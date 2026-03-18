balesetszegedentolatás közben

Tolatni kezdett a kukásautó sofőrje, ami közvetlenül utána történt, a mai napig nem tudta feldolgozni

Felfüggesztett fogházbüntetéssel sújtott a Szegedi Járásbíróság szerdán egy férfit, aki 2024 őszén egy kukásautót vezetve, tolatás közben, kollégája halálát okozta.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 18. 15:30
illusztráció Fotó: Oláh Tibor Forrás: MTVA
A bíróság a férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondta ki bűnösnek, és 1 év 8 hónap, három évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte. A vádlottat három évre eltiltották közúti gépjármű vezetésétől.

A férfi 2024. szeptember 24-én napközben Szegeden egy kukásautót vezetett, amelynek hátsó fellépőjén két kollégáját szállította. A járművel egy szűk kereszteződésben balra akart kanyarodni, de a manővert nehezítette, hogy részben az útpadkán, részben az úttesten várakozott egy kisteherautó is. Ezért a vádlott a balra kanyarodást két részletben kísérelte meg, befordulás után 10 kilométer per óra körüli sebességgel visszatolatott, de a művelet közben a két rakodó szabálytalanul továbbra is a tehergépkocsi hátsó fellépőin állt. 

Tolatás közben a vádlott a kukásautó bal hátsó részével nekiütközött az út mellett álló egyik villanyoszlopnak.

A bal oldali fellépőn álló rakodó a teherautó hátsó része és a villanyoszlop betonlábazata közé szorult. A sértett a helyszínen meghalt. A vádlott – aki a baleset után hosszabb ideig pszichiátriai kezelésre szorult – az előkészítő ülésen elismerte bűnösségét és lemondott a tárgyalás jogáról.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője három nap gondolkodási időt tartott fent az esetleges fellebbezés bejelentésére.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekhősök tere

Kiszámolták…

Bayer Zsolt avatarja

Szakértők kiszámolták, hogy mekkora marha Szabó Andrea szociológus és „szakértői” csapata.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu