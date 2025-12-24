Így kapott új arculatot a Parlament környezete a patrióta kormányzás alatt

Az elmúlt 15 év során a Kossuth teret és az Országház tágabb környezetét is felújították. A Steindl Imre-program keretében 2011-ben elindult átfogó rekonstrukció első ütemében a tér teljesen új arculatot kapott.

A korábban parkolónak használt teret autómentessé tették, ami fontos lépés volt ahhoz, hogy a terület turistalátványosságként is visszakaphatta a régi rangját.

Az aszfaltburkolatot természetes, időjárásálló kőlapokra cserélték. Teljesen átépítették a tér közműhálózatát, aminek következtében eltűnt az oszlop- és kábelrengeteg. A rekonstrukció az addig mellőzött rakparti sétányt is szervesen bekapcsolta a tér szerkezetébe.

Újragondolt térszerkezet

Az Alkotmány utca felől a felújítás keretében létrehozott vízmedence zárja le a teret, amely mögé egy 33 méter magasan lobogó 28 négyzetméteres országzászló került.

A 2-es villamos nyomvonalát pedig úgy alakították át, hogy igazodjon az immár autómentes térhez és ne vágja ketté vizuálisan a Parlament előtti területet.

A téren fenntartható parkstruktúrát is kialakítottak. A több mint 23 ezer négyzetméternyi zöldfelület több mint felét borítja gyepszőnyeg.

Visszaállították a tér 1944 előtti képzőművészeti arculatát is. Gróf Andrássy Gyula teljesen megsemmisült bronz lovas szobrát, illetve gróf Tisza István emlékművét korabeli fotók és dokumentumok alapján alkották újra, s újrafaragták a Kossuth Lajos-szoborcsoport alakjait is. II. Rákóczi Ferenc lovas szobrát elbontották és darabonként restaurálták, majd a korábbi helyétől kicsivel távolabb állították vissza. A program keretében a Parlament főbejáratát őrző bronzoroszlánokat ugyancsak felújították.

Ami kintről nem látszik

Az Országháztól északra eső térrészen háromszintes mélygarázst építették ki. Ugyancsak a tér szintje alatt épült ki a látogatóközpont is, amely évi több mint 700 ezer érdeklődőt szolgál ki. Innen nyílik a szintén újonnan létrehozott Országgyűlési Múzeumnak a magyar törvényhozás ezer évét bemutató kiállítása.

A tér látképét meghatározó egyik legjelentősebb beruházás az egykori Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége székházának helyén felépült Szabad György Irodaház lett, mely az Országgyűlés Hivatalának biztosít helyet.

A Steindl Imre-program részeként az Országház homlokzatát díszítő címergaléria megújítását is elvégezték, aminek során 120 – eredetileg többszörösen megjelenített – faragott kőcímert cseréltek le.

Az országházi homlokzatokat is felújították, emellett az Országház valamennyi homlokzata új, modern világítást kapott. Megújult a II. világháború óta kormányzati funkciókat kiszolgáló Kossuth tér 2–4. szám alatti épületnek, az úgynevezett Wellisch-háznak a homlokzata és tetőzete is.