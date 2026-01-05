A bíróság megállapítása szerint a nyolc férfiból és két nőből álló csoport célzottan és tudatosan próbálta lejáratni Brigitte Macront. A vádirat szerint hamis állításokat terjesztettek a neméről és a szexualitásáról, emellett gúnyos és rosszindulatú megjegyzéseket tettek a házaspár közötti, gyakran emlegetett, 24 éves korkülönbségre is – számolt be róla a BBC.
Elítélték Brigitte Macron zaklatóit
A vádlottak többsége nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Egyiküket azonban azonnal őrizetbe vették, mivel nem jelent meg a bírósági tárgyaláson.
A bíró indoklásában hangsúlyozta: a vádlottak szándéka egyértelmű volt, cselekedeteik célja Brigitte Macron megsértése és nyilvános megalázása volt.
