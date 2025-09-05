Magyar Péter tanácsadója eltörölné a rezsicsökkentést

Újabb, a Tisza mögött álló szakember tett olyan kijelentést, ami leleplezi Magyar Péter terveit – írta meg az Ellenpont. Az oknyomozó portál jelezte, hogy Surányi György, az MSZP–SZDSZ-kormányok munkásságát is tevékenyen támogató volt jegybankelnök mostanában Magyar Péter tanácsadói között tűnt fel.

Surányi a Rákosmenti Tisza-szigeteknél lépett fel 2025 júliusában egy közel két és fél órás előadással, ahol hosszan válaszolt a jelenlévők kérdéseire is. Surányi itt ismerte el, hogy a Tisza Párt tanácsadója, rendszeresen beszél a vezetőkkel,

így Magyar Péterrel is.

Surányi az előadás egy pontján arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést el kell törölni. Ő maga is tudja, hogy ez veszélyes – ahogy fogalmaz, „meleg dolog” –, ezért nem tanácsolja, hogy ezzel kezdjék, de egy idő után el kell törölni.

…beszéltem a rezsicsökkentésnél is, ugyanez a helyzet. Hogy tehát a rezsinek is neki kell.… Az egy meleg dolog, tehát azt nem javasolnám egyetlen kormánynak se, hogy azzal kezdje. De ott is azt kell mondanom, hogy előbb-utóbb azt is (…) lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést

– mondta Surányi György.

Feltűnő, hogy Surányi az orosz–ukrán háborúban megkötött esetleges tűzszünetet mindjárt olyan pillanatnak nevezi, amikor a rezsicsökkentést mindenképp el lehet törölni. Érdemes emlékeztetni, hogy a rezsicsökkentésre nem a háború miatt volt szükség, az Orbán-kormány már 2013-ban bevezette, kilenc évvel a háború kezdete előtt, a magyar fogyasztók védelme érdekében. Az esetleges tűzszünet tehát

csak ürügy lenne a magyarok megsarcolására Magyar Péterék számára.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)