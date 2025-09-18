Rendkívüli

Brigitte Macron a bíróságon kénytelen bizonygatni, hogy ő igenis nő

Emmanuel Macron és felesége, Brigitte egy amerikai bíróság előtt kívánják bizonyítani, hogy Brigitte nő, miután egy influenszer, Candace Owens azt kezdte el híresztelni a francia first ladyről, hogy férfiként jött a világra. A Macron házaspár rágalmazási pert indított Owens ellen, aki a vád szerint szándékosan figyelmen kívül hagyta a bizonyítékokat. A pár fényképekkel és tudományos bizonyítékokkal készül alátámasztani állításait.

2025. 09. 18. 13:44
Emmanuel Macron és felesége, Brigitte
Emmanuel Macron és felesége, Brigitte Fotó: LUDOVIC MARIN
Emmanuel Macron és felesége azt tervezik, hogy fényképes és tudományos bizonyítékokkal igazolják Brigitte Macron női mivoltát egy amerikai bíróság előtt – írja a BBC. Az ügyvédjük szerint ezeket a dokumentumokat a rágalmazási per során mutatják majd be, amelyet a jobboldali influenszer, Candace Owens ellen indítottak, miután Owens azt terjesztette, hogy Brigitte férfiként született. Owens, a konzervatív amerikai Daily Wire egykori kommentátora – akit milliók követnek a közösségi médiában – többször hangoztatta nézetét, miszerint a francia elnök felesége férfi.

Candace Amber Owens, aki azzal vádolja Brigitte Macront, hogy férfiként született
Candace Amber Owens, aki azzal vádolja Brigitte Macront, hogy férfiként született
Fotó: JEFF KOWALSKY / AFP

A Macron házaspár jogi képviselője, Tom Clare elmondta, hogy Brigitte Macron „rendkívül megrázónak” találta a vádakat, és ezek elvonják a figyelmet a francia elnökről. 

Nem szeretném azt sugallni, hogy ez valamilyen módon kizökkentette volna, de ahogy bárki, aki egyszerre menedzseli a karrierjét és a családi életét, amikor a családját támadás éri, az megviseli. És ő sem mentes ettől, csak mert egy ország elnöke

– mondta az ügyvéd, aki szerint szakértői tanúvallomásokra számíthatunk, amelyek tudományos jellegűek lesznek, és bár a bizonyítékok pontos természetét ebben a szakaszban nem kívánta felfedni, hozzátette, hogy a Macron házaspár készen áll arra, hogy teljes mértékben bizonyítsa a vádak hamisságát.

Amikor arról kérdezték Clare-t, hogy a Macron házaspár bemutat-e majd Brigitte-ről terhesen és gyerekeiket nevelve készült fényképeket, Clare elmondta, hogy ilyen képek léteznek, és a bíróságon, ahol szabályok és normák vannak, be is mutatják majd ezeket.

A Macron házaspár nem először perelt

A Macron házaspár először Franciaországban – ugyanebben a témában – nyert meg egy rágalmazási pert 2024-ben, de az ítéletet 2025-ben megsemmisítették a szólásszabadságra hivatkozva. A párizsi fellebbviteli bíróság felmentette Amandine Roy látót és Natacha Rey YouTube-bloggert, akik azt állították, hogy a first lady Jean-Michel Trogneux néven született férfiként.

Júliusban az elnöki házaspár pert indított Owens ellen az Egyesült Államokban. Augusztusban Emmanuel Macron a francia Paris Match magazinnak elmagyarázta, miért döntöttek a jogi eljárás mellett.

Ez a becsületem védelméről szól! Mert ez képtelenség. Valaki, aki pontosan tudta, hogy hamis információval rendelkezik, mégis ezzel a céllal cselekedett: kárt okozni, egy ideológia szolgálatában, és bizonyított kapcsolatokkal a szélsőjobboldali vezetőkkel.

Owens ügyvédei a Macron házaspár keresetére azzal válaszoltak, hogy el kívánják utasítani a pert, azzal érvelve, hogy az ügyet nem Delaware-ben kellett volna benyújtani, mivel szerinük nem kapcsolódik az ott bejegyzett vállalkozásaihoz.

Borítókép: Emmanuel Macron és felesége, Brigitte (Fotó: AFP)

