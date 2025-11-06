Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok vívó is hálás a háromgyermekeseknek járó szja-mentességért

Megérkezett a fizetésem, és benne már ott a háromgyermekes adókedvezmény – osztotta meg közösségi oldalán Nagy Tímea, miután október 1-jétől életbe lépett a három gyermeket nevelő édesanyák szja-mentessége. A kétszeres olimpiai bajnok, hatszoros világbajnok, Európa-bajnok párbajtőrvívó, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének Elnöke azzal folytatta:

most csak annyit mondok, hálás vagyok!

Nem Nagy Tímea az egyetlen, aki a november elején érkező fizetésében már érzékelhette az adókedvezményt, a kormány intézkedésének hála 200–250 ezer háromgyermekes édesanya válik jogosulttá élete végéig a teljes személyi jövedelmi adó mentességre Magyarországon.

A Tisza Párt mindent elvenne a családoktól

Noha a kormány szándékai világosak, és továbbra is a magyarok érdeket kívánják szem előtt tartani, addig a baloldalon azért dolgoznak, hogy a 15 év alatt felépített családtámogatási rendszert lebontsák és elvegyék a családoktól.

A Tisza Pártot támogató szakemberek az elmúlt hónapokban folyamatosan arról nyilatkoztak, hogyan fogják megsarcolni a magyarokat, amennyiben hatalomra kerülnek. Petschnig Mária Zita közgazdász szerint nem normális vagy észszerű dolog az anyák szja-mentességének kibővítése, de Surányi György, a balliberális kormányok alatti jegybankelnök, a Bokros-csomag egyik végrehajtója is fenntarthatatlannak nevezte az édesanyák adókedvezményét, de Magyar Péter tanácsadója arról is értekezett, hogy a gyermekek után járó adókedvezményen változtatni kell.

A nemzeti konzultációval felléphetünk a baloldali nyomással szemben

A Tisza-adó tervét és a családok elleni támadást a kormány azonban elutasítja, és egyben rávilágít, hogy a baloldal adóemelési terve valójában a brüsszeli háborús terveket szolgálná ki: miután az Európa egyedül maradt a háború finanszírozásban, Brüsszel továbbra is folytatni akarja a háború, ám az árát a magyarokkal akarják megfizettetni.

A kormány éppen ezért arra kéri a magyarokat, foglaljanak álláspontot a nemzeti konzultáció kérdőívének kitöltésével és visszaküldésével, utasítsák el

Brüsszel háborús követeléseit és az ellenzék adóemelési terveit.

Ezekre a kérdésekre adhat választ a nemzeti konzultációban:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?

Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?

Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?

Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés?

Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

A kérdőívek kézbesítése a napokban befejeződik, az íveket egészen november 30-ig küldhetik vissza.