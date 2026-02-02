Elfogtak egy veszélyes magyar bűnözőt Németországban

Elfogtak Németországban egy magyar férfit, akit csalás miatt kerestek a magyar hatóságok – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: AFP/Matthias Balk

A rendőrség top 50-es körözési listáján szereplő harmincéves férfit tavaly március óta keresték, azóta 24 körözést adtak ki ellene csalás miatt. Most a német társhatóságok közreműködésével

elfogták egy német városban.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság eljárást folytat internetes csalások miatt a gyanúsítottal szemben:

eddig csaknem 180 sértettet azonosítottak, további áldozatok felkutatása folyik az egész országban.

A férfi kiadatásáról a későbbiekben döntenek.

Borítókép: Illusztráció (AFP/DPA/Bernd von Jutrczenka)