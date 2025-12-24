Itt van Zelenszkij 20 pontos béketerve, erre Moszkva lépni fog

A) Ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, összehangolt katonai válaszintézkedéseket kell tenni, és vissza kell állítani az Oroszország elleni összes globális szankciót.

B) Ha Ukrajna provokáció nélkül megtámadja Oroszországot, vagy tüzet nyit orosz területre, a biztonsági garanciák érvénytelennek tekintendők. Ha Oroszország tüzet nyit Ukrajnára, a biztonsági garanciák életbe lépnek.

C) Az Egyesült Államok kártérítést kap a biztonsági garanciák nyújtásáért. (Ezt a rendelkezést eltávolították.)

D) Az Ukrajna és mintegy 30 ország között korábban aláírt kétoldalú biztonsági megállapodások továbbra is érvényben maradnak.

6. Oroszország formalizálni fogja megnemtámadási álláspontját Európával és Ukrajnával szemben minden szükséges törvényben és dokumentumban, amelyeket az oroszországi Állami Duma ratifikál.

7. Ukrajna egyértelműen meghatározott időpontban válik az EU tagjává, és rövid távú preferenciális hozzáférést kap az európai piachoz.

„Ukrajna csatlakozásának időzítése a mai napig kétoldalú megbeszélés az Egyesült Államok és Ukrajna között, európai megerősítés egyelőre nincs” – mondta Zelenszkij.

„Az Európai Unióhoz való tartozás egyben a biztonsági garanciánk is, ezért szeretnénk meghatározni egy dátumot – amikorra ez megtörténik. Például 2027 vagy 2028.”

8. Ukrajna egy külön megállapodásban részletezett globális fejlesztési csomagot kap, amely különböző gazdasági területeket fed le:

a) Létrehoznak egy fejlesztési alapot a gyorsan növekvő iparágakba, többek között a technológiába, az adatközpontokba és a mesterséges intelligenciába való befektetésre.

b) Az amerikai és amerikai vállalatok együttműködnek majd Ukrajnával, hogy közösen fektessenek be Ukrajna gázinfrastruktúrájának – beleértve a csővezetékeket és a tárolólétesítményeket – helyreállításába, korszerűsítésébe és üzemeltetésébe.

c) Közös erőfeszítéseket tesznek a háború sújtotta területek újjáépítésére, különös tekintettel a városok és lakóövezetek helyreállítására és modernizálására.