Elfogtak egy veszélyes magyar bűnözőt Németországban

Elfogtak Németországban egy magyar férfit, akit csalás miatt kerestek a magyar hatóságok – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A rendőrség top 50-es körözési listáján szereplő harmincéves férfit tavaly március óta keresték, azóta 24 körözést adtak ki ellene csalás miatt. Most a német társhatóságok közreműködésével
elfogták egy német városban.
A Székesfehérvári Rendőrkapitányság eljárást folytat internetes csalások miatt a gyanúsítottal szemben:
eddig csaknem 180 sértettet azonosítottak, további áldozatok felkutatása folyik az egész országban.
A férfi kiadatásáról a későbbiekben döntenek.
Borítókép: Illusztráció (AFP/DPA/Bernd von Jutrczenka)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!