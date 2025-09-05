Menczer Tamás: Minden hazugság volt, amit Magyar Péter mondott + videó

– Minden hazugság volt, amit Magyar Péter mondott – fogalmazott Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte, hogy a Tisza emelné az adót, nem csökkentené az áfát és elzárná az orosz földgázt és kőolajat. Ezzel a rezsit három és félszeresére emelné, és jönne az ezer forintos benzin.

Ez Magyar Péter, ez a Tisza

– tette hozzá. A kormánypárti politikus leszögezte, hogy meg kell állítani a Tiszát, és meg is fogják állítani.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)