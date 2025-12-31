személyi jövedelemadószja mentességszjakormányzat

Világviszonylatban is rendkívüli az elmúlt tizenöt év egyik legnagyobb kormányzati dobása

Világviszonylatban sem hétköznapi az az intézkedéssorozat, amellyel a kormány mentesíti a személyi jövedelemadó alól az anyákat. Részletesen bemutatjuk, kik és mikor kerülnek sorra, s mennyi marad a pénztárcákban.

2025. 12. 31. 17:35
Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja indult el 2025-ben – állítja a kormány, és a részletek ismerete alapján nem is lehet vitatkozni a megállapítással. Cikkünk most kifejezetten az anyákkal foglalkozik, hihetetlenül kibővül ugyanis azoknak az anyáknak a köre, akik mentesülnek a személyi jövedelemadó (szja) alól. Lássuk a részleteket!

A menetrend

  • A négy és több gyermekes anyáknak nem kell számolniuk az szja-val – ez nem új keletű, az érintettek 2020. január elseje óta nem fizetnek adót bér- és más meghatározott jövedelmük után.
  • Ősszel sorra kerültek a háromgyermekes anyák is: 2025. október 1-jétől ők is élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentességet élveznek.
  • Az új év első napja a 40 év alatti kétgyermekes anyák számára lényeges: onnantól nekik sem kell számolniuk a személyi jövedelemadóval, mégpedig az életük végéig.
  • 2027-ben a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák lépnek be a körbe.
  • 2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák is jogosultak lesznek a jövedelemadó-mentességre.
  • 2029-től a 60 év feletti kétgyermekes anyák is életük végéig tartó szja-mentességet kapnak.

Térjünk ki az egy gyermeket nevelő anyákra is, ugyanis a szabályok őket is érintik. A 30 év alatti anyákat 2023 közepe óta az átlagkeresetig szja-mentesség illeti meg, 2026. január elsejétől pedig teljes jövedelmük szja-mentes lesz.

Százezrek és milliók a pénztárcákban

Foglalkozzunk kicsit a hatásokkal is! Az októberben bevezetett szja-mentesség 200-250 ezer háromgyermekes édesanyát érinthet, a kormány számításai szerint évi 200 milliárd forint az a többlet, ami az érintett szülők zsebében maradhat. Az új évben mentessé váló 40 év alatti kétgyermekes anyák száma 110-120 ezer lehet, náluk az új szabály egy évben 120 milliárd forintot hagyhat.

A családi adókedvezmények növelésével, valamint a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességével egy kétgyermekes családnál évi 1,7 millió, egy háromgyerekes családnál évi 2,4 millió forinttal több maradhat 2026-ban.

