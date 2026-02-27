Elengedték, megúszhatja a börtönt a plakátrongáló férfi + videó

Nem rendelt el kényszerintézkedést a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak az ügyében, akivel szemben plakátrongálás miatt garázdaság és könnyű testi sértés miatt indult eljárás – adta hírül a Fővárosi Törvényszék. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a férfi szerdán kutyasétáltatás közben tapétavágó késsel elvágta a gyorskötözőt több kihelyezett választási kampányplakáton, majd szóváltásba keveredett egy fideszes aktivistával, aki mobiltelefonjával rögzítette a cselekményét.

A szóváltás közben a gyanúsított kétszer megütötte a másik férfit, aki emiatt a földre került. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A közlemény szerint a terhelt cselekménye bizonyítottság esetén garázdaság és könnyű testi sértés vétségének megállapítására lehet alkalmas. Az ügyészség

a terhelt jelenlétének biztosítása és a bűnismétlés megakadályozása érdekében ingatlanra korlátozott és nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta.

Az adatok szerint azonban a gyanúsított büntetlen előéletű, igazolt lakhellyel és munkahellyel rendelkezik, egzisztenciális körülményei rendezettek, az eljárás során együttműködést és megbánást tanúsított, a rendőrségen önként jelentkezett.

A bíróság álláspontja szerint pedig a gyanúsított terhére rótt bűncselekmények kisebb tárgyi súlyúak, a bűnösség megállapítása esetén – a bírói gyakorlatra figyelemmel – nem valószínűsíthető végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása. Ezért úgy látták, a férfi esetében nem feltételezhető, hogy a büntetőeljárás alól kivonná magát.

„A plakátok levágásához használt tapétavágó kés a munkája miatt volt a terheltnél, a cselekményét nem előre eltervezetten, hanem hirtelen felindulásból követte el, a sértettet pedig nem politikai indíttatásból bántalmazta”

– írták. A bíróság szerint az ügyben szükségtelen kényszerintézkedés alkalmazása, ezért elutasította a bűnügyi felügyelet elrendelésére irányuló ügyészségi indítványt. A végzés nem végleges.