Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

Orbán Viktorukrajnanemzeti petíció

Orbán Viktor: Ha Ön szerint is hülye ötlet…

A miniszterelnök három okot is felsorolt, miért kell kitöltetni a nemzeti petíciót.

2026. 01. 30. 7:29
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– Ha Ön szerint is hülye ötlet: egy háborúban elégetni a magyar családok adóforintjait, tíz évig finanszírozni egy másik országot, négyszeres rezsiárat fizetni, hogy ne orosz gázt égessünk a kazánban,  akkor

 a nemzeti petíció Önnek szól. Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk 

– írta a reggeli posztjában Orbán Viktor kormányfő. 

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

