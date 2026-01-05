Elítélték Brigitte Macron zaklatóit

MacronFranciaországBrigitte Macronfrancia elnökbírósági ítéletfirst lady

Ritkán fordul elő, hogy az online térben terjedő összeesküvés-elméletek és gúnyos megjegyzések valódi bírósági ítélethez vezessenek. Párizsban azonban most ez történt: egy francia bíróság tíz embert talált bűnösnek Brigitte Macron, Emmanuel Macron francia elnök feleségének internetes zaklatásában. A vádlottak éveken át terjesztettek hamis és sértő állításokat a first lady személyével kapcsolatban – most pedig szembesülniük kellett a következményekkel.

Sebők Barbara
2026. 01. 05. 15:00
A bíróság megállapítása szerint a nyolc férfiból és két nőből álló csoport célzottan és tudatosan próbálta lejáratni Brigitte Macront. A vádirat szerint hamis állításokat terjesztettek a neméről és a szexualitásáról, emellett gúnyos és rosszindulatú megjegyzéseket tettek a házaspár közötti, gyakran emlegetett, 24 éves korkülönbségre is – számolt be róla a BBC.

Egy francia bíróság tíz embert talált bűnösnek Brigitte Macron internetes zaklatásában Fotó: AFP

A vádlottak többsége nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Egyiküket azonban azonnal őrizetbe vették, mivel nem jelent meg a bírósági tárgyaláson. 

A bíró indoklásában hangsúlyozta: a vádlottak szándéka egyértelmű volt, cselekedeteik célja Brigitte Macron megsértése és nyilvános megalázása volt.

Az ügy egyik különösen abszurd szála két korábbi vádlott nevéhez kötődik. Az önmagát független újságírónak nevező Natacha Rey és az internetes jövendőmondóként ismert Amandine Roy már 2024-ben bűnösnek bizonyult rágalmazásban. Ők azt állították, hogy Franciaország first ladyje valójában „soha nem is létezett”. 

Elméletük szerint Brigitte Macron testvére, Jean-Michel Trogneux nemváltoztatáson esett át, majd felvette a nő nevét. 

A mostani ítélet azonban csak előjátéka egy jóval nagyobb pernek. A Macron házaspár az Egyesült Államokban indított rágalmazási pert Candace Owens jobboldali influenszer ellen. Owens rendszeresen hangoztatta a Brigitte Macron nemével kapcsolatos összeesküvés-elméleteket podcastjeiben és közösségi oldalain. 

2024 márciusában odáig ment, hogy kijelentette: „teljes szakmai hírnevét” arra teszi fel, hogy a francia first lady „valójában férfi”. 

A francia elnöki pár szerint Owens figyelmen kívül hagyott minden hiteles bizonyítékot, amely cáfolta állításait, ráadásul ezzel rengeteg ismert összeesküvéselmélet-hívőt vonzott be saját platformjára.

Az elmélet, miszerint Brigitte Macron transznemű nő lenne, Emmanuel Macron 2017-es megválasztása óta újra és újra felbukkan az interneten. Brigitte Macron középiskolai tanárként ismerte meg későbbi férjét, akivel 2007-ben kötött házasságot. Akkor Emmanuel Macron 29 éves volt, felesége pedig az ötvenes évei közepén járt. 

Borítókép: Brigitte Macron francia first lady a kínai Szecsuán tartománybeli Csengtuban, egy óriáspanda-tenyésztő kutatóállomáson tett látogatáson 2025. december 5-én (Fotó: AFP)

