Rendkívüli

A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött – megszólalt lapunknak a megtámadott fideszes aktivista

fidelitasferencz orsolyabocskai csaba tamásfideszes aktivista

A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött – megszólalt lapunknak a megtámadott fideszes aktivista

A rendőrök keresik a plakátrongálót, az áldozat megúszta néhány zúzódással.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 14:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megszólalt portálunknak az a fideszes aktivista, akit a VI. kerületben támadtak meg, miután számon kérte egy plakátrongálón, hogy miért vagdossa le a fideszes jelölt kampányanyagait a villanyoszlopokról. 

– Hajnali 5 óra körül egy barátommal találkoztam volna, amikor láttam, hogy valaki vagdossa le előttem a plakátokat – idézte fel a kora reggeli eseményeket Bocskai Csaba Tamás. A fideszes aktivista ezután számon is kérte a férfit, mire az válaszul megtámadta. 

– A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött. Félelmetes volt. 

Kétszer orrba ütött, és a földön megrúgott, majd arra is volt még ideje, hogy kiparodizáljon, ahogy ott feküdtem a földön – fűzte hozzá.

Bocskai elárulta, nem hagyta ennyiben a dolgot és feljelentést tett, a rendőrség pedig még keresi a férfit. 

– Megúsztam nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel, mondhatni szerencsém volt, hogy csak az öklét használta, és nem a sniccert. Az orrom megzúzódott, a kórházban készült látlelet is – mondta. A jobboldali aktivista megjegyezte, sok kampány van már mögötte, de ennyire feszült, szélsőséges politikai hangulat még sosem volt. – Ennyire szélsőséges inzultus még sosem ért, de nem ijedek meg, folytatom a munkát, nem hátrálok meg – húzta alá. 

Bocskai a IX. kerületi Fidelitas tagja. A térség országgyűlési képviselő-jelöltje is megszólalt az esetéről. Ferencz Orsolya azt írta: 

a választókerületi Fidesz-szervezetek, mind a saját magam nevében szeretném neki megköszönni a bátor, jogszerű és tisztességes kiállást. Az ügyben természetesen feljelentést teszünk, mert Magyarországon nincs helye politikai erőszaknak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmedián

Mire kell vigyáznia a Mediánnak?

Bayer Zsolt avatarja

Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Aha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu