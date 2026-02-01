rendvédelminyitrai zsoltminiszterelnökorbán viktorfegyverpénz

A hathavi fegyverpénz a rendvédelmi dolgozók munkájának a megbecsülése

Megérkezett a hathavi fegyverpénz a rendvédelemben dolgozóknak, akiket Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntött. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója lapunknak elmondta, hogy az érintettek köre csaknem nyolcvanezer fő Magyarországon.

Máté Patrik
2026. 02. 01. 14:01
– Megkapták a hathavi fegyverpénzt a rendőrök, a katonák, a pénzügyőrök, a katasztrófavédők, a határvadászok, valamint a tisztjelöltek is – nyilatkozta lapunknak Nyitrai Zsolt. 

Budapest, 2025. november 3. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó a nemzeti konzultációról tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. november 3-án. MTI/Purger Tamás
Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A miniszterelnök főtanácsadója kiemelte, hogy a juttatás a rendvédelmi dolgozók munkájának megbecsülését jelenti.

Magyarország kormánya megadja a tiszteletet, hiszen nekik köszönhető, hogy ma hazánk Európa egyik legbiztonságosabb országa

– tette hozzá. 

A főtanácsadó megjegyezte, hogy amikor a rendvédelmi dolgozók leteszik az esküjüket, akkor elmondják, hogy akár életük kockáztatásával vagy feláldozásával is hajlandóak megvédeni az országot és a magyar emberek biztonságát.

Nyitrai Zsolt ismertette, hogy a hathavi fegyverpénz megérkezésével egyidőben Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt az érintettek körének. Ez csaknem nyolcvanezer embert jelent Magyarországon. A kormányfő a rendvédelmi dolgozóknak címzett üzenetében úgy fogalmazott, hogy 

rendkívül fontos az ő munkájuk a mindennapokban akkor, amikor meg kell védenünk Magyarország békéjét és biztonságát. A hathavi fegyverpénzzel Magyarország kormánya elismeri és megbecsüli a rendvédelemben dolgozókat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

