Orbán Viktor: Ha Ön szerint is hülye ötlet…

– Ha Ön szerint is hülye ötlet: egy háborúban elégetni a magyar családok adóforintjait, tíz évig finanszírozni egy másik országot, négyszeres rezsiárat fizetni, hogy ne orosz gázt égessünk a kazánban, akkor

a nemzeti petíció Önnek szól. Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk

– írta a reggeli posztjában Orbán Viktor kormányfő.