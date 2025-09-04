Itt az újabb kínos videó, Magyar Péter embere megsemmisíti a tiszások hitelességét

Ami Gyurcsányéknak Balatonőszöd volt, az a Tisza Pártnak tényleg Etyek. A tiszás adócsomagot jegyző Dálnoki Áron a helyi fórumon arról beszélt, teljesen egyetért Magyar Péterékkel, amikor azt mondják, hogy nem szabad bizonyos dolgokról beszélni, mert akkor szétszedik őket. Dömötör Csaba kormánypárti európai parlamenti képviselő hívta fel a figyelmet Magyar Péterék legújabb őszödi videójára.

Egyre erősebben dübörög a kérdés: mi az a dolog, amiért szétkapnák őket a választók?

– tette fel a kérdést.

A napokban számoltunk be először arról, hogy a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr a előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

– Ennyire nem lehetünk ostobák. Még Gyurcsány is legalább a választás után mondta el az őszödi beszédét, de mi már előtte! – fakadt ki Magyar Péter Deák Dániel forrásai szerint, miután Tarr Zoltánék lebuktatták az adóemelési terveiket. Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

Magyar Péter rögtön le is tiltotta az összes emberét, még a balliberális sajtónak sem nyilatkozhatnak érdemben, mindenki ugyanazokat a mantrákat fújja. – Mit kell most önöknek titkolniuk, hogy a választást ne bukják el? – kérdezte a Hír TV riportere. – A Tisza az adócsökkentés kormánya lesz, ezt az egy üzenetet tudom közvetíteni. Ezt nem kell titkolni, ez egy remek hír – válaszolta a brüsszeli képviselő. – Tarr Zoltán viszont azt mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiket titkolni kell, és a választás után lehet bármit, most vigyázni kell a szavaikra. Mi lehetett ez? – vetette fel a riporter. Erre Gerzsenyi Gabriella szinte szó szerint megismételte az előző válaszát. Ezt követően

a Tisza Párt brüsszeli delegáltja még a fővárosi Tisza-szigetek feloszlásáról feltett kérdésre is úgy reagált, hogy a Tisza az adócsökkentések kormánya lesz.

Mint arról beszámoltunk, Kulja András összevissza beszélt Brüsszelben, amikor Tarr Zoltán botrányos kijelentéseivel kapcsolatban kérdezték. Magyar Péter egészségügyi szakembere és európai parlamenti képviselője hasonlóan a párt alelnökéhez, igyekezett úgy tenni, mintha nem értené, miről van szó. A Tisza Párt EP-képviselőjét arról kérdezték, hogy mi az, amit titkolniuk kell, hogy ne bukjanak meg a választásokon. Kulja András azonban csak ennyit reagált: „Nem is értem a kérdését.”

Arról is írtunk, hogy Tarr Zoltán sem cáfolta a Tisza Párt adóemelési terveit. Tarr nem adott választ a riporter kérdéseire, majd elsietett a további kérdések elől.

Maga Magyar Péter pedig azt állította, hogy Tarr Zoltán kijelentéseit összevágták, azok hamisak.