Öt napja nyoma sincs a férfinak, felesége megtört, Borbás Marcsi is segítséget kér

Egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül annak a férfinak a családja, akinek eltűnése napok óta foglalkoztatja a közvéleményt. Az eltűnt Rokonál Benedek Lőrinc után ötödik napja zajlik a keresés, eddig eredmény nélkül – közölte az Origo.

Lassan egy hete tűnt el Rokonál Benedek Lőrinc Fotó: Police.hu

Eltűnt Rokonál Benedek Lőrinc: ruháit a Duna-parton találták meg

A Szentendrei Rendőrkapitányság körözést adott ki a 36 éves férfi eltűnése miatt. Rokonál Benedek Lőrinc január 27-én, a hajnali órákban tűnt el Tahitótfalu térségében.

A rendőrség közlése szerint a férfi ruházatát, ékszereit és más személyes tárgyait a Duna partján találták meg, ő azonban azóta sem került elő.

Nagy erőkkel zajlik a keresés

Felkutatásába a rendőrség mellett a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szakemberei is bekapcsolódtak. Vízi és szárazföldi egységek egyaránt részt vesznek az akcióban, ám eddig nem jártak sikerrel.

Benedek ruháit Tahitótfalunál találták meg a Duna-parton (Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat)

Borbás Marcsi is megszólalt

Időközben kiderült, hogy az eltűnt férfi közeli baráti és munkakapcsolatban áll Borbás Marcsival. A műsorvezető a közösségi oldalán kért segítséget, abban bízva, hogy valaki érdemi információval tud szolgálni Benedek hollétéről.

A feleség üzenete: elfogyott a remény

A Facebookon Rokonál Benedek Lőrinc felesége, Szekrényi Zsófia is megszólalt. Közösségi oldalán köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek férje keresésében, ugyanakkor megrendítő sorokat osztott meg:

„Öt nap után a keresés eredménytelen maradt, a remény pedig elfogyott.”

Két kisgyerekkel maradt egyedül, jogi bizonytalanságban

A család nemrég költözött be hosszú évek alatt felújított otthonába, amelynek hitelterhei és a mindennapi megélhetés költségei meghaladják az édesanya jelenlegi lehetőségeit. Zsófia két kisgyerekkel maradt egyedül egy olyan adminisztratív helyzetben, amelyben halotti anyakönyvi kivonat hiányában sem árvaellátásra, sem özvegyi nyugdíjra nem jogosultak.

A banki méltányossági eljárások sem indíthatók el, az adminisztráció pedig akár évekig is elhúzódhat. Ezért – sokak kérésére – a feleség megosztotta bankszámlaszámát, hangsúlyozva: ebben a rendkívül nehéz időszakban minden segítség számít.