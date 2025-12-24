mary zsuzsiÁldozatsegítő Központklapka györgyénekesnősztársegítségöngyilkosságszentestekarácsonytáncdalénekes

Ezen a napon lett öngyilkos Mary Zsuzsi – videó

Tizennégy évvel ezelőtt, 2011. december 24-én megrendítő hír járta be az országot: elhunyt egy ismert énekesnő. Mary Zsuzsi a szeretet ünnepén, önkezével vetett véget az életének.

Munkatársunktól
2025. 12. 24. 15:40
Mary Zsuzsi énekel Fotó: Mészáros János Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mary Zsuzsi halála mélyen megrázta a rajongókat és a közvéleményt. A nyilvánosság számára ugyanis semmi nem utalt arra, hogy az énekesnő súlyos lelki válságban lenne: élete kívülről rendezettnek, kiegyensúlyozottnak tűnt. Bár korábban akadtak feszültségek közte és gyermekei édesapja, Klapka György között, ezek az ellentétek – legalábbis a látszat szerint – elsimultak a tragédia előtti karácsonyra. Erre utalt az is, hogy a végzetes napon két kisebb gyermekükkel együtt ültek az ünnepi asztalnál. Nem sokkal később azonban az ismert énekesnő önkezével vetett véget életének – idézte fel az Origo.

Mary Zsuzsi szenteste lett öngyilkos
Mary Zsuzsi 14 évvel ezelőtt önkezével vetett véget az életének (Fotó: Archív)

Mary Zsuzsi titkos élete

„Zsuzsi korábban összeveszett a fiunk­kal, Dennisszel, és a lányunkkal, Sandyvel is voltak afférjai, mióta beteg lett. Elhatároztam, hogy karácsonykor kibékítem őket. Így is történt, együtt ebédeltünk december 24-én, ahogy a családok általában. Mindenki kapott ajándékot, és átöleltük egymást. Zsuzsin nem látszott, hogy bármi baj lenne, de a hét hónapos teljes alkoholmentesség után akkor, ott egyedül megivott egy üveg pezsgőt. 

Tudtuk, zavarja a betegsége és a hirtelen felszedett negyven kiló, de nem látszott boldogtalannak. 

Dennisék a haza tartó vonathoz mentek, Sandyék pedig a kedvese szüleihez indultak vacsorázni. Zsuzsi visszament a lakásába. Este hétkor telefonált kétségbeesve a nővére, hogy nézzük meg, mi van a húgával, mert a telefonba azt mondta neki, hogy öngyilkos lesz, mert nem bírja elviselni a megváltozott külsejét, egyedül érzi magát, nem akar így élni tovább” – mesélte megrendülten Klapka György a tragédia után.

Bár Mary Zsuzsinak urnás temetést rendeztek, van egy síremléke is a Fiumei úti sírkertben. 

A sírkövet a külföldön élő fia, Cristian állíttatta. 

Nemrég egy videó került fel a sírról a TikTokon működő Temetőtúrák oldalára.

A felvételek tanúsága szerint a legendás énekesnő nyughelyét gondosan ápolják, emlékét nem fedte el az idő. A rendezett környezet arról árulkodik, hogy személye ma is fontos mind a családja, mind a rajongói számára. Minden jel arra utal, hogy a tragikus évfordulón, szenteste is friss virágok és mécsesek kerülnek majd a síremlékre.

@temetoturak #maryzsuzsi #amama #klapkagyörgy #dobosattila ♬ Forrest Gump: Main Theme - Best Movie Soundtracks

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjézus

Karácsony-sziget

Bayer Zsolt avatarja

Az összes világmegváltó Jézus elpusztításával akarja kezdeni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.