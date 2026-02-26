Megtámadott Fidesz-aktivista: akár szabadságvesztés is járhat az elkövetőnek

„A támadó legalább rongálás és testi sértés miatt felelhet, és amennyiben a közösségellenes jelleg is megállapítható, a garázdaság is terhére róható” – mondta lapunknak Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a megtámadott kormánypárti aktivista ügyében.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Mint korábban beszámoltunk róla, videó készült arról, hogy rátámadnak egy fideszes aktivistára, aki számonkérte a plakátok rongálását. A támadó estefelé a kutyáját sétáltatva járkált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menet közben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, aki telefonjával kamerázva követte az illetőt, akinél egy vágóeszköz is volt. Miután számonkérte, hogy miért rongál, a férfi egyszerűen rátámadt és többször megütötte.

Bocskai Tamás az esettel kapcsolatban a Magyar Nemzetnek nyilatkozott is, az erről szóló cikkünket itt olvashatják.

Szabadságvesztés is járhat

A szakértő szerint a plakát megrongálása a Büntető Törvénykönyv (Btk.) szerinti rongálásnak minősül, mivel az elkövető idegen dolgot károsít. A minősítés a keletkezett kár összegétől függ: ha az nem haladja meg az 50 001 forintot, akkor szabálysértésről beszélhetünk, ha viszont átlépi ezt az értékhatárt, akkor kisebb kárt okozó rongálás vétsége állapítható meg, amely egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Amennyiben a plakátrongálás kihívóan közösségellenes, erőszakos módon történt és alkalmas volt megbotránkozás vagy riadalom keltésére, úgy a garázdaság tényállása is megvalósulhat. Ebben az esetben a rongálás és a garázdaság halmazatban állhat egymással, vagyis a bíróság a Btk. alapján egy, de súlyosabb, halmazati büntetést szabhat ki.

A fizikai bántalmazás önmagában is büntetőjogi kategória: az ököllel történő megütés a Btk. szerint testi sértés.

Ha a sérülés nyolc napon belül gyógyul, könnyű testi sértésről, ha azon túl, akkor súlyos testi sértésről van szó, ami már komolyabb büntetési tétellel jár.

A kampányidőszakok hajrájában a tapasztalatok szerint megszaporodnak az ilyen jellegű esetek. A 2024-es önkormányzati választások előtt Szegeden betörték a helyi Fidesz-iroda ablakát, a főváros VIII. kerületében vasrúddal rongálták meg a Fidesz–KDNP irodáját, 2025-ben Hódmezővásárhelyen jogerősen egy év három hónap szabadságvesztésre ítéltek egy férfit rongálás és garázdaság miatt, míg a Pécsi Ítélőtábla festékkel módosított kormányplakátok ügyében hozott marasztaló döntést.