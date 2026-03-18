Világhírű rockbanda ad koncertet Budapesten

Tíz év után ismét Budapesten lép fel az alternatív rock egyik legismertebb zenekara, a Placebo. A brit csapat november 13-án ad koncertet a Papp László Budapest Sportaréna színpadán, az esemény pedig már most az év egyik legjobban várt zenei programjának ígérkezik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 16:13
A Placebo egyik korábbi koncertje Forrás: Facebook/Placebo
Az alternatív rockzenekar nem akármilyen alkalomból indul turnéra: idén ünneplik debütáló albumuk 30. évfordulóját. A jubileumhoz kapcsolódva egy különleges kiadványt is bejelentettek Placebo Re:Created címmel, amely az első lemez újragondolt változata lesz. Az európai turnén – így a budapesti koncerten is – ezek az átdolgozott dalok, valamint a kultikus Without You I’m Nothing album számai kerülnek a középpontba.

Az alternatív rockegyüttes novemberben Budapesten lép fel

A kultikus rockbanda visszatér

A Placebo 1996-ban robbant be a zenei életbe, és már az induláskor kilógott a brit gitárzenekarok sorából. Míg kortársaik gyakran a hagyományosabb, „macsóbb” rockhangzást képviselték, a zenekar frontembere, Brian Molko és társa, Stefan Olsdal egy sokkal provokatívabb, érzékenyebb világot hoztak létre. Dalaik nyíltan beszéltek identitásról, függőségről és elidegenedésről – ezzel pedig egy egész generáció hangjává váltak.

A rockzenekar most visszanyúl a kezdetekhez, de már egészen más szemmel. Az új album az eredeti dalok átdolgozott, kibővített változatait tartalmazza, kiegészítve két bónusz felvétellel. A zenészek szerint a cél az volt, hogy a dalokat a mai hangzásvilághoz igazítsák, miközben megőrizzék az eredeti lemez nyers energiáját.

A rajongók olyan ikonikus számokra számíthatnak, mint a Nancy Boy vagy a 36 Degrees, amelyek megalapozták a zenekar hírnevét, de a koncerten felcsendülhetnek a későbbi korszak nagy slágerei is, köztük az Every You Every Me vagy a The Bitter End.

A számok önmagukban is erőteljes életművet rajzolnak ki: a Placebo eddig több mint 14 millió lemezt adott el világszerte, és számos rangos díjat nyert, többek között MTV Awardot is. Koncertjeik pedig ma is intenzív, érzelmileg túlfűtött élményt ígérnek.

Az idei turné összesen 36 állomást érint: Portugáliából indul, majd végighalad Európán, végül az Egyesült Királyságban zárul. A zenekar nem ismeretlen a magyar közönség számára, hiszen korábban többször felléptek már hazánkban, többek között a Sziget fesztivál színpadán is. Legutóbb éppen tíz éve koncerteztek Budapesten, szintén az Arénában.

A mostani visszatérés így nemcsak egy koncert, hanem egyfajta jubileumi találkozás is a magyar rajongókkal. Az esemény várhatóan gyorsan telt házas lesz, így aki élőben szeretné hallani a zenekart, annak érdemes időben jegyet váltania.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
