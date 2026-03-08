csalásbrushing scamESETinternetes csalóktermék

Egyre trükkösebbek az internetes csalók, már „ajándékcsomagot” is küldenek

Egy meg nem rendelt csomag látszólag ajándék, de az ESET szakértői szerint a háttérben gyakran a „brushing scam” áll. Az internetes csalók így hamis értékeléseket generálnak, miközben a címzett személyes adatai potenciális célponttá válnak a kiberbűnözők számára.

2026. 03. 08.
Az internetes bűnözők egyre többször csalnak váratlan csomagokkal, s bár először szerencsés véletlennek is tűnhet egy meg nem rendelt csomag érkezése, a háttérben gyakran kifinomult online csalás, az úgynevezett brushing scam állhat – figyelmeztetnek az ESET kiberbiztonsági szakértői.

Cyber attack and hacking concept with faceless hacker silhouette in front of laptop and digital data cloud with exclamation points
A csalók adatlopásokból vagy nyilvános forrásokból származó neveket és címeket használnak, amelyekkel hamis felhasználói fiókot hoznak létre (Fotó:Ilusztráció/Shutterstock)

Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftvermegoldások nemzetközi szállítója, az ESET közleménye szerint a globális e-kereskedelmi forgalom 2025-ben meghaladta a 6,4 billió dollárt, és a vásárlások jelentős része mára az online piactereken folyik. 

Az ismert, sokak által használt és rengeteg visszajelzéssel rendelkező platformok ugyan kényelmesek és többnyire biztonságosak, ugyanakkor azonban a csalások, visszaélések célpontjai is.

A közlemény idézi Csizmazia-Darab Istvánt, az ESET-termékeket forgalmazó Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértőjét, aki elmondta: a brushing scam csaláskor egy eladónak tűnő bűnöző egy alacsony értékű terméket küld egy valós, mit sem sejtő címzettnek, kizárólag azért, hogy a piactéren „valódi vásárlásként” jelenjen meg a tranzakció, és így hamis, ötcsillagos értékelést lehessen hozzákapcsolni. 

A csalók adatlopásokból vagy nyilvános forrásokból származó neveket és címeket használnak, amelyekkel hamis felhasználói fiókot hoznak létre. A saját terméküket „megvásárolják”, a csomagot az áldozat címére küldik, majd végül pozitív értékelést írnak róla, ezzel mesterségesen javítva a termék megítélését. 

A felmérések szerint az Amazon például csak 2024-ben több mint 275 millió hamis értékelést blokkolt.

A szakértő hozzátette: a brushing scam nem csupán a vásárlói értékelési rendszerek kijátszásáról szól, az, hogy valaki célponttá válik, arra utalhat, hogy a személyes adatai már megjelentek kiberbűnözői körökben, és az adatokkal a csalók esetleg egy nagyobb visszaélést készítenek elő.

A csomagok sokszor adathalász oldalra vezető QR-kódot is tartalmazhatnak, ami például egy kártékony szoftver telepítésére próbálja rávenni a felhasználót. 

Emellett nagyon fontos következmény, hogy az ilyen csalások hosszú távon aláássák az online piacterekbe vetett bizalmat is.

Figyelmeztető jelek, hasznos tanácsok a szakértőktől 

A közlemény szerint gyanús lehet: 

  • ha valaki nem rendelt semmit a feladótól, mégis csomagot kap,
  • ha hiányos, homályos a feladó megjelölése, 
  • illetve ha QR-kód található a csomagon, vagy benne.

A szakértők azt tanácsolják, hogy ilyenkor a felhasználó győződjön meg róla, hogy nem családi vagy baráti ajándékról van-e szó, és ha nem ők küldték, ne vegye át a csomagot és ne olvassa be a kéretlen csomagban található QR-kódokat. Váratlan csomag érkezésekor ellenőrizni kell a bankszámlát és a bankkártya forgalmát is, és értesíteni a csalásról az érintett piacteret.

A tapasztalatok szerint a megelőzés kulcsa a személyes adatok védelme.

Érdemes rendszeresen cserélni a jelszavakat, egyedi jelszavakat, kétfaktoros hitelesítést, jelkulcsot használni a bejelentkezésekhez. Fontos az is, hogy a felhasználók minél kevesebb személyes adatot, információt osszanak meg a közösségi médiában, mert ezek alapján könnyen csalás áldozatai lehetnek.

Csizmazia-Darab István hangsúlyozta, olyan védelmi szoftvert érdemes használni, amely nemcsak kiszűri a rosszindulatú programokat és blokkolja a gyanús webhelyeket, adathalász kísérleteket, hanem több ezer webhelyet átvizsgálva – beleértve a dark webet és a feketepiaci csevegőszobákat – felismeri és értesíti a felhasználókat, ha a személyes adataik illetéktelen kezekbe kerültek. A felhasználói tudatosság növelésében, a csalások megelőzésében segíthetnek az ESET ingyenes kiberbiztonsági podcastjének adásai, ahol rendőrségi szakértő is beszél a csalók módszereiről, a védekezés szerepéről.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


