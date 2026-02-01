Öt napja nyoma sincs a férfinak, felesége megtört, Borbás Marcsi is segítséget kér

Egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül annak a férfinak a családja, akinek eltűnése napok óta foglalkoztatja a közvéleményt. Az eltűnt Rokonál Benedek Lőrinc után ötödik napja zajlik a keresés, eddig eredmény nélkül – közölte az Origo.
Eltűnt Rokonál Benedek Lőrinc: ruháit a Duna-parton találták meg
A Szentendrei Rendőrkapitányság körözést adott ki a 36 éves férfi eltűnése miatt. Rokonál Benedek Lőrinc január 27-én, a hajnali órákban tűnt el Tahitótfalu térségében.
A rendőrség közlése szerint a férfi ruházatát, ékszereit és más személyes tárgyait a Duna partján találták meg, ő azonban azóta sem került elő.
Nagy erőkkel zajlik a keresés
Felkutatásába a rendőrség mellett a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szakemberei is bekapcsolódtak. Vízi és szárazföldi egységek egyaránt részt vesznek az akcióban, ám eddig nem jártak sikerrel.
Borbás Marcsi is megszólalt
Időközben kiderült, hogy az eltűnt férfi közeli baráti és munkakapcsolatban áll Borbás Marcsival. A műsorvezető a közösségi oldalán kért segítséget, abban bízva, hogy valaki érdemi információval tud szolgálni Benedek hollétéről.
A feleség üzenete: elfogyott a remény
A Facebookon Rokonál Benedek Lőrinc felesége, Szekrényi Zsófia is megszólalt. Közösségi oldalán köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek férje keresésében, ugyanakkor megrendítő sorokat osztott meg:
„Öt nap után a keresés eredménytelen maradt, a remény pedig elfogyott.”
Két kisgyerekkel maradt egyedül, jogi bizonytalanságban
A család nemrég költözött be hosszú évek alatt felújított otthonába, amelynek hitelterhei és a mindennapi megélhetés költségei meghaladják az édesanya jelenlegi lehetőségeit. Zsófia két kisgyerekkel maradt egyedül egy olyan adminisztratív helyzetben, amelyben halotti anyakönyvi kivonat hiányában sem árvaellátásra, sem özvegyi nyugdíjra nem jogosultak.
A banki méltányossági eljárások sem indíthatók el, az adminisztráció pedig akár évekig is elhúzódhat. Ezért – sokak kérésére – a feleség megosztotta bankszámlaszámát, hangsúlyozva: ebben a rendkívül nehéz időszakban minden segítség számít.
