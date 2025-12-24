Gyorshajtás miatt állították meg a Mikulást + videó

Egy rendőr testkamerája rögzítette az esetet, ami futútűzként terjedt el az interneten, és amelyből kiderült, hogy még a Mikulás is követhet el hibát. Az Egyesült Államokban, Ohióban tartóztatták fel a rendőrök, gyorshajtásért kellett felelnie. Feltehetően nagyon sietett az ajándékok kiszállításával, de a szabályokat neki is be kell tartania – hívta fel rá a figyelmet a BBC.

A Mikulás végül nem kapott virgácsot a rendőröktől, csak egy szóbeli figyelmeztetést, hogy még neki is lassítania kell az ünnepi időszakban

– mondta el Fultun megye seriffje.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)