Ismét szócséplésbe kezdett a főváros a Nagykörútról

Budapest egyik, szebb napokat is látott főútjának megújítása elvileg már hat éve tart, ugyanakkor mostanáig szinte semmi látszata nincs annak, hogy folyna a munka.

Gábor Márton
2026. 02. 19. 17:31
Miközben a fővárosi önkormányzat látványosan robog a pénzügyi káosz felé, a főpolgármester egy kellemes délutánt töltött egykori kabinetfőnöke, Balogh Samu, Budapest főépítésze, Erő Zoltán, valamint a főtájépítész címet csaknem egy évig jogosulatlanul használó Bardóczi Sándor társaságában a Körúti Könyvtárban, ahol ismét hosszasan beszéltek a Nagykörút megújításáról. 

A projektről, amelynek megvalósítása már 2020 óta folyik, és amelynek befejezése átlagosan évente egy évet csúszik, kiderült, hogy olyan zseniális elemeket fog tartalmazni, mint a több fa telepítése, az akadálymentes járdák megépítése, a körútgondnokság létrehozása, és a minőségi üzletek becsábítása a jobb napokat látott üzlethelyiségekbe. 

Nagy kár, hogy az uniós és állami forrásból megvalósuló fejlesztésnek még végdátuma sincs, vagyis azt sem lehet tudni, hogy ezek a most, a kampányban nagyon jól hangzó ötletek mikorra realizálódnak. 

A projektet vezető Budapesti Közlekedési Központ egyik munkatársa korábban lapunknak arról számolt be, hogy a jelenlegi önkormányzati ciklus végére sem lesz semmi a Nagykörút felújításából. Ezt a tavalyi értesülésünket alátámasztja, hogy a mai bemutatón sem sikerült konkrét időpontokról beszélni a felszólalóknak. 

Az elmúlt években több alkalommal adott ki a Nagykörúttal kapcsolatban közleményeket a Budapesti Közlekedési Központ, amelyben a fejlesztés kapcsán a munka látszatát kelti. Annak ellenére, hogy a Nagykörút fejlesztésének 2021-es nagy bejelentése óta jóformán egy kapavágás sem történt a biciklisávok felfestésén túl a területen, a BKK már többször is bizton állította, hogy nemsokára megkezdődhet a közterület megújítása.

 2025 június elején megjelent a részletes műszaki tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési felhívás.

Az akkori közlemény és híradások szerint a kiviteli tervek az eredményes eljárás lefolytatása esetén előreláthatóan 2027 nyarára készülhetnek el. A BKK tavaly júliusban nagyjából 2028–2029-re ígérte a kivitelezések megkezdését. Vagyis várhatóan az évtized végéig semmilyen komoly fejlesztés nem indulhat a területen. 

A Nagykörút megújítása a fővárosi önkormányzat és a BKK kiemelt, stratégiai célja a 2029-ig tartó uniós pénzügyi ciklusban. 

A Nyugati pályaudvar és a Boráros tér közötti szakasz élhetőbbé tétele olyan lépéseket jelent, mint

· a zöldfelületek megújítása és bővítése,

· a közlekedők közötti konfliktusok csökkentése,

· a rakodási lehetőségek javítása, 

· valamint a közlekedésbiztonság növelése.

A nagykörúti fejlesztések tervezési és a kerékpáros-infrastruktúrát érintő kivitelezési munkái (fizikailag védett kerékpársáv és a vállalkozásokat támogató multifunkciós sáv kialakítása, a csomópontok átépítése, valamint a zöldfelület-rendezés egy része) az Európai Unió Top plusz–4.1.2-23 program részeként valósulhat meg.

A Nagykörút felújítása ugyanakkor már évek óta húzódik. A felújítást célzó tervezgetés már 2020-ban megkezdődött, majd egy ötletpályázatot is meghirdetett a balliberális városvezetés. Ezzel párhuzamosan a fővárosi önkormányzat már évekkel ezelőtt nagyszabású változásokat tartalmazó látványtervekkel árasztotta el a közösségi médiát. 

Továbblépni viszont nem tudtak, mert, mint kiderült, a nagyratörő tervekre nem volt fedezete a fővárosi önkormányzatnak. 

A Nagykörút felújításának újabb állomása volt, hogy 2024 februárjában, az önkormányzati választási kampányt megelőzően a főpolgármester egy kihelyezett kabinetülést követően bejelentette, alapjaiban újítják meg a Nyugati tér és a Mester utca közötti szakaszt. Az egyeztetésen részt vett Terézváros, Erzsébetváros, Józsefváros és Ferencváros polgármestere is, akik egyöntetűen támogatták a főváros terveit. A felújítás részleteiről azonban a polgármesterek semmilyen információt nem osztottak meg a képviselő-testületekkel, az önkormányzati képviselők is csak a sajtóból értesültek a beruházásról. 

Mindezt annak ellenére tették a polgármesterek, hogy Karácsony Gergely nagyratörő terveinek költségeit részben a kerületeknek kell majd állniuk, a fejlesztést ugyanis uniós, állami és kerületi forrásokból valósítják meg. 

A balliberális vezetésű főváros ráadásul teljes egészében kihagyta az V. kerületi önkormányzatot a Nagykörút fejlesztéséből. Belváros–Lipótváros önkormányzata lapunkat korábban arról tájékoztatta, hogy többek között olyan látványterv is napvilágot látott, amely egy kerületi tulajdonú utcát (Falk Miksa) érint, miközben az említett közterülettel kapcsolatban semmilyen egyeztetést nem kezdeményezett a főváros.

Az önkormányzattól akkor megtudtuk: a Nagykörút komplex felújítása kapcsán 2021-ben indult szakmai egyeztetés az érintett kerületek bevonásával, köztük az V. kerülettel is. A fórumon bemutatott tanulmánytervhez a kerület akkor javaslatokat fogalmazott meg és szakmai segítséget nyújtott, hogy milyen irányban szükséges a tervezést folytatni. 

Felhívtuk a figyelmet arra az egyik legfontosabb, a Nagykörutat jellemző és megoldandó feladatra, hogy a korábban színvonalas, nagykörúti üzletek minősége mára leromlott. A Nagykörút megújítása viszont szükségszerűen magával hozza a kereskedelmi és szolgáltatói egységek színvonalának emelkedését is, ami a lakossági igények kiszolgálását is elősegíti. Helyben lehet ugyanis megvásárolni a szükséges termékeket, szolgáltatásokat

– idézték fel. Az V. kerület a Nagykörút legnagyobb problémáira már 2021-ben felhívta a figyelmet, aggályosnak ítélve, hogy hiányzik a megszűnő lakossági parkolási lehetőségre vonatkozó pótlási terv. Belváros-Lipótváros emellett jelezte a fővárosban tapasztalható, a közterületi nyilvános illemhelyekkel kapcsolatos üzemeltetési problémákat, amelyek a Nagykörutat is érintik.

Borítókép: A nagykörúti biciklisáv (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

