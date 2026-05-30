Húsz év is eltelt már azóta. Vagy még annál is több. És tévedtem. A dolgok irányát tekintve mindenképpen. Ugyanis ez a fordított Bábel tornya. Nem az ég felé épül, hanem a föld középpontja, a pokol legalsó bugyra felé. Épül, megállíthatatlanul. A nép pedig – istenverte? – érzelmileg kapcsolódik, s nem kell már sem aréna, sem gladiátorok, sem vadállatok, nem kell már semmi, csak egy okostelefon, a teljes elhülyülés legtökéletesebb szimbóluma.

A performatív politika művelője pedig minden élete pillanatát élőben közvetíti, mert tudja, ez az állandó „médiaesemény” szívcsakrája, ráadásul ez az egy, amit ért és amit szeret, hiszen egy végzetes pillanatban belenézett a folyóba, meglátta azt, amiről egészen addig vagy nem mondtak neki semmit, vagy ha mondtak, hazudtak, és végzetesen és gyógyíthatatlanul és mindörökre beleszeretett önmagába.

Így talál egymásra a nép és a vezér a „médiaesemény” kacagtató hullámvasútján.

Persze, nagyon fontos: „A marxizmus egyik legérdekesebb paradoxona ugyanis éppen az, hogy a vezető személyiségek döntő hatását tagadó történetfilozófiája olyan forradalmi gyakorlattal párosul, amelyek sikere teljes mértékben a vezetőktől függ, és amely csak úgy tudta megszilárdítani hatalmát, hogy a hős forradalmár kultuszát honosította meg.” (1)

Ez teljesen igaz, de hol van már a marxizmus? Sehol. Oda lettek az embertelen és emberellenes eszméikért akár ölni, de meghalni és kész őrültek, a végső harc és a múlt végleges eltörlése átköltözött a „közösségi médiába”, a vezér pedig szelfizik és élőzik. A nép pedig akár percenként tud akasztani, igaz, virtuálisan, de másra nincs is szükség, mert a virtuá­lis akasztáshoz nem kell felkelni a fotelből.

„A baloldalon minden sorsfordító eseményhez »harci« légkör dukál, miként ez 1968-ban is történt – ez váltja ki a szolidaritás oly fontos érzését. De ugyanígy szükség van élharcosokra is, a forradalom ügyének hősére vagy vértanújára. Ahhoz, hogy e szerepre méltóvá váljon valaki, nem elég határozott vezetőnek lenni. Értelmiséginek is lennie kell, nem csak a gyakorlatban, hanem az elmélet terén is jelentős valakinek. Így aztán a modern baloldali mozgalmak vezéregyéniségeit rendre így ábrázolták. Lenin »hatalmas eszének« mítosza csak egyetlen példa arra a hagiográfiai eljárásra, amely során másodrangú gondolkodókat (így például Lenint) páratlan éleslátással és bölcsességgel megáldott embernek mutattak be, akinek minden szava szent, s akinek tetteit mindig is a tudás ihlette.” (2)

Ez a múlt. Ma elég, ha infuenszer vagy. Influenszer – influencer –, a befolyásoló, a digitális tér fröccsöntött Robin Hoodja, aki elveszi tisztességét, becsületét, személyiségét annak, akinek még van, de nem tartja meg magának, mert akkor megszűnne influenszernek lenni, és nem is osztja szét, mert ilyesmire a nép nem tart igényt. Majd mindjárt ezután felmagasztalja a torzat, a beteget, az abnormálist, mert arra viszont soha nem látott igény mutatkozik.

A minap volt szerencsétlenségem megtekinteni P. E. influenszer egyik performanszát. Ebben arról értekezett, micsoda csodálatos és fantasztikus férfi a vezér, hiszen hármasban végigszexelte az éjszakát, majd felhúzott egy csík kokót, és utána végigkampányolta az egész napot. Íme, korunk hőse. Korunk hőse, a vezér pedig szerényen mosolyog, majd elkészíti a legfrissebb saját élőzését, akár a reptéren, akár a Parlamentben, akár a kocsiplatón, akár a reteráton – és ömlenek a lájkok.