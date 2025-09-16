Állami és uniós forrásból újulhat meg a Nagykörút

– A Nagykörút környékén több közterület is visszakapta az elmúlt években a méltóságát, és újult meg – mondta el egy, a Nagykörút megújítása kapcsán tartott sajtótájékoztatón Karácsony Gergely. A főpolgármester köszönetet mondott a kormánynak azért, hogy megkezdődhet Budapest egyik legfontosabb közterületének, a Nagykörútnak a felújítása.

A fővárosi önkormányzat 3,8 milliárd forint értékben pályázik forrásokra, amelyet a Nagykörút felújítására fog költeni

– emelte ki Karácsony Gergely. Hozzátette, a főváros és az önkormányzatok kiemelt feladata Budapest történelmi belvárosának humanizálása, illetve a vonzóbbá tétele a beköltözők számára.

Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Főpolgármesteri Hivatal sajtótermében 2025. május 29-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Karácsony Gergely kiemelte, a Nagykörút felújítása mellett több projekt is fut, amelynek célja a főváros vonzóbbá tétele.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár a sajtótájékoztató során kiemelte, a kormány célja, hogy Magyarország a legélhetőbb ország közé tartozzon. Ennek érdekében pedig az államtitkár szerint fontos a főváros fejlesztése.

Budapesten és a szűk agglomerációban nagyjából 200 ezerrel nőtt a gépjárművek száma 2010 óta

– emelte ki Révész Máriusz. Hozzátette, ezek azok a járművek, amelyek elhelyezése óriási kihívást jelent, ugyanis elfoglalják a közterületeket. Elmondta, az elmúlt években a főváros nagyjából hárommilliárd forintot vesztett el, amelyet a kerékpáros-infrastruktúra fejlesztésére használhatott volna fel.