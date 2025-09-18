Brigitte Macron a bíróságon kénytelen bizonygatni, hogy ő igenis nő

A Macron házaspár jogi képviselője, Tom Clare elmondta, hogy Brigitte Macron „rendkívül megrázónak” találta a vádakat, és ezek elvonják a figyelmet a francia elnökről.

Nem szeretném azt sugallni, hogy ez valamilyen módon kizökkentette volna, de ahogy bárki, aki egyszerre menedzseli a karrierjét és a családi életét, amikor a családját támadás éri, az megviseli. És ő sem mentes ettől, csak mert egy ország elnöke

– mondta az ügyvéd, aki szerint szakértői tanúvallomásokra számíthatunk, amelyek tudományos jellegűek lesznek, és bár a bizonyítékok pontos természetét ebben a szakaszban nem kívánta felfedni, hozzátette, hogy a Macron házaspár készen áll arra, hogy teljes mértékben bizonyítsa a vádak hamisságát.