogy átvették, rájuk ragadt az a dühérzet, amelyet Magyar Péter az elmúlt hónapokban személyesen is elvitt az ország szinte minden szegletébe.

Ezt a terepmunkát nem szabad lebecsülni, és az a kitartás, amellyel ezt csinálta, mindenképp elismerést érdemel. Ezt a folyamatos háborgást, hőbörgést, a gyűlöletkampányt kiválóan levezényelte, ő lett Ron Werber legjobb hazai tanítványa. A fiatalabbak kedvéért: Werber az MSZP 2002-es kampányfőnöke volt.

A baloldal akkor is legyőzte a Fideszt. Most is bebizonyosodott, hogy a negatív érzelmek, az utálat, az irigység, a harag pusztító erejű hatást tud kifejteni. A Tisza ajánlata csupán arról szólt, hogy ők jelentik a változást, mindent megtartanak a Fidesz-kormány jó intézkedéseiből, sőt még bővítik is azokat. Ez volt huszonnégy éve a szocialisták ajánlata is. De Magyar Péter nemcsak személyesen volt jelen a városokban, falvakban – volt rá ideje, hiszen az Európai Parlamentbe nem járt be dolgozni, csak alkalomadtán –, hanem beköltözött a telefonokba, tabletekbe, asztali számítógépekbe; a közösségi média a tenyerén hordozza.