Állami és uniós forrásból újulhat meg a Nagykörút

A BKK ugyanis aláírta a Nemzeti Fejlesztési Központtal a szerződést, amelynek eredményeként uniós és állami forrásból megújulhat a Nagykörút bicikliútja.

Gábor Márton
2025. 09. 16. 11:09
illusztráció Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– A Nagykörút környékén több közterület is visszakapta az elmúlt években a méltóságát, és újult meg – mondta el egy, a Nagykörút megújítása kapcsán tartott sajtótájékoztatón Karácsony Gergely. A főpolgármester köszönetet mondott a kormánynak azért, hogy megkezdődhet Budapest egyik legfontosabb közterületének, a Nagykörútnak a felújítása. 

A fővárosi önkormányzat 3,8 milliárd forint értékben pályázik forrásokra, amelyet a Nagykörút felújítására fog költeni

– emelte ki Karácsony Gergely. Hozzátette, a főváros és az önkormányzatok kiemelt feladata Budapest történelmi belvárosának humanizálása, illetve a vonzóbbá tétele a beköltözők számára. 

Budapest, 2025. május 29. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Főpolgármesteri Hivatal sajtótermében 2025. május 29-én.
Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Főpolgármesteri Hivatal sajtótermében 2025. május 29-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Karácsony Gergely kiemelte, a Nagykörút felújítása mellett több projekt is fut, amelynek célja a főváros vonzóbbá tétele.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár a sajtótájékoztató során kiemelte, a kormány célja, hogy Magyarország a legélhetőbb ország közé tartozzon. Ennek érdekében pedig az államtitkár szerint fontos a főváros fejlesztése. 

Budapesten és a szűk agglomerációban nagyjából 200 ezerrel nőtt a gépjárművek száma 2010 óta

– emelte ki Révész Máriusz. Hozzátette, ezek azok a járművek, amelyek elhelyezése óriási kihívást jelent, ugyanis elfoglalják a közterületeket. Elmondta, az elmúlt években a főváros nagyjából hárommilliárd forintot vesztett el, amelyet a kerékpáros-infrastruktúra fejlesztésére használhatott volna fel. 

Amint arról már korábban beszámoltunk, legutóbb június közepén adott ki közleményt a Budapesti Közlekedési Központ, amelyben a Nagykörút fejlesztése kapcsán a munka látszatát keltik. Annak ellenére, hogy a Nagykörút fejlesztésének 2021-es nagy bejelentése óta jóformán egy kapavágás sem történt a biciklisávok felfestésén túl a területen, a BKK bizton állítja, hogy nemsokára megkezdődhet a közterület megújítása.

 Június elején ugyanis megjelent a részletes műszaki tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési felhívás.

A kiviteli tervek ugyanakkor az eredményes eljárás lefolytatása esetén előreláthatólag 2027 nyarán állhatnak rendelkezésre. A szervezet most 2028–2029-re ígéri a kivitelezések megkezdését. Vagyis várhatóan az évtized végéig semmilyen komoly, fejlesztés nem indulhat a területen. A Nagykörút megújítása a fővárosi önkormányzat és a BKK kiemelt, stratégiai célja a 2029-ig tartó uniós pénzügyi ciklusban. A Nyugati pályaudvar és a Boráros tér közötti szakasz élhetőbbé tétele olyan lépéseket jelent, mint

· a zöldfelületek megújítása és bővítése,

· a közlekedők közötti konfliktusok csökkentése,

· a rakodási lehetőségek javítása, 

· valamint a közlekedésbiztonság növelése.

A nagykörúti fejlesztések tervezési és a kerékpáros-infrastruktúrát érintő kivitelezési munkái (fizikailag védett kerékpársáv és a vállalkozásokat támogató multifunkciós sáv kialakítása, a csomópontok átépítése, valamint a zöldfelület-rendezés egy része) az Európai Unió Top plusz–4.1.2-23 program részeként valósulhat meg.

Korántsem vehető azonban készpénznek, hogy a nagyszabású tervekből bármi is meg fog valósulni 2025-ben. A Nagykörút felújítása ugyanis már évek óta húzódik. A tervezgetés a felújításról már 2020-ban elindult, majd egy ötletpályázatot is meghirdetett a balliberális városvezetés. Ezzel párhuzamosan a fővárosi önkormányzat már évekkel ezelőtt nagyszabású változásokat tartalmazó látványtervekkel árasztotta el a közösségi médiát. 

Továbblépni viszont nem tudtak, mert mint kiderült, a nagyratörő tervekre nem volt fedezete a fővárosi önkormányzatnak. 

A Nagykörút felújításának újabb állomása volt, hogy 2024 februárjában, az önkormányzati választási kampányt megelőzően a főpolgármester egy kihelyezett kabinetülést követően bejelentette, alapjaiban újítják meg a Nyugati tér és Mester utca közötti szakaszt. Az egyeztetésen részt vettek Terézváros, Erzsébetváros, Józsefváros és Ferencváros polgármesterei is, akik egyöntetűen támogatták a főváros terveit. A felújítás részleteiről azonban a polgármesterek semmilyen információt nem osztottak meg a képviselő-testületekkel, az önkormányzati képviselők is csak a sajtóból értesültek a beruházásról. 

Mindezt annak ellenére tették a polgármesterek, hogy Karácsony Gergely nagyratörő terveinek költségeit részben a kerületeknek kell majd állniuk, a fejlesztést ugyanis uniós, fővárosi és kerületi forrásokból valósítják meg. 

A balliberális vezetésű főváros ráadásul teljes egészében kihagyta az V. kerületi önkormányzatot a Nagykörút fejlesztéséből. Belváros–Lipótváros önkormányzata lapunkat korábban arról tájékoztatta, hogy többek között olyan látványterv is napvilágot látott, amely egy kerületi tulajdonú utcát (Falk Miksa utca) érint, miközben az említett közterülettel kapcsolatban semmilyen egyeztetést nem kezdeményezett a főváros.

Az önkormányzattól akkor megtudtuk: a Nagykörút komplex felújítása kapcsán 2021-ben indult szakmai egyeztetés az érintett kerületek bevonásával, köztük az V. kerülettel is. A fórumon bemutatott tanulmánytervhez a kerület akkor javaslatokat fogalmazott meg és szakmai segítséget nyújtott, hogy milyen irányban szükséges a tervezést folytatni. 

Felhívtuk a figyelmet arra az egyik fő, a Nagykörutat jellemző és megoldandó feladatra, hogy a korábban színvonalas, nagykörúti üzletek minősége mára leromlott. A Nagykörút megújítása viszont szükségszerűen magával hozza a kereskedelmi és szolgáltatói egységek színvonalának emelkedését is, ami a lakossági igények kiszolgálását is elősegíti. Helyben lehet ugyanis megvásárolni a szükséges termékeket, szolgáltatásokat

– idézték fel. Az V. kerület a Nagykörút legnagyobb problémáira már 2021-ben felhívta a figyelmet, és aggályosnak ítélték, hogy hiányzik a megszűnő lakossági parkolási lehetőségre vonatkozó pótlási terv, emellett jelezték a fővárosban tapasztalható, a közterületi nyilvános illemhelyekkel kapcsolatos üzemeltetési problémákat, amelyek a Nagykörutat is érintik.

Borítókép: A nagykörúti biciklisáv (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

