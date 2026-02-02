csalástop 50elfogásnémetország

Elfogtak egy veszélyes magyar bűnözőt Németországban

A gyanúsítottat csalások miatt keresték, eddig közel 180 áldozatot azonosítottak, további sértettek felkutatása pedig jelenleg is zajlik.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 12:56
Elfogtak Németországban egy magyar férfit, akit csalás miatt kerestek a magyar hatóságok – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

28 January 2026, Bavaria, Munich: The lettering "Polizei" can be seen on a police car in Munich (Bavaria, Germany) on January 19, 2026. (police operation, patrol car, blue light, symbol picture, symbol photo, illustration, symbolic photo, illustrative photo, theme picture, general picture, theme photo) Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: AFP/Matthias Balk

A rendőrség top 50-es körözési listáján szereplő harmincéves férfit tavaly március óta keresték, azóta 24 körözést adtak ki ellene csalás miatt. Most a német társhatóságok közreműködésével

elfogták egy német városban.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság eljárást folytat internetes csalások miatt a gyanúsítottal szemben:

eddig csaknem 180 sértettet azonosítottak, további áldozatok felkutatása folyik az egész országban.

A férfi kiadatásáról a későbbiekben döntenek.

Borítókép: Illusztráció (AFP/DPA/Bernd von Jutrczenka)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
