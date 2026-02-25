A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött – megszólalt lapunknak a megtámadott fideszes aktivista

Megszólalt portálunknak az a fideszes aktivista, akit a VI. kerületben támadtak meg, miután számon kérte egy plakátrongálón, hogy miért vagdossa le a fideszes jelölt kampányanyagait a villanyoszlopokról.

– Hajnali 5 óra körül egy barátommal találkoztam volna, amikor láttam, hogy valaki vagdossa le előttem a plakátokat – idézte fel a kora reggeli eseményeket Bocskai Csaba Tamás. A fideszes aktivista ezután számon is kérte a férfit, mire az válaszul megtámadta.

– A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött. Félelmetes volt.

Kétszer orrba ütött, és a földön megrúgott, majd arra is volt még ideje, hogy kiparodizáljon, ahogy ott feküdtem a földön – fűzte hozzá.

Bocskai elárulta, nem hagyta ennyiben a dolgot és feljelentést tett, a rendőrség pedig még keresi a férfit.

– Megúsztam nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel, mondhatni szerencsém volt, hogy csak az öklét használta, és nem a sniccert. Az orrom megzúzódott, a kórházban készült látlelet is – mondta. A jobboldali aktivista megjegyezte, sok kampány van már mögötte, de ennyire feszült, szélsőséges politikai hangulat még sosem volt. – Ennyire szélsőséges inzultus még sosem ért, de nem ijedek meg, folytatom a munkát, nem hátrálok meg – húzta alá.

Bocskai a IX. kerületi Fidelitas tagja. A térség országgyűlési képviselő-jelöltje is megszólalt az esetéről. Ferencz Orsolya azt írta: