Egyre trükkösebbek az internetes csalók, már „ajándékcsomagot” is küldenek

Az internetes bűnözők egyre többször csalnak váratlan csomagokkal, s bár először szerencsés véletlennek is tűnhet egy meg nem rendelt csomag érkezése, a háttérben gyakran kifinomult online csalás, az úgynevezett brushing scam állhat – figyelmeztetnek az ESET kiberbiztonsági szakértői.

A csalók adatlopásokból vagy nyilvános forrásokból származó neveket és címeket használnak, amelyekkel hamis felhasználói fiókot hoznak létre (Fotó:Ilusztráció/Shutterstock)

Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftvermegoldások nemzetközi szállítója, az ESET közleménye szerint a globális e-kereskedelmi forgalom 2025-ben meghaladta a 6,4 billió dollárt, és a vásárlások jelentős része mára az online piactereken folyik.

Az ismert, sokak által használt és rengeteg visszajelzéssel rendelkező platformok ugyan kényelmesek és többnyire biztonságosak, ugyanakkor azonban a csalások, visszaélések célpontjai is.

A közlemény idézi Csizmazia-Darab Istvánt, az ESET-termékeket forgalmazó Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértőjét, aki elmondta: a brushing scam csaláskor egy eladónak tűnő bűnöző egy alacsony értékű terméket küld egy valós, mit sem sejtő címzettnek, kizárólag azért, hogy a piactéren „valódi vásárlásként” jelenjen meg a tranzakció, és így hamis, ötcsillagos értékelést lehessen hozzákapcsolni.

A csalók adatlopásokból vagy nyilvános forrásokból származó neveket és címeket használnak, amelyekkel hamis felhasználói fiókot hoznak létre. A saját terméküket „megvásárolják”, a csomagot az áldozat címére küldik, majd végül pozitív értékelést írnak róla, ezzel mesterségesen javítva a termék megítélését.

A felmérések szerint az Amazon például csak 2024-ben több mint 275 millió hamis értékelést blokkolt.

A szakértő hozzátette: a brushing scam nem csupán a vásárlói értékelési rendszerek kijátszásáról szól, az, hogy valaki célponttá válik, arra utalhat, hogy a személyes adatai már megjelentek kiberbűnözői körökben, és az adatokkal a csalók esetleg egy nagyobb visszaélést készítenek elő.

A csomagok sokszor adathalász oldalra vezető QR-kódot is tartalmazhatnak, ami például egy kártékony szoftver telepítésére próbálja rávenni a felhasználót.

Emellett nagyon fontos következmény, hogy az ilyen csalások hosszú távon aláássák az online piacterekbe vetett bizalmat is.