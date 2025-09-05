Magyar PéterDebrecenTisza-adó

„Biztos, hogy nem szavazok rájuk” – dühösek az emberek a Tisza-adó miatt

Debrecen lakosai is elutasítják Magyar Péter adóemelési terveit, a Tisza-adó, amivel havonta több mint tízezer forint plusz adót kellene fizetniük.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 7:12
Fotó: Hatlaczki Balázs
A Haon.hu több debreceni lakost is arról kérdezett, hogy mit gondolnak a Tisza Párt kiszivárgott adótervezetéről, amely szerint progresszív, háromkulcsos szja-rendszert vezetnének be kormányra kerülés esetén. A reakciók egyöntetűen elutasítóak voltak, amikor megtudták, hogy az új rendszerben havonta több mint tízezer forinttal több adót kellene fizetniük azoknak, akiknek átlagkeresetük van. Többen azt mondták, biztosan nem szavaznak a tiszásokra.

Mint ismert, a kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív adórendszert vezetne be. 

Évi ötmillió forint alatt maradna a jelenlegi 15 százalékos szja, de az ötmillió és 15 millió forint közötti éves jövedelmi sáv esetében már 22 százalékot kellene adózni, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az adókulcs.

Az utca embere szerint mindenki rosszul járna a Tisza-adóval

