országházsteindl imre programlátogatóközpontparlament

Így kapott új arculatot a Parlament környezete a patrióta kormányzás alatt

Az elmúlt másfél évtizedben teljesen megújult a Kossuth Lajos tér és az Országház környezete. A Steindl Imre-program 2011-ben indult rekonstrukciója során az egykori parkolóból autómentes, reprezentatív közteret alakítottak ki, amely nemcsak Budapest egyik legfontosabb nemzeti helyszíne lett, hanem a főváros kiemelt turisztikai látványosságává is vált. A program keretében valósult meg egyebek mellett az Összetartozás emlékhelye, a látogatóközpont, valamint az Országgyűlési Múzeum is.

Munkatársunktól
2025. 12. 24. 16:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt 15 év során a Kossuth teret és az Országház tágabb környezetét is felújították. A Steindl Imre-program keretében 2011-ben elindult átfogó rekonstrukció első ütemében a tér teljesen új arculatot kapott. 

A korábban parkolónak használt teret autómentessé tették, ami fontos lépés volt ahhoz, hogy a terület turistalátványosságként is visszakaphatta a régi rangját.

Az aszfaltburkolatot természetes, időjárásálló kőlapokra cserélték. Teljesen átépítették a tér közműhálózatát, aminek következtében eltűnt az oszlop- és kábelrengeteg. A rekonstrukció az addig mellőzött rakparti sétányt is szervesen bekapcsolta a tér szerkezetébe.

Újragondolt térszerkezet

Az Alkotmány utca felől a felújítás keretében létrehozott vízmedence zárja le a teret, amely mögé egy 33 méter magasan lobogó 28 négyzetméteres országzászló került. 

A 2-es villamos nyomvonalát pedig úgy alakították át, hogy igazodjon az immár autómentes térhez és ne vágja ketté vizuálisan a Parlament előtti területet.

A téren fenntartható parkstruktúrát is kialakítottak. A több mint 23 ezer négyzetméternyi zöldfelület több mint felét borítja gyepszőnyeg.

Visszaállították a tér 1944 előtti képzőművészeti arculatát is. Gróf Andrássy Gyula teljesen megsemmisült bronz lovas szobrát, illetve gróf Tisza István emlékművét korabeli fotók és dokumentumok alapján alkották újra, s újrafaragták a Kossuth Lajos-szoborcsoport alakjait is. II. Rákóczi Ferenc lovas szobrát elbontották és darabonként restaurálták, majd a korábbi helyétől kicsivel távolabb állították vissza. A program keretében a Parlament főbejáratát őrző bronzoroszlánokat ugyancsak felújították.

Ami kintről nem látszik

Az Országháztól északra eső térrészen háromszintes mélygarázst építették ki. Ugyancsak a tér szintje alatt épült ki a látogatóközpont is, amely évi több mint 700 ezer érdeklődőt szolgál ki. Innen nyílik a szintén újonnan létrehozott Országgyűlési Múzeumnak a magyar törvényhozás ezer évét bemutató kiállítása.

A tér látképét meghatározó egyik legjelentősebb beruházás az egykori Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége székházának helyén felépült Szabad György Irodaház lett, mely az Országgyűlés Hivatalának biztosít helyet. 

A Steindl Imre-program részeként az Országház homlokzatát díszítő címergaléria megújítását is elvégezték, aminek során 120 – eredetileg többszörösen megjelenített – faragott kőcímert cseréltek le.

Az országházi homlokzatokat is felújították, emellett az Országház valamennyi homlokzata új, modern világítást kapott. Megújult a II. világháború óta kormányzati funkciókat kiszolgáló Kossuth tér 2–4. szám alatti épületnek, az úgynevezett Wellisch-háznak a homlokzata és tetőzete is.

Trianoni mementó

Szintén felújították a korábban az Országház bér- és kazánházaként használt Tisza Lajos Irodaházat. 

A program keretében megtörtént a Nemzeti vértanúk emlékművének újjáépítése is.

A trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából az Alkotmány utca tengelyében megépült az Összetartozás emlékhelye. A 2020. augusztus 20-án átadott emlékhely az összes, 1913-as összeírás szerinti 12 537 magyarországi település nevét rögzíti.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjézus

Karácsony-sziget

Bayer Zsolt avatarja

Az összes világmegváltó Jézus elpusztításával akarja kezdeni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.