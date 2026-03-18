csaláskiberpajzsinternetes bűnözés

Egy ózdi lakostól több mint 1,4 milliót csaltak ki internetes befektetési ajánlattal

A csaló dolláralapú befektetési ajánlattal vette rá a sértettet az átutalásra.

2026. 03. 18. 14:26
Soha ne adják meg banki adataikat ismeretlen weboldalakon! Fotó: Caroline Purser Forrás: The Image Bank RF
Egy ózdi lakost internetes befektetési ajánlattal tévesztettek meg. Nagyobb kárt okozó csalás bűntett gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen. Az adatok szerint az elkövető február 5–27. között egy közösségi oldalon megjelentetett, dolláralapú befektetési ajánlattal vette rá a sértettet az átutalásra. Az ajánlat 21 százalékos hozamot ígért, és a jelentős nyereség meggyőzte a sértettet.

Anonymous computer hacker in white mask and hoodie. Obscured dark face using laptop computer for cyber attack and calling on cellphone, Data thief, internet attack, darknet and cyber security concept.
Fotó: Moment RF/boonchai wedmakawand

A magát ügyintézőnek kiadó csaló egy megküldött bankszámlára irányította az utalásokat. A sértett három részletben közel másfél millió forintot utalt át. A sértett nem kapta vissza a befektetett összeget, valamint az ígért hozamot, így a tettes 1 421 000 forint kárt okozott – írja a Police.hu

A rendőrség nagyobb kárt okozó csalás bűntett gyanúja miatt folytat eljárást.

A rendőrség kéri a polgárokat, hogy:

  • Kezeljék mindig fenntartásokkal a túl magas hozamot ígérő befektetési hirdetéseket!
  • Ne kattintsanak gyanús sms-ben vagy e-mailben érkező linkekre!
  • Soha ne adják meg a banki adataikat ismeretlen weboldalakon!
  • Ha szokatlan banki tranzakciót észlelnek, azonnal értesítsék a pénzintézetet!
  • A szolgáltatók nem küldenek olyan üzenetet, amelyben adategyeztetésre vagy azonnali kattintásra kérik az ügyfeleket.

A csalások megelőzésével kapcsolatban hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhősök tere

Kiszámolták…

Bayer Zsolt avatarja

Szakértők kiszámolták, hogy mekkora marha Szabó Andrea szociológus és „szakértői” csapata.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu