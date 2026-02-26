Rendkívüli

Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében

Elkapták a Fidesz-aktivista támadóját + videó

A terézvárosi rendőrök azonosították a férfit,  aki választási plakátokat vágott le, majd bántalmazta a szemtanút. Az esetről mobiltelefonnal felvétel készült.

2026. 02. 26.
Sniccerrel vágott le választási plakátokat egy férfi szerdán reggel hat óra körül a VI. kerületi Hunyadi téren, majd többször megütötte az esetet mobiltelefonnal rögzítő szemtanút – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A VI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói még aznap azonosították a feltételezett elkövetőt.

A kerületben lakó harminchét éves F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

Őrizetbe vették, és kezdeményezték bíróság elé állítását.

A gyanúsított beismerte a bántalmazást.

A Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász azt mondta, hogy az elkövető szabadságvesztést is kaphat a rongálás és a testi sértés miatt.

Mint beszámoltunk róla, felvétel készült arról, hogy rátámadnak egy fideszes aktivistára, aki tanúja volt annak, hogy választási plakátokat rongálnak meg. A támadó estefelé a kutyáját sétáltatva járkált a Hunyadi tér környékén, menet közben pedig

módszeresen levagdosta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait.

Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, telefonjával kamerázva követte az illetőt, akinél egy vágóeszköz is volt. Miután számonkérte, hogy miért rongál, a férfi rátámadt és többször megütötte.

A megtámadott aktivista, Bocskai Tamás az esettel kapcsolatban a Magyar Nemzetnek nyilatkozott, erről szóló cikkünket ide kattintva olvashatja.

