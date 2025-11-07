Érkeznek a magasabb fizetések a háromgyermekes édesanyáknak – elmesélik, mire költik

Orbán Viktor miniszterelnök év elején jelentette be, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítja el a magyar kormány. A kormányzat döntése értelmében 2025. október 1-jétől a három gyermeket nevelő édesanyák teljes szja-mentességet élveznek a munkával szerzett jövedelmük után. Ez azt jelenti, hogy az érintettek fizetéséből a személyi jövedelemadót nem vonják le, az teljes egészében a munkavállalónál marad. A kedvezmény mintegy 200–250 ezer háromgyermekes édesanyát érinthet, a kormány számításai szerint évi 200 milliárd forint az a többlet, amivel az érintett szülők gazdálkodhatnak.

A három gyermekes anyák fizetése jelentősen nőtt, a személyi jövedelemadót már nem vonják le/ Fotó: Shutterstock

A szakemberek úgy kalkuláltak, hogy egy átlagosan havonta mintegy 109 ezer forinttal jelent ez többet. Kormányzati várakozások szerint az intézkedés idén ötvenmilliárd forint, jövőre kétszázmilliárd forintos költségvetési hatással jár – írta az Oeconomus Gazdaságkutató elemzése.

Megtakarításra is gondolnak az anyák

Nézzünk két konkrét esetet, miként is működik mindez a gyakorlatban. Anna (43) három általános iskolás gyermeket nevel férjével egy Budapest közeli kisvárosban. elnondta lapunknak, hogy a helyi önkormányzatnál dolgozik, októberben 117 ezer forinttal magasabb fizetést kapott. Terveik szerint a pénzt félreteszik, megtakarításukat akarják gyarapítani.

Krisztina (55) a világ egyik vezető multinacionális vállalatánál menedzser, harminc éve dolgozik a cégnél, a magyar átlagnál többet keres. Azt mondja, a kedvezménnyel valamivel több mint kétszázezer forinttal lett magasabb a nettója. Két gimnazista és egy egyetemista gyermeket nevel a család. Ő úgy fogalmazott kérdésünkre, hogy autócserére gyűjtenek, a többlettel elsősorban ők is a megtakarításaikat akarják növelni. A fenti családokban tehát éves szinten ez több mint 1,4–2 millió forint pluszbevételt jelent majd a továbbiakban, amelyet a család szabadon fordíthat a gyerekek nevelésére, taníttatására, lakhatási kiadásokra és megtakarításra is.

A személyi jövedelemadó mentességének feltételei világosak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal korábbi tájékoztatása szerint az adómentesség életkortól függetlenül jár:

minden olyan nő jogosult rá, aki legalább három gyermek után családi pótlékot kap,

vagy korábban legalább tizenkét éven át jogosult volt. Nem feltétel tehát, hogy a gyerekek kiskorúak legyenek, vagy hogy az anya aktívan vegyen igénybe más családtámogatást.

A jogszabály világosan meghatározza, mely jövedelmekre vonatkozik a mentesség:

a munkaviszonyból,

vállalkozói tevékenységből,

megbízásból,

mezőgazdasági őstermelésből származó keresetre.

Nem vonatkozik viszont a tőkejövedelmekre, például az osztalékra, ingatlan-bérbeadásra vagy árfolyamnyereségre, tehát a kedvezmény valóban a dolgozó, gyermeket nevelő anyákat támogatja. Az intézkedés szervesen illeszkedik abba a családbarát programba, amely az elmúlt években világszinten is egyedülállóvá tette a magyar modellt. A négygyermekes anyák 2020 óta élvezhetik a teljes szja-mentességet, a fiatalok 25 éves korig, valamint a harminc év alatti édesanyák szintén mentesülnek a jövedelemadó alól. A most bevezetett kedvezmény ezek sorába illeszkedik, újabb elismerése annak a társadalmi szerepnek, amelyet a magyar családok, különösen az édesanyák vállalnak. A háromgyermekes édesanyák szja-mentessége nemcsak pénzügyi könnyítés, hanem értékalapú üzenet is: Magyarország megbecsüli azokat, akik vállalják azt, hogy több gyermeket nevelnek. Az adókedvezmény hatásai várhatóan hamarosan megmutatkoznak fogyasztásban, tovább javulhatnak a kiskereskedelmi adatok.

Az adókedvezmény rendszere több lépcsőben épült és épül tovább. A négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák adómentessége Magyarországon 2020. január 1-jétől él. A kétgyermekes édesanyák szja-mentességét is bevezetik lépcsőzetesen: 2026. január 1-jétől a negyven év alatti kétgyermekes anyák kapják meg, ez jövőre 120 milliárd forintnyi támogatást jelent számukra. Majd 2027. január 1-jétől a 40–50 évesek, 2028-tól az 50–60 évesek, 2029-től pedig a 60 év feletti anyák élhetnek vele.



