Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

ukrajnabrüsszelorbán vikorrezsistopenergiabiztonság

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést

A januári rezsistopról és az energiabiztonságról is beszél Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban. A miniszerelnök a brüsszeli tervekről, Ukrajna feltétel nélküli finanszírozásáról és a hathavi fegyverpénzről is elmondja az álláspontját.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 6:50
Orbán Viktor Forrás: MTI
Harminc százalékkal nőtt volna a családok számlája a januári extrém hideg miatt. Képzeljük el, ha egyáltalán nincs rezsicsökkentés, százezerszámnyi család került volna fizetésképtelen helyzetbe. Nálunk már beépült a köztudatba, hogy van rezsicsökkentés, de gondoljunk csak bele, hogy ott, ahol nincs, háromszor, négyszer annyit fizetnek – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában.

 

Egyedi rendszer

A miniszterelnök megjegyezte, a rezsicsökkentés egy egyedi rendszer, nincs ilyen az unióban, éppen ezért ki is akarják nyírni. – Miután egy extrém hideg januárunk volt, a kormánynak fel kellett tennie a kérdést, hogy csak a rászorulókkal foglalkozzon, vagy mindenkinek segítsen? Ha belenéz ebbe az energiafogyasztás nevű kútba az ember, megretten, mert van, aki bediktál, van aki átalányt fizet, így úgy láttuk, ha nem alkalmazunk egy általános szabályt, igazságtalan lett volna a rendszer, éppen azt tesszük, hogy minden fogyasztó energiaköltségének harminc százalékát magunkra vállaljuk – magyarázta a kormányfő, aki úgy folytatta, vannak a rezsicsökkentés körül belpolitikai és brüsszeli viták is. 

– Amikor bevezettük ezt a rendszer, a baloldal, a DK ezt támadta, majd erről leszoktak, most pedig a Tisza támadja, azt mondják, szerintük, jobb, ha valamiért többet fizet az ember – idézte a miniszterelnök a Tisza Párt szakértpjét és képviselőjelöltjét, Bódis Krisztát.

 

Három tárgyalás

Hangsúlyozta, a választás egyik tétje a rezsicsökketnés. – Ha brüsszeli kormány lenne, el is törölnék. A vita arról szól, hogy betiltsák-e az orosz gáz vásárlását, ami a rezsicsökkentés végét jelentené. Ebben az esetben kétszer háromszor magasabb számlát kéne fizetni – mondta. Hozzátette, három tárgyalást kellett lefolytatnia: meggyőzni az amerikai elnököt, hogy hazánk mentességet kapjon az orosz gázszankciók alól, ez sikerült.

– Utána az orosz elnökkel is meg kellett állapodnom, hogy továbbra is szállítsanak, végül a törökökkel is meg kellett állapodnom az útvonal biztonságáról. Brüsszelben is küzdeni kell, mert 2027-től teljesen betiltanák az orosz gáz használatát – mondta.

– Aki azt állítja, hogy a rezsicsökkentést mai rendszerét fönt tudja tartani orosz gáz nélkül, az nem mond igazat. Az a rendelet, amit kiakadtak Brüsszelben, mi nem akarjuk végrehajtani, ki kell cseleznünk, el kell kerülnünk – húzta alá. 

 

Ukránbarát kormányt akar Brüsszel és Kijev

A miniszterelnök reagált az ukrán külügyminiszter azon állítására, mely szerint a magyar kormányfő veszélyes a magyar emberekre.
– Van egy összjáték Brüsszel és Ukrajna között, az előbb említett rendelet indoka ugyanis az, hogy Ukrajnát segítik ezzek. Ugyanakkor ilyen tilalmat az EU nem állíthatna fel, vagyis Brüsszel, minden tagállamnak nemzeti hatáskörű joga, hogy saját energiapolitikát alkalmazzon.Ha mégis bele akar szólni, szankciót kell kivetnie, ám ők azt állítják, ez nem szankció, hanem egy kereskedelmipolitikai kérdés, amihez nem kell egyhangúság. De nyilvánvaló, hogy a tartalma az szankció. Ennek az az értelme, hogy olyan kormányt szeretnének Magyarországon, ami nem áll ellen – közölte. 

Kiemelte: érti Kijevet, mertMagyarország nem akar katonákat küldeni Ukrajnába, sem fegyvert, és nem járul hozzá ahhoz sem, hogy pénzt küldjünk. – Az ukránok viszont el akarják venni a pézünket. Ennek neve is van, Ukrán jóléti terv és 800 milliárd eurót követelnek, meg még 700 milliárd eurót. Az unió pedig vagy hitelt vesz fel, mi erre is nemet mondunk, vagy több pénzt kell begyűjteniük a tagállamoktól. Ezért van az, hogy nem csak az energiapolitika meghackelésében érdekelt, hanem egy sokkal nagyobb céljuk is van, hogy legyen egy ukrán barát kormánya Magyarországnak – összegzett, majd úgy folytatta, Brüsszelben kaptak egy dokumentumot, melyben szerepel Ukrajna 2027-es felvétele az unióba, ami már meghatározza a következő 7 éves költségvetést.

 

Két csatát kell megnyerni

Arra, hogy a Tisza-állítása szerint nem támogatja az uniós tagságot, azt mondta, itthon volt egy tiszás népszavazás, ahol az emberek több mint a fele támogatta Ukrajna felvételét. – Ha most Ukrajna uniós tag lenne, háború lenne Európában, mert az egy illúzió, hogy egy tagállam egy nagyhatalommal harcol, és a többi tagország nem vonódik ebbe bele. Ezért szerintünk ez az uniós tagság sehogy nem lehetséges – mondta.

Jelezte, ennek gazdasági hatásai is negatívak hazánkra nézve, és itt van is egy összefogás a csehekkel, szlovákokkal, ők sem akarnak fizetni.

Ezt a csatát meg kell nyernünk, és az látom, hogy ebben a kérdésben lázad Európa, rá fogják kényszeríteni a saját vezetőiket, hogy ezt ne támogassák. Ehhez nekünk előbb áprilisban kell nyernünk itthon, utána jöhet a csata Brüsszelben – hangsúlyozta.

 

 

