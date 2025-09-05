Tisza-adóMenczer TamárMagyar Péter

Menczer Tamás: Minden hazugság volt, amit Magyar Péter mondott + videó

Menczer Tamás szerint meg kell állítani Magyar Pétert és a Tisza Pártot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 7:53
Fotó: Hatlaczki Balázs
– Minden hazugság volt, amit Magyar Péter mondott – fogalmazott Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte, hogy a Tisza emelné az adót, nem csökkentené az áfát és elzárná az orosz földgázt és kőolajat. Ezzel a rezsit három és félszeresére emelné, és jönne az ezer forintos benzin.

Ez Magyar Péter, ez a Tisza

– tette hozzá. A kormánypárti politikus leszögezte, hogy meg kell állítani a Tiszát, és meg is fogják állítani.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

