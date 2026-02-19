Ismét szócséplésbe kezdett a főváros a Nagykörútról

Miközben a fővárosi önkormányzat látványosan robog a pénzügyi káosz felé, a főpolgármester egy kellemes délutánt töltött egykori kabinetfőnöke, Balogh Samu, Budapest főépítésze, Erő Zoltán, valamint a főtájépítész címet csaknem egy évig jogosulatlanul használó Bardóczi Sándor társaságában a Körúti Könyvtárban, ahol ismét hosszasan beszéltek a Nagykörút megújításáról.

A projektről, amelynek megvalósítása már 2020 óta folyik, és amelynek befejezése átlagosan évente egy évet csúszik, kiderült, hogy olyan zseniális elemeket fog tartalmazni, mint a több fa telepítése, az akadálymentes járdák megépítése, a körútgondnokság létrehozása, és a minőségi üzletek becsábítása a jobb napokat látott üzlethelyiségekbe.

Nagy kár, hogy az uniós és állami forrásból megvalósuló fejlesztésnek még végdátuma sincs, vagyis azt sem lehet tudni, hogy ezek a most, a kampányban nagyon jól hangzó ötletek mikorra realizálódnak.

A projektet vezető Budapesti Közlekedési Központ egyik munkatársa korábban lapunknak arról számolt be, hogy a jelenlegi önkormányzati ciklus végére sem lesz semmi a Nagykörút felújításából. Ezt a tavalyi értesülésünket alátámasztja, hogy a mai bemutatón sem sikerült konkrét időpontokról beszélni a felszólalóknak.

Az elmúlt években több alkalommal adott ki a Nagykörúttal kapcsolatban közleményeket a Budapesti Közlekedési Központ, amelyben a fejlesztés kapcsán a munka látszatát kelti. Annak ellenére, hogy a Nagykörút fejlesztésének 2021-es nagy bejelentése óta jóformán egy kapavágás sem történt a biciklisávok felfestésén túl a területen, a BKK már többször is bizton állította, hogy nemsokára megkezdődhet a közterület megújítása.

2025 június elején megjelent a részletes műszaki tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési felhívás.

Az akkori közlemény és híradások szerint a kiviteli tervek az eredményes eljárás lefolytatása esetén előreláthatóan 2027 nyarára készülhetnek el. A BKK tavaly júliusban nagyjából 2028–2029-re ígérte a kivitelezések megkezdését. Vagyis várhatóan az évtized végéig semmilyen komoly fejlesztés nem indulhat a területen.

A Nagykörút megújítása a fővárosi önkormányzat és a BKK kiemelt, stratégiai célja a 2029-ig tartó uniós pénzügyi ciklusban.

A Nyugati pályaudvar és a Boráros tér közötti szakasz élhetőbbé tétele olyan lépéseket jelent, mint