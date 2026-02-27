Választás 2026plakátrongálásválasztási kampány

Elengedték, megúszhatja a börtönt a plakátrongáló férfi + videó

Nem rendelte el a bűnügyi felügyeletet a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak az ügyében, aki kampányplakátokat vágott le, majd szóváltás közben bántalmazott egy járókelőt. A döntés szerint a gyanúsított büntetlen előéletű, együttműködött a hatóságokkal, és cselekményei miatt nem valószínűsíthető végrehajtandó szabadságvesztés.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 19:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem rendelt el kényszerintézkedést a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak az ügyében, akivel szemben plakátrongálás miatt garázdaság és könnyű testi sértés miatt indult eljárás – adta hírül a Fővárosi Törvényszék. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a férfi szerdán kutyasétáltatás közben tapétavágó késsel elvágta a gyorskötözőt több kihelyezett választási kampányplakáton, majd szóváltásba keveredett egy fideszes aktivistával, aki mobiltelefonjával rögzítette a cselekményét.

A szóváltás közben a gyanúsított kétszer megütötte a másik férfit, aki emiatt a földre került. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A közlemény szerint a terhelt cselekménye bizonyítottság esetén garázdaság és könnyű testi sértés vétségének megállapítására lehet alkalmas. Az ügyészség 

a terhelt jelenlétének biztosítása és a bűnismétlés megakadályozása érdekében ingatlanra korlátozott és nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta.

Az adatok szerint azonban a gyanúsított büntetlen előéletű, igazolt lakhellyel és munkahellyel rendelkezik, egzisztenciális körülményei rendezettek, az eljárás során együttműködést és megbánást tanúsított, a rendőrségen önként jelentkezett.

A bíróság álláspontja szerint pedig a gyanúsított terhére rótt bűncselekmények kisebb tárgyi súlyúak, a bűnösség megállapítása esetén – a bírói gyakorlatra figyelemmel – nem valószínűsíthető végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása. Ezért úgy látták, a férfi esetében nem feltételezhető, hogy a büntetőeljárás alól kivonná magát.

„A plakátok levágásához használt tapétavágó kés a munkája miatt volt a terheltnél, a cselekményét nem előre eltervezetten, hanem hirtelen felindulásból követte el, a sértettet pedig nem politikai indíttatásból bántalmazta” 

– írták. A bíróság szerint az ügyben szükségtelen kényszerintézkedés alkalmazása, ezért elutasította a bűnügyi felügyelet elrendelésére irányuló ügyészségi indítványt. A végzés nem végleges.


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu