A bíróság a férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondta ki bűnösnek, és 1 év 8 hónap, három évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte. A vádlottat három évre eltiltották közúti gépjármű vezetésétől.
Tolatni kezdett a kukásautó sofőrje, ami közvetlenül utána történt, a mai napig nem tudta feldolgozni
Felfüggesztett fogházbüntetéssel sújtott a Szegedi Járásbíróság szerdán egy férfit, aki 2024 őszén egy kukásautót vezetve, tolatás közben, kollégája halálát okozta.
A férfi 2024. szeptember 24-én napközben Szegeden egy kukásautót vezetett, amelynek hátsó fellépőjén két kollégáját szállította. A járművel egy szűk kereszteződésben balra akart kanyarodni, de a manővert nehezítette, hogy részben az útpadkán, részben az úttesten várakozott egy kisteherautó is. Ezért a vádlott a balra kanyarodást két részletben kísérelte meg, befordulás után 10 kilométer per óra körüli sebességgel visszatolatott, de a művelet közben a két rakodó szabálytalanul továbbra is a tehergépkocsi hátsó fellépőin állt.
Tolatás közben a vádlott a kukásautó bal hátsó részével nekiütközött az út mellett álló egyik villanyoszlopnak.
A bal oldali fellépőn álló rakodó a teherautó hátsó része és a villanyoszlop betonlábazata közé szorult. A sértett a helyszínen meghalt. A vádlott – aki a baleset után hosszabb ideig pszichiátriai kezelésre szorult – az előkészítő ülésen elismerte bűnösségét és lemondott a tárgyalás jogáról.
Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője három nap gondolkodási időt tartott fent az esetleges fellebbezés bejelentésére.
