Gyorshajtás miatt állították meg a Mikulást + videó

Nagyon sietett az ajándékok kiszállításával a Mikulás. Gyorsahajtásért állították meg a rendőrök Ohióban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 16:36
Illusztráció Fotó: ADITYA IRAWAN Forrás: AFP
Egy rendőr testkamerája rögzítette az esetet, ami futútűzként terjedt el az interneten, és amelyből kiderült, hogy még a Mikulás is követhet el hibát. Az Egyesült Államokban, Ohióban tartóztatták fel a rendőrök, gyorshajtásért kellett felelnie. Feltehetően nagyon sietett az ajándékok kiszállításával, de a szabályokat neki is be kell tartania – hívta fel rá a figyelmet a BBC. 

A Mikulás végül nem kapott virgácsot a rendőröktől, csak egy szóbeli figyelmeztetést, hogy még neki is lassítania kell az ünnepi időszakban 

– mondta el Fultun megye seriffje. 

