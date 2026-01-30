Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

Cikkünk frissül!

Harminc százalékkal nőtt volna a családok számlája a januári extrém hideg miatt. Képzeljük el, ha egyáltalán nincs rezsicsökkentés, százezerszámnyi család került volna fizetésképtelen helyzetbe. Nálunk már beépült a köztudatba, hogy van rezsicsökkentés, de gondoljunk csak bele, hogy ott, ahol nincs, háromszor, négyszer annyit fizetnek – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában.

Egyedi rendszer

A miniszterelnök megjegyezte, a rezsicsökkentés egy egyedi rendszer, nincs ilyen az unióban, éppen ezért ki is akarják nyírni. – Miután egy extrém hideg januárunk volt, a kormánynak fel kellett tennie a kérdést, hogy csak a rászorulókkal foglalkozzon, vagy mindenkinek segítsen? Ha belenéz ebbe az energiafogyasztás nevű kútba az ember, megretten, mert van, aki bediktál, van aki átalányt fizet, így úgy láttuk, ha nem alkalmazunk egy általános szabályt, igazságtalan lett volna a rendszer, éppen azt tesszük, hogy minden fogyasztó energiaköltségének harminc százalékát magunkra vállaljuk – magyarázta a kormányfő, aki úgy folytatta, vannak a rezsicsökkentés körül belpolitikai és brüsszeli viták is.

– Amikor bevezettük ezt a rendszer, a baloldal, a DK ezt támadta, majd erről leszoktak, most pedig a Tisza támadja, azt mondják, szerintük, jobb, ha valamiért többet fizet az ember – idézte a miniszterelnök a Tisza Párt szakértpjét és képviselőjelöltjét, Bódis Krisztát.

Három tárgyalás

Hangsúlyozta, a választás egyik tétje a rezsicsökketnés. – Ha brüsszeli kormány lenne, el is törölnék. A vita arról szól, hogy betiltsák-e az orosz gáz vásárlását, ami a rezsicsökkentés végét jelentené. Ebben az esetben kétszer háromszor magasabb számlát kéne fizetni – mondta. Hozzátette, három tárgyalást kellett lefolytatnia: meggyőzni az amerikai elnököt, hogy hazánk mentességet kapjon az orosz gázszankciók alól, ez sikerült.

– Utána az orosz elnökkel is meg kellett állapodnom, hogy továbbra is szállítsanak, végül a törökökkel is meg kellett állapodnom az útvonal biztonságáról. Brüsszelben is küzdeni kell, mert 2027-től teljesen betiltanák az orosz gáz használatát – mondta.