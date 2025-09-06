Surányi GyörgyjegybankelnökcsomagédesanyaMagyar Péter

A Magyar Pétert segítő Surányi György eltörölné az édesanyák adómentességét is + videó

Fenntarthatatlannak nevezte az édesanyák adókedvezményét Surányi György, a balliberális kormányok alatti jegybankelnök, a Bokros-csomag egyik végrehajtója, aki most tanácsadóként bukkant fel Magyar Péter mellett.

– Attól, hogy a kismamák… az édesanyák adóvisszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk. Tehát romlani fog a nettó export. Úgyhogy amennyivel nő a gazdaság a fogyasztás élénkülése miatt, annak egy jelentős részét erodálja, elviszi a nettó export romlása – fogalmazott Surányi György egy rákosmentei fórumon, ahol 

Magyar Péter újdonsült tanácsadója arról beszélt, a gyermekek után járó adókedvezményen változtatni kell.

Az Ellenpont cikke szerint  Gyurcsány–Bajnai-korszak jegybankelnöke okfejtését úgy folytatta, hogy „úgyhogy ezen az ágon nem lehet igazán gyors növekedést elérni, ha viszont ezt sem csinálja a kormány, akkor az organikus növekedésünk az nagyjából ilyen egy százalék körüli évente ebben a szerkezetben. Nyilván az a cél, vagy az a feladat, hogyha majd lesz egy új kormány, akkor azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a változtatásához.”

A portál felidézte, Surányi György rákosmenti, Tisza párti előadásán arról is beszélt, hogy 

a rezsicsökkentést „előbb-utóbb” meg szeretné kérdőjelezni, hozzátéve, hogy az egy „egészen durva dolog”.

Surányi összesen – beleértve a közönség kérdéseit és az arra adott válaszokat – több mint két és fél óra hosszan beszélt a Rákosmenti Tisza-szigetek rendezvényén, és nem a rezsicsökkentés az egyetlen olyan forró téma, amire rátért, az is kiderült, a közgazdász az anyák szja-mentességét is megszüntetné.


