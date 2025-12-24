Itt van Zelenszkij 20 pontos béketerve, erre Moszkva lépni fog

Ezenkívül kidolgoztak egy háromoldalú biztonsági garanciamegállapodás tervezetét Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa között, valamint egy kétoldalú biztonsági garanciamegállapodást Ukrajna és az Egyesült Államok között. Egy másik, Kijev és Washington között létrejött dokumentum a gazdasági együttműködésre összpontosít, és „Ukrajna jóléte ütemtervének” nevezték – írja a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.
Jelentős előrelépést tettünk a dokumentumok véglegesítése felé
– mondta Zelenszkij.
Az Egyesült Államok várhatóan december 24-én később átadja Moszkvának a 20 pontos tervezetet. Jóváhagyás esetén a végleges dokumentumot Ukrajna, az Egyesült Államok, Európa és Oroszország vezetőinek kell aláírniuk. Az európai fél részéről egy esetleges megállapodás aláíróiról még nem született döntés – olvasható a portálon.
A tűzszünet várhatóan a megállapodás aláírását követően azonnal hatályba lép. Ahhoz, hogy a megállapodás hatályba lépjen, az ukrán parlamentnek ratifikálnia kell és/vagy az ukrán népnek támogatnia kell egy népszavazáson, amelyre esetleg 60 napon belül kerülne sor.
Ukrajna és az Egyesült Államok eddig nem jutott megállapodásra a felülvizsgált terv két kulcskérdésében, a 12. és a 14. pontban, amelyek az Oroszország által megszállt zaporizzsjai atomerőmű, illetve a 2014 óta háború sújtotta Donbász régió ellenőrzésére vonatkoznak. A tervezet emellett nem tér ki Ukrajna NATO-tagsági törekvéseire sem.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!