A hathavi fegyverpénz a rendvédelmi dolgozók munkájának a megbecsülése

– Megkapták a hathavi fegyverpénzt a rendőrök, a katonák, a pénzügyőrök, a katasztrófavédők, a határvadászok, valamint a tisztjelöltek is – nyilatkozta lapunknak Nyitrai Zsolt.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A miniszterelnök főtanácsadója kiemelte, hogy a juttatás a rendvédelmi dolgozók munkájának megbecsülését jelenti.

Magyarország kormánya megadja a tiszteletet, hiszen nekik köszönhető, hogy ma hazánk Európa egyik legbiztonságosabb országa

– tette hozzá.

A főtanácsadó megjegyezte, hogy amikor a rendvédelmi dolgozók leteszik az esküjüket, akkor elmondják, hogy akár életük kockáztatásával vagy feláldozásával is hajlandóak megvédeni az országot és a magyar emberek biztonságát.

Nyitrai Zsolt ismertette, hogy a hathavi fegyverpénz megérkezésével egyidőben Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt az érintettek körének. Ez csaknem nyolcvanezer embert jelent Magyarországon. A kormányfő a rendvédelmi dolgozóknak címzett üzenetében úgy fogalmazott, hogy

rendkívül fontos az ő munkájuk a mindennapokban akkor, amikor meg kell védenünk Magyarország békéjét és biztonságát. A hathavi fegyverpénzzel Magyarország kormánya elismeri és megbecsüli a rendvédelemben dolgozókat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert)